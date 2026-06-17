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আরজি কর: সিবিআইয়ের জয়েন্ট ডিরেক্টরের নেতৃত্বে এবার পানিহাটি শ্মশানে সিটের গোয়েন্দারা

দেহ দাহ করার আগে ও পরে যে সকল আইনি কার্যকলাপ থাকে, তা পূরণ করা হয়েছিল কি না, সেই বিষয়গুলো দেখতে চায় সিবিআইয়ের বিশেষ তদন্তকারী দল৷

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আরজি করের ঘটনার তদন্তে সিবিআই (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 17, 2026 at 12:52 PM IST

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কলকাতা, 17 জুন: আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্তে তৎপরতা বাড়াল সিবিআই । গত সপ্তাহে আরজি কর হাসপাতালে সরেজমিনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর এবার সিবিআইয়ের তরফে গঠিত স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের সদস্যরা সোজা চলে গেলেন পানিহাটি শ্মশানে । উত্তর 24 পরগনার পানিহাটি শ্মশানেই ওই নির্যাতিতাকে দাহ করা হয়েছিল । তবে তাঁকে দাহ করা নিয়ে সেই সময় উঠেছিল একাধিক অভিযোগ ৷ সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্যই স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের সদস্যরা পানিহাটি শ্মশানের অফিসে অভিযান চালান ।

এদিন সকালে সিবিআইয়ের জয়েন্ট ডিরেক্টর পদমর্যাদার এক আধিকারিকের নেতৃত্বে এক ডিআইজি-সহ মোট 6 জন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন । প্রথমে তাঁরা পানিহাটি শ্মশানের চারদিকটা ভালোভাবে ঘুরে দেখেন । একাধিক মানুষের সঙ্গে কথা বলেন । এদিনের তদন্তপ্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপ ভিডিয়োগ্রাফি করা হয় । পরবর্তী সময়ে তাঁরা পানিহাটি শ্মশানের অফিসে ঢুকে পড়েন । সেখানে রেজিস্টার খাতা ভালোভাবে খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা । 2024 সালের 9 আগস্ট রাতে কোন কর্মীরা ডিউটিতে ছিলেন, তাঁদের নাম পরিচয় কী, তাঁরা কোথায় থাকেন, তাঁদের ফোন নম্বর কী, সমস্ত কিছু তথ্য জানতে চান তদন্তকারীরা আধিকারিকরা ।

একটি দেহ দাহ করার আগে এবং পরে যে সকল আইনি কার্যকলাপ থাকে তা সেদিন পূরণ করা হয়েছিল কি না, সেই বিষয়গুলো দেখতে চায় সিবিআইয়ের বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ এছাড়াও এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশ এবং ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সিবিআই ৷ কারণ যখন নির্যাতিতার দেহ উত্তর 24 পরগনার পানিহাটি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজও ভালোভাবে খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।

তদন্তকারী আধিকারিকরা আজ পানিহাটি শ্মশানের একাধিক কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে যে সকল বিষয়গুলি পরিষ্কার হতে চান তা হল, যখন ওই নির্যাতিতার দেহ পানিহাটি শ্মশানে আনা হয়েছিল তার আগে কতগুলি দেহের লাইন ছিল, কোনওভাবেই তড়িঘড়ি নির্যাতিতার দেহটি আগে সৎকার করা হয়েছিল কি না, শ্মশানের কর্মীদের বা আধিকারিকের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক নেতৃত্ব যোগাযোগ করেছিল কি না, রেজিস্টার খাতায় সমস্ত কিছু আইন মোতাবেক করা হয়েছে কি না, সেদিন শ্মশানের দায়িত্বে কে ছিলেন, সৎকারে কোনও রকমের তাড়াহুড়ো করা হয়েছিল কি না - এই সকল বিষয়গুলি ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আজ দীর্ঘক্ষণ ধরে শ্মশানের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন সিবিআই আধিকারিকরা ।

নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ ছিল যে, মা-বাবার সম্মতি না-নিয়েই নির্যাতিতাকে কার্যত পুলিশি করিডরের মাধ্যমে আরজি কর হাসপাতাল থেকে উত্তর 24 পরগনার পানিহাটি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় । এরপর তড়িঘড়ি দেহটি দাহ করে দেওয়া হয় ৷ যাতে কোনও রকমের তথ্য প্রমাণ না-থাকে তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে নির্যাতিতার পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয় । সেই ঘটনার তদন্তে নামে সিবিআই । তবে মাঝপথে এই তদন্ত প্রক্রিয়া একেবারে থমকে গেলেও পরবর্তী সময়ে রাজ্যে পালাবদলের পর আরজি কর ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডে ফের সক্রিয় ভূমিকায় সিবিআই ।

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