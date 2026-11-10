আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে ইডির মুখোমুখি সন্দীপ ঘোষ, পৌঁছলেন সিজিও কমপ্লেক্সে
RG Kar Case: বারবার হাজিরা এড়ানোর পর শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার দুপুরে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেন আর্থিক দুর্নীতিতে মূল অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ ৷
Published : November 10, 2026 at 3:24 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির মামলায় ইডি'র মুখোমুখি হলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ৷ মঙ্গলবার দুপুর 1:10 মিনিট নাগাদ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সদর দফতরে পৌঁছন তিনি ৷ একাধিকবার নোটিস পাঠানো এবং দফায় দফায় তলব এড়ানোর পর শেষ পর্যন্ত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হল তাঁকে ৷
তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক তছরূপ এবং বিভিন্ন সময়ে বরাত পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়মের তদন্তে সন্দীপ ঘোষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ এই প্রেক্ষিতে তাঁকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডির তরফে বারবার নোটিশ পাঠানো হয়েছিল ৷
তবে বিভিন্ন সময়ে কখনও শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে, আবার কখনও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতিতে মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন অধ্যক্ষ ৷ এমনকী গত বুধবারও তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল ৷ কিন্তু সেই সময় তিনি সশরীরে উপস্থিত না হয়ে আইনজীবী মারফত একটি চিঠি পাঠান এবং তদন্তের মুখোমুখি হওয়ার জন্য অতিরিক্ত 15 দিনের সময় আবেদন জানান ৷
তবে ইডির আধিকারিকরা তাঁর এই আবেদন নাকচ করে দেন ৷ এরপর দ্বিতীয় দফায় ফের কড়া নোটিশ জারি করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ নতুন সমনে স্পষ্ট নির্দেশ, সন্দীপ ঘোষকে 10 নভেম্বর সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয় ৷ এরপর আর কোনও অজুহাত বা কালক্ষেপের সুযোগ না থাকায় মঙ্গলবার নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সল্টলেকের ইডি দফতরে হাজির হন সন্দীপ ৷
আরজি করের আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত মামলায় সিবিআই তদন্তের জেরে এর আগে গ্রেফতার হয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ ৷ তবে কয়েক সপ্তাহ আগেই সুপ্রিম কোর্ট থেকে ওই নির্দিষ্ট মামলায় শর্তাধীন জামিন পান তিনি ৷ শীর্ষ আদালত থেকে জামিন পেয়ে স্বস্তি পেলেও আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন ইডির ৷
ইডি সূত্রে খবর, হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্বে থাকাকালীন বিভিন্ন মেডিক্যাল সরঞ্জাম ক্রয়, পরিকাঠামো উন্নয়ন, বরাত বণ্টন এবং অন্যান্য আর্থিক লেনদেনে কীভাবে নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি ও প্রমাণের ভিত্তিতে সন্দীপ ঘোষের জন্য একগুচ্ছ প্রশ্নের তালিকা তৈরি করেছিলেন আধিকারিকরা ৷ নির্দিষ্ট কিছু আর্থিক তছরুপের গতিপ্রকৃতি এবং বিভিন্ন আর্থিক নথির অসঙ্গতি নিয়েই আজ তাঁর বয়ান রেকর্ড করার প্রক্রিয়া শুরু হয় ৷