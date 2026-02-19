ETV Bharat / state

মৃতদেহের হাড় থেকে নতুন জীবন, সফল অস্ত্রোপচারে পূর্ব ভারতে 'ইতিহাস' আরজি করের !

মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে সংগৃহীত হাড় প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ওই শ্রমিকের ডান পায়ের ডিস্টাল ফিমার সফলভাবে পুনর্গঠন করা হয়েছে ।

সফল অস্ত্রোপচারে পূর্ব ভারতে 'ইতিহাস' আরজি করের ! (নিজস্ব চিত্র)
কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: আবারও খবরের শিরোনামে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল । তবে এবার সঙ্গত কারণেই ৷ চিকিৎসার দুনিয়ায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করল হাসপাতালের অর্থোপেডিক বিভাগ । উত্তর 24 পরগনার বীড়ার বাসিন্দা 31 বছরের শ্রমিক রিজাউদ্দিন মণ্ডলের জীবনে নতুন আশার আলো দেখাল কলকাতার বহু চর্চিত এই সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক দল । মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে সংগৃহীত হাড় প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ওই শ্রমিকের ডান পায়ের ডিস্টাল ফিমার সফলভাবে পুনর্গঠন করা হয়েছে । হাসপাতালের দাবি, পূর্ব ভারতের মধ্যে এই প্রক্রিয়ায় এটাই প্রথম সফল অস্ত্রোপচার ৷ যা একটি বিরল ঘটনা ।

2023 সালে একটি লরি দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম হন রিজাউদ্দিন । তাঁর ডান পায়ের উরুর নীচের অংশের হাড়, অর্থাৎ ডিস্টাল ফিমার ভেঙে যায় এবং খোলা ক্ষতের পাশাপাশি বড়সড় হাড়ের ঘাটতি তৈরি হয় । ওই বছরেরই মে মাসে তাঁর প্রথম অস্ত্রোপচার করা হয় । পরে জুন মাসে খোলা ক্ষত ঢাকতে প্লাস্টিক সার্জারি এবং অগস্টে পুনরায় অস্ত্রোপচার করা হয় ।

দৃষ্টান্ত স্থাপন করল হাসপাতালের অর্থোপেডিক বিভাগ (নিজস্ব ভিডিয়ো)

তবে 2024 সালে চিকিৎসকরা দেখতে পান, তাঁর ফিমারে তখনও উল্লেখযোগ্য হাড়ের ঘাটতি রয়ে গিয়েছে । জুলাই মাসে রোগীর নিজের শরীরের প্যাটেলার হাড় ব্যবহার করে গ্রাফট করা হলেও তা সফল হয়নি । এরপর চিকিৎসকদের সামনে দুটি কঠিন বিকল্প ছিল - টিউমার প্রোস্থেসিস বসানো অথবা পা কেটে বাদ দেওয়া । রোগীর বয়স কম হওয়ায় এবং হাঁটু সংরক্ষণের সম্ভাবনা থাকায় অঙ্গ রক্ষার দিকেই এগোন চিকিৎসকরা ।

মৃতদেহের হাড় থেকে নতুন জীবন পেলেন শ্রমিক (নিজস্ব চিত্র)

চিকিৎসক অপারেটিং সার্জেন্ট চিকিৎসক সুনীত হাজরা জানান, "আমরা অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম ডিস্টাল ফিমার পুনর্গঠনের জন্য ক্যাডাভেরিক অ্যালোগ্রাফট ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে । অর্থাৎ মৃত শরীরের থেকে হাড় নিয়ে ওর শরীরে প্রতিস্থাপন করা ।"

ডিস্টাল ফিমার সফলভাবে পুনর্গঠন (নিজস্ব চিত্র)

অর্থোপেডিক বিভাগের প্রধান অধ্যাপক চিকিৎসক সঞ্জয় কুমার জানান, "সদ্য মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে সংগৃহীত তাজা হাড় অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং কলকাতায় সহজলভ্য নয় । বিষয়টি হাসপাতাল প্রশাসনের কাছে তুলে ধরা হলে রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রায় 2 লক্ষ 40 হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয় এবং অ্যালোগ্রাফট সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয় । সরকারের কাছ থেকে আমরা এই সাহায্য পেয়েছি ।"

মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে সংগৃহীত হাড় প্রতিস্থাপন (নিজস্ব চিত্র)

অপারেটিং সার্জেন্ট চিকিৎসক সুনীত হাজরা জানান, "রোগীর সিটি স্ক্যান করে একটি থ্রিডি মডেল তৈরি করা হয় এবং তা চেন্নাইয়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে পাঠানো হয়, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী হাড় নির্বাচন করা যায় । নির্দিষ্ট মান ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া মেনে অ্যালোগ্রাফট সংগ্রহের পর 'গ্রিন করিডোর'-এর মাধ্যমে তা কলকাতায় আনা হয় । এরপর এই বছর মঙ্গলবার সফলভাবে ডিস্টাল ফিমারের অ্যালোগ্রাফট ফিক্সেশন সম্পন্ন হয় । চিকিৎসকদের মতে, এই জটিল ও বিরল অস্ত্রোপচারের ফলে রিজাউদ্দিন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন এবং তাঁর হাঁটু কার্যক্ষম থাকবে ।"

সফল অস্ত্রোপচার আরজি করে (নিজস্ব চিত্র)

সফল অস্ত্রোপচারের পর যারপরনাই খুশি রিজাউদ্দিন ৷ তিনি বলেন, "আমার আশাই ছিল না যে ঠিক হবে । সার্জারি করার পরে এখন আমি ঠিক আছি । আগের মতো আমি আবার চলতে ফিরতে পারব এটাই আমার কাছে সব থেকে বড় বিষয় । আবার আমি আগের মতো পা ভাঁজ করতে পারব । এটা শুনে আনন্দ পেয়েছি ।"

দৃষ্টান্ত স্থাপন হাসপাতালের অর্থোপেডিক বিভাগের (নিজস্ব চিত্র)

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে উপাধ্যক্ষ সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "পূর্ব ভারতে এটি প্রথম । পুরো বিষয়টার জন্য আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অর্থপেডিক এবং অ্যানেস্থেশিয়া বিভাগের পুরো দলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ।"

ডিস্টাল ফিমার সফলভাবে পুনর্গঠন (নিজস্ব চিত্র)

সম্পাদকের পছন্দ

