সরকারের বিরুদ্ধে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা'র অভিযোগ, সিনিয়র রেসিডেন্ট পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত অনিকেতের

সরকারের বিরুদ্ধে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা'র অভিযোগ, সিনিয়র রেসিডেন্ট পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত অনিকেতের
কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ থেকে ডিভিশন বেঞ্চ, শেষে সুপ্রিম কোর্টও তাঁর পক্ষে রায় দিলেও, বাস্তবে তা রূপায়িত হয়নি ৷ তাই সরছেন চিকিৎসক অনিকেত ৷
Published : January 2, 2026 at 7:29 PM IST
কলকাতা, 2 জানুয়ারি: সরকারের অধীনে কাজ করবেন না ৷ তাই এবার সিনিয়র রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো ৷ এর জন্য সরকারকে যে বিপুল জরিমানা দিতে হবে, তার জন্য সাধারণ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন করলেন তিনি ৷
শুক্রবার সাংবাদিকদের তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান অনিকেত ৷ গতকাল তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টে'র (WBJDF) ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ৷ এর 48 ঘণ্টার মধ্যে পাল্টা চিঠি দিল জুনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠন ৷ তারা অনিকেতের পদত্যাগের কড়া সমালোচনা করার পাশাপাশি আলোচনার পথ খোলা আছে বলে জানিয়েছে ৷
সিনিয়র রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে অনিকেতের বক্তব্য, "আমার পোস্টিং রায়গঞ্জে করা হয়েছিল ৷ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জায়গা থেকে রাজ্য সরকার এই ধরনের পদক্ষেপ করেছে ৷ হাইকোর্টের পর সুপ্রিম কোর্টের রায় এসেছে আমাকে আরজি কর হাসপাতালে পোস্টিং দিতে হবে ৷ এখনও আমি পোস্টিং পাইনি ৷ তাই আমার সিনিয়র রেসিডেনশিপ পদ থেকে পদত্যাগ করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷"
গত বছরের 24 সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সিঙ্গল বেঞ্চ এই মামলায় অনিকেতকে অবিলম্বে আরজি কর হাসপাতালে পোস্টিং দেওয়ার জন্য রাজ্যকে নির্দেশ দেয় ৷ এই নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার ৷ 6 নভেম্বর সেখানেও সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রাখে আদালত ৷ এরপর হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য ৷ দেশের শীর্ষ আদালত গত 11 ডিসেম্বর অনিকেত মাহাতোকে আরজি কর হাসপাতালে পোস্টিংয়ের নির্দেশ দেয় ৷ এরপর দু'সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো আরজি কর হাসপাতালে পোস্টিং পাননি ৷ গত 24 ডিসেম্বর স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও তাঁরা অনিকেতের সঙ্গে দেখা করেননি ৷
এই আবহে অনিকেত আশঙ্কা করছেন, এই পোস্টিং পেলেও সরকারের তরফে তাঁর উপর একটা চাপ সৃষ্টি করা হবে ৷ এমডি ডিগ্রি করার পর নিয়ম অনুযায়ী সব সরকারি চিকিৎসকদের সরকারি হাসপাতালে তিন বছরের জন্য সিনিয়র রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করতে হয় ৷ যদি কেউ নিজে থেকে এই পদ থেকে সরে দাঁড়ান, তাহলে তাঁকে রাজ্য সরকারকে একটি আর্থিক জরিমানা দিতে হয় ৷ যার মূল্য প্রায় 30 লক্ষ টাকা ৷
এই বিপুল অর্থ জোগাড়ের জন্য এবার সাধারণ শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে সাহায্য চেয়েছেন চিকিৎসক অনিকেত ৷ তিনি বলেন, "আমি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ৷ কেউ যদি মনে করেন দেবেন না, তাহলে আমি তাঁর থেকে জোর করে আদায় করব না ৷"
এদিকে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের ট্রাস্টি বোর্ড থেকে পদত্যাগ করার 48 ঘণ্টার মধ্যে পাল্টা চিঠি দিল জুনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠন ৷ চিঠিতে বলা হয়েছে, "আমরা যারা অভয়ার ন্যায়বিচার চেয়ে আর তাঁর এই নির্মম পরিণতির জন্য দায়ী শাসকের মদতে কলেজে কলেজে তৈরি হওয়া 'থ্রেট কালচার'-এর বিষবাষ্পকে উপড়ে ফেলতে পথে নেমেছিলাম, তারা সবাই আপনার এই হঠকারী, ব্যক্তিস্বার্থসর্বস্ব ও অবিবেচক সিদ্ধান্তে অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত ৷"
তবে এখনও আলোচনার পথ খোলা রয়েছে বলে জানিয়েছে সংগঠন ৷ ফ্রন্ট চিঠিতে জানিয়েছে, "এই প্রত্যেকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আমাদের সংগঠনের দীর্ঘকালীন পথচলার জন্য এই মূলগত বিষয়গুলিতে আমাদের সহমতে আসতেই হবে ৷ তারপরে তো সমস্তরকম আলোচনা ও তর্কবিতর্কের পরিসর খোলাই রয়েছে ৷"
গতকালের চিঠিতে অনিকেত অভিযোগ করেছিল, "রাজ্য সরকার যখন প্রতিহিংসামূলক সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার (অনিকেত মাহাতো), দেবাশিস হালদার ও আসফাকুল্লা নাইয়া-এই তিন জনের পোস্টিং বেআইনিভাবে পরিবর্তন করে দিল, তখন দু'জন জয়েন করে গেলেও প্রতিবাদস্বরূপ আমি পরিবর্তিত জায়গায় জয়েন না-করে আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ৷"
এই অভিযোগের ভিত্তিতে জুনিয়র চিকিৎসকরা জানান, "এই বাক্যটি সর্বৈব মিথ্যা ও অসৎ ৷ আপনার সহকর্মী ও সহযোদ্ধাদের কাঙ্খিত ও মেধার ভিত্তিতে অর্জিত জায়গা থেকে বহু দূরে পোস্টিং পেয়েও "এই বিপ্লবী ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চায় না" এই মিথ্যা ন্যারেটিভকে ভাঙার জন্য নেওয়া সম্মিলিত সিদ্ধান্ত তো আপনার অজানা নয় ৷ তাঁদের আইনি লড়াইকে যেমন আপনি উহ্য রেখেছেন, তাঁদের প্রতিবাদকে আপনি সরকারের সঙ্গে আপস বলেছেন এবং সাংগঠনিক সিদ্ধান্তকে বিকৃতভাবে প্রকাশ করে ব্যক্তি গরিমার প্রচারের কাজে ব্যবহার করেছেন ৷ জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছাড়া আমরা এই কথাগুলির অন্য কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না ৷ আপনাকে এই কথাগুলির স্পষ্ট কারণ দর্শাতে হবে, অন্যথায় ক্ষমা চাইতে হবে ৷"
এই প্রসঙ্গে অনিকেত মাহাতো বলেন, "wbjdf-এর মধ্যে আমার মত আমি বহুবার জানিয়েছি ৷ নতুন করে আর কিছু জানাতে হবে বলে মার মনে হয় না ৷ এমনকী আমার পদত্যাগ পত্র পাঠানোর আগে পর্যন্ত আমি বহুবার বলেছি । কমিটি তৈরি নিয়ে আমারও সহমত ছিল প্রথমে ৷ অভয়ার ন্যায়বিচারে লড়াই যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের সত্যিকারের প্রতিনিধিরা আসুন ৷"