ETV Bharat / state

মেয়ের ন্যায় বিচার মিলবে, আজও আশাবাদী আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা

মঙ্গলবার কলেজ স্ট্রিটে শেষ হয় অঙ্গীকার যাত্রা৷ সেই উপলক্ষ্য়ে আয়োজিত এক সমাবেশে হাজির ছিলেন আরজি করের নির্যাতিতার মা-বাবা, অনিকেত মাহাতোরা৷

WOMEN SAFETY RALLY AT KOLKATA
কলেজ স্ট্রিটে নারী অঙ্গিকারী যাত্রার শেষে সমাবেশ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 16, 2025 at 6:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: মহিলাদের আহ্বানে গত 9 ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া নারী সুরক্ষার দাবিতে নারীর মর্যাদা রক্ষার 'অঙ্গীকার যাত্রা' আজ 16 ডিসেম্বর কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে শেষ হল। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা ও মা-সহ তাঁর সহকর্মী চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো প্রমুখ। যাঁরা সকলেই আশাবাদী যে আরজি করের নির্যাতিতার ন্যায়বিচার মিলবে।

মঙ্গলবার কলেজ স্ট্রিটের সমাবেশে যোগ দিয়ে অভয়ার মা বলেন, "আমার ভালো লাগছে এত মানুষ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরা ন্যায় বিচারের দাবিতে অঙ্গীকার যাত্রায় সামিল হয়েছেন। শুধু আমার মেয়ে নয়, গোটা দেশের যে প্রান্তে মেয়েদের উপর নারীদের উপর অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সকলের সোচ্চার হচ্ছেন। আমার বিশ্বাস এই আন্দোলন, এই বিচারের দাবি চলতে থাকলে ন্যায়বিচার মিলবেই।"

Women Safety Rally at Kolkata
কলেজ স্ট্রিটে নারী অঙ্গিকারী যাত্রার শেষে সমাবেশ (নিজস্ব ছবি)

অভায়ার বাবা বলেন, "একদিন না-একদিন বিচার ন্যায় মিলবেই। আমরা বিশ্বাসী। এই সমাবেশে স্থলে হাতরস, দিল্লি-সহ বিভিন্ন প্রান্তের ঘটনার পোস্টার-হোর্ডিং রয়েছে। দিল্লির ক্ষেত্রে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার নির্যাতিতা মেয়েটির বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে উল্টো হল। সমাজের সমস্ত মানুষ শিক্ষিত হলেই সমস্যার সমাধান ঘটবে এমনটা নয়। শিক্ষিত হলেই সমস্যার সমাধান ঘটবে না, আমার মেয়ের ক্ষেত্রেই প্রমাণিত। ওর সহকর্মী-সিনিয়ররা যদি চাইতো, তাহলে আমার মেয়েকে হয়তো বাঁচানো যেত। বা ন্যায়বিচার পাওয়া যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হল না। তারপরেও আমরা আশাবাদী কারণে যে এখনও মানুষ সোচ্চার হচ্ছেন, প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিচ্ছেন।"

অন্যদিকে আরজি কর আন্দোলনের মুখ তথা চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো বলেন, "ন্যায়বিচার মিলতেই হবে। লড়াই সংগ্রাম করেই ন্যায় বিচারকে ছিনিয়ে আনতে হবে। সেজন্যই তো এই অঙ্গীকার যাত্রা। ন্যায়বিচার ছিনিয়ে আনার জন্যই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। এত মানুষ, তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ন্যায়বিচার পাওয়ার অঙ্গীকার করছেন।"

Women Safety Rally at Kolkata
কলেজ স্ট্রিটে নারী অঙ্গিকারী যাত্রার শেষে সমাবেশ (নিজস্ব ছবি)

‘জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা’-র তরফে ডাকা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষা মৈত্রেয়ী বর্ধন রায়, চলচ্চিত্রকার শতরূপা সান্যাল, অধ্যাপিকা (ড.) নূপুর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা শাশ্বতী ঘোষ, সিস্টার ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়, ড. নাসরিন আলি, জাতীয় খ্যাতিসম্পন্ন ক্রীড়াবিদ কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার, অনীতা রায়, আইনজীবী দেবযানী সেনগুপ্ত, সমাজকর্মী কল্পনা দত্ত প্রমুখ।

তাঁদের বক্তব্য, "নবজাগরণের মধ্য দিয়ে নারীরা যে প্রথম আলো দেখেছিল, তা আজ ক্রমাগত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হচ্ছে। প্রতিদিন রাজ্যের কোনও না-কোনও প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে নারীর অবমাননা, লাঞ্ছনা, ধর্ষণ, খুনের মর্মন্তুদ সংবাদ। শিশুকন্যা থেকে বৃদ্ধা, কেউ রেহাই পাচ্ছে না এই নৃশংসতার হাত থেকে। আরজি কর, কসবা ল’কলেজ, দুর্গাপুর, উলুবেড়িয়া, এসএসকেএম, মহম্মদ বাজার, কান্দি, কুলতলিতে রাজ্যে নারী নির্যাতন দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়েছে।‌ দেশ জুড়ে এই নৃশংসতা ঘটে চলেছে৷ হাথরস থেকে উন্নাও, ধানতলা থেকে সুঁটিয়া, দিল্লির নির্ভয়া থেকে আরজি করের অভয়া!’’

তাঁরা আরও বলেন, ‘‘বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শাসক দলগুলি ও প্রভাবশালীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরাধীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, বিচার মেলেনি। এর বিরুদ্ধে সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রের মানুষের নাগরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া আজ আর অন্য কোনও পথ নেই।’’ আয়োজকদের দাবি, এই উপলব্ধি ও অঙ্গীকার নিয়েই কোচবিহার, কাকদ্বীপ, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়া থেকে অসংখ্য শহর, গ্রাম, গঞ্জ অতিক্রম করে অঙ্গীকার যাত্রায় অংশগ্রহণকারী কলেজ স্ট্রিটে পৌঁছেছেন এবং সমাবেশে অংশ নিয়েছেন৷

আরও পড়ুন -

  1. অনিকেতের বদলি মামলায় সুপ্রিম নির্দেশ কি মেনেছে রাজ্য ! জানতে চাইল আদালত
  2. আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু !
  3. ফের আরজি করের চিকিৎসক-ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু

TAGGED:

RG KAR RAPE AND MURDER
অঙ্গীকার যাত্রা
নারী সুরক্ষা
আরজি করের নির্যাতিতা
WOMEN SAFETY RALLY AT KOLKATA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.