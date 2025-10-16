দুর্গাপুর গণধর্ষণ-কাণ্ডের মাঝে আরজি কর আন্দোলনের চিকিৎসকের পদত্যাগ, কী কারণ ?
তিনি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ৷ তিনি কর্তৃপক্ষকে ইমেইলে একাধিক অভিযোগ করে পদত্যাগপত্র দিয়েছেন ৷
কলকাতা, 16 অক্টোবর: দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের অভিযোগে সরগরম রাজ্য ৷ এরই মাঝে এবার পদত্যাগ করলেন আরজি করের আন্দোলনের অন্যতম চিকিৎসক । আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের কর্তৃপক্ষকে ইমেইল মারফত পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন তিনি ৷
তিনি হলেন আরজি করের সিনিয়র চিকিৎসক তথা মেডিক্যাল অফিসার তাপস প্রামাণিক । তিনি পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেছেন, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, কর্মস্থলের অমানবিক পরিবেশ ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে তাঁর পক্ষে ৷
চিকিৎসক ইমেইলে জানান, গত 13 অক্টোবর কলেজের অধ্যক্ষ, প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিভিন্ন দফতরের প্রধানদের উপস্থিতিতে এক বৈঠক হয়েছিল । সেই বৈঠকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে 14 অক্টোবর থেকে জরুরি বিভাগের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে । সিদ্ধান্ত হয়, মেডিসিন ও চেস্ট-এই দুই বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং দুইজন হাউস স্টাফ সব সময়ের জন্য দায়িত্বে থাকবেন । তবে, সেই সিদ্ধান্ত কার্যত বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ ।
চিকিৎসকের দাবি, 14 অক্টোবর রাতের শিফটে তিনি দায়িত্বে যোগ দিলে মাত্র একজন হাউস স্টাফ ও দু'জন ইন্টার্নকে উপস্থিত দেখতে পান । একাধিকবার বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । তাঁর বক্তব্য, "আমার দায়িত্ব নয় অন্য বিভাগের চিকিৎসকদের ফোন করে ডেকে আনা । আমি সময়মতো দায়িত্বে উপস্থিত থাকি এবং অন্যদের থেকেও একই প্রত্যাশা রাখি ।"
তিনি বলেন, "অভয়া কাণ্ডের পর থেকে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সিতে চেস্ট মেডিসিনের বিভাগকে দেখা যাচ্ছে না । পাশাপাশি নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে না মেডিসিন বিভাগও । যার চাপ পড়ছে মেডিক্যাল অফিসারের উপর । কিন্তু মেডিক্যাল অফিসারের দায়িত্ব পুলিশ কেস দেখার । এদিকে এক বছর কেটে গেলেও ইমার্জেন্সি বিভাগ এখনও সরানো হয়নি । ফলে ট্রোমা কেয়ারের ছোট জায়গায় ইমার্জেন্সি বিভাগ চলছে । যা বেশ সমস্যার ।"
চিকিৎসকের কথায়, "এর ফলে অতিরিক্ত কাজের চাপ এসে পড়ছে আমার উপর ৷ আমার স্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে । ইতিমধ্যে আমার চারবার অস্ত্রোপচার হয়েছে, যার মধ্যে তিনটি ব্যর্থ । নভেম্বর মাসে আবার একটি বড় অস্ত্রোপচারের পরিকল্পনা রয়েছে । চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে বলা হয়েছে ।"
চিকিৎসক তাপস প্রামাণিক অভিযোগ করেন, প্রশাসনের ঢিলেঢালা মনোভাব ও অব্যবস্থাপনা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে এখন আর আরজি করে টিকে থাকা সম্ভব নয় । তিনি জানান, কর্তব্যরত অবস্থায় ভোর 5টার দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন । তাই আগামী এক মাসের জন্য তিনি ছুটি চেয়েছেন এবং পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র জমা দেবেন বলে উল্লেখ করেছেন । যদিও এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।