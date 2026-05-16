আরজি কর-কাণ্ড: সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক সীমা পাহুজার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন বিজেপি সাংসদের

শনিবার আরজি কর হাসপাতালে যান বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়৷ হাসপাতালের নার্স ও স্টাফদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি৷

সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন বিজেপি সাংসদের (ইটিভি ভারত)
Published : May 16, 2026 at 10:00 PM IST

কলকাতা, 15 মে: ফের খবরের শিরোনামে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা৷ শুক্রবার ওই ঘটনায় কর্তব্যে গাফিলতি করার অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছে তিনজন পুলিশ আধিকারিককে৷ তার পর শনিবার আরজি করে পৌঁছে গিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুললেন বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়৷ তিনি কাঠগড়ায় তুলেছেন এই মামলার সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক সীমা পাহুজাকে৷

উল্লেখ্য, 2024 সালের 9 অগস্ট আরজি করের ধর্ষণ-খুনের ঘটনা সামনে আসে৷ কলকাতা পুলিশের এক সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করা হয়৷ পরে শিয়ালদা আদালত সঞ্জয়কে আজীবন কারাবাসের সাজা দেয় এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে৷ তবে এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে৷ সঞ্জয়কে ফাঁসির সাজা দেওয়া এবং এই ঘটনায় আর যারা জড়িত, তাদের খুঁজে বের করার আর্জি জানানো জানানো হয়েছে৷ গত মাসে কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই-কে জানিয়ে দেয় যে তারা এই মামলায় ফের সঞ্জয় রায়কে জেরা করতে পারবে৷

তবে এই ঘটনায় বারবার প্রশ্নের মুখে ওঠে কলকাতা পুলিশের ভূমিকা৷ রাজ্য সরকার ও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে৷ বৃহস্পতিবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাজ্য়ের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, এই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে৷ তৎকালীন কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল এবং কলকাতা পুলিশের ডিসি (নর্থ) অভিষেক গুপ্তা ও ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করার কথা জানান তিনি৷ তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে৷

যদিও শুধু কলকাতা পুলিশ নয়, এই ঘটনায় একাধিকবার সিবিআইয়ের তদন্ত পদ্ধতি প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে৷ এই নিয়ে নির্যাতিতার মা-বাবা থেকে রাজনৈতিক নেতারাও প্রশ্ন তুলেছেন৷ এবার সেই প্রশ্নই তুললেন তমলুকের সাংসদ বিজেপির অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়৷ শনিবার তিনি হাজির হন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে৷

হাসপাতালের একাধিক জায়গা ঘুরে দেখেন তিনি। ওখানকার নার্স ও অন্যান্য হাসপাতাল স্টাফদের সঙ্গেও কথা বলেন। সিবিআই-এর তদন্ত নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি একটি ভিডিয়ো বার্তায় একটি তালা বন্ধ ঘরে দেখিয়ে বলেন, ‘‘আজ পর্যন্ত এই তালা দেওয়া ঘরটা সিবিআই খুলে দেখেনি। এই ঘরটা খুলে এই ঘরের মধ্যে কী আছে, তা দেখার চেষ্টা করেনি সিবিআই। অথচ জানা গিয়েছে যে এই ঘরটির মধ্যে ব্লেড, রক্তমাখা গ্লাবস এখনও রয়েছে, যেগুলো এখানে থাকার কথা নয়।’’

তাঁর দাবি, কীভাবে খুন হয়েছে এই দরজা খুললে খুন সংক্রান্ত অনেক প্রমাণ পাওয়া যাবে। তিনি এক নার্সের সঙ্গে কথোপকথন করে জানতে পারেন যে তদন্তের শুরুর দিকে সিবিআই-এর আসার কথা ছিল, তারা আসেনি৷ খুনের ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত দু’বার ফোন করলেও কেউ এসে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই খুনের তদন্ত করেননি।

এরপর অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় একটি সিঁড়ি দেখিয়ে বলেন, ‘‘এই সিঁড়ি দিয়ে কোনও ভারী জিনিস নামানো হয়েছিল সেই রাতে৷ তবে সেই রাতে এই সিঁড়ি দিয়ে কী নামানো হয়েছিল? সেই ব্যাগের মধ্যেই বা কী ছিল? তার হদিশ এখনও মেলেনি। সেই বিষয়ে কোনোরকম প্রমাণ কারও কাছে নেই।’’

এই প্রসঙ্গে তিনি সিবিআই-এর তদন্তকারী আধিকারীক সীমা পাহুজার প্রসঙ্গ তোলেন৷ তমলুকের সাংসদের অভিযোগ, ওই সিবিআই আধিকারিক ঠিকমতো তদন্ত করেননি৷ সীমা পাহুজা নিজের দায়িত্ব ঠিক করে পালন করেননি৷ দায়িত্বে গাফিলতি করেছেন৷ তমলুকের বিজেপি সাংসদ ওই সিবিআই আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলেন৷

