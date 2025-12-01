ETV Bharat / state

আরজি করে আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মামলাকারী আখতার আলিও, চার্জশিট উল্লেখ সিবিআই-এর

সোমবার এই মামলার দ্বিতীয় চার্জশিট পেশ করে সিবিআই৷ সেখানেই অভিযুক্ত হিসেবে আখতার আলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে৷

RG KAR MEDICAL COLLEGE
আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 1, 2025 at 9:44 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় দ্বিতীয় চার্জশিট পেশ করল সিবিআই৷ তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই চার্জশিটে নাম রয়েছে আখতার আলির৷ তিনি এই দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন৷ এই নিয়ে তদন্তের দাবিতে তিনিই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন৷ সেই মামলাতেই এই দুর্নীতি নিয়ে সিবিআই-কে তদন্তভার দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট৷

সোমবার আলিপুরে বিশেষ সিবিআই আদালতে এই চার্জশিট পেশ করা হয়৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ব্যুরো সূত্রে খবর, এটাই সম্ভবত এই মামলার চূড়ান্ত চার্জশিট৷ এই চার্জশিটে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি ছাড়াও নাম রয়েছে আরও একজনের৷ সেই অভিযুক্তের নাম শশীকান্ত চন্দক৷ সিবিআই সূত্রে খবর, দু’জনের বিরুদ্ধেই গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে৷

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রথম সরব হয়েছিলেন আখতার আলি৷ তিনি সেখানকার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের দিকেই এই নিয়ে নিশানা করেন৷ শুরুতে সেভাবে বিষয়টি নিয়ে হইচই না-হলেও 2024 সালের 9 অগস্টের পর প্রচারের আলোয় চলে আসে এই দুর্নীতির অভিযোগ৷

কারণ, ওই দিন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চারতলার সেমিনার রুম থেকে এক পড়ুয়া চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়৷ ওই চিকিৎসক তরুণীকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ ওঠে৷ এই নিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে কলকাতা৷ আন্দোলনে নামেন চিকিৎসকরা৷ কাঠগড়ায় তোলা হয় ওই মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে৷ কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ ওঠে৷ মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে৷ আদালত মামলার তদন্তভার দেয় সিবিআইকে৷

সেই সময় আখতার আলিও কলকাতা হাইকোর্টে দুর্নীতির বিষয়ে মামলা করেন৷ সেই মামলাতেও সিবিআই তদন্ত শুরু করে আদালতের নির্দেশে৷ এখনও পর্যন্ত পাঁচজনকে এই মামলায় গ্রেফতার করেছে সিবিআই৷ সেই তালিকায় সন্দীপ ঘোষ ছাড়াও রয়েছেন আফসার আলি, বিপ্লব সিনহা, সুমন হাজরা এবং আশিস পাণ্ডে৷ তাঁদের সাক্ষ্যগ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে৷

এদিকে আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের মামলায় কলকাতা পুলিশ সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করে৷ পরে সিবিআই তদন্তেও তাকেই দোষী হিসেবে উল্লেখ করা হয়৷ শিয়ালদা আদালত সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করে৷ তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেয়৷ যদিও সঞ্জয়ের ফাঁসির দাবিতে মামলা এখন কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন৷ ধর্ষণ-খুনের ওই মামলাতেও গ্রেফতার হয় সন্দীপ ঘোষ৷ তবে সময় মতো তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ হয়নি৷ ফলে আদালত তাঁকে জামিন দিয়ে দেয়৷ যদিও আর্থিক দুর্নীতি মামলায় তিনি এখনও বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন৷ তাই এখনও তিনি সংশোধনাগারেই রয়েছেন৷

আর্থিক দুর্নীতির মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী 3 ডিসেম্বর৷ এখন দেখার সেদিন আদালতে এই মামলা নিয়ে ঠিক কী কী হয়!

