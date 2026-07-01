আরজি করের নির্যাততার ফাইল ফের খুলেছে, বিচার না-হওয়া পর্যন্ত থামব না: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

আরজি করের নির্যাততার ফাইল ফের খুলেছে, বিচার না-হওয়া পর্যন্ত থামব না: স্বাস্থ্যমন্ত্রী
নির্যাতিতা চিকিৎসক-ছাত্রীর মায়ের কথায়, 'আমার মেয়ের প্রকৃত হত্যাকারীরা এখনও হাসপাতালের ভিতরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে । তাঁদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতেই হবে ।'
Published : July 1, 2026 at 7:09 PM IST
কলকাতা, 2 জুলাই: জাতীয় চিকিৎসক দিবসের অনুষ্ঠান । মঞ্চে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্তা, আইএমএ-র প্রতিনিধিরা । কিন্তু আনুষ্ঠানিকতার আড়াল ভেঙে গোটা অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে নিহত চিকিৎসক-ছাত্রী । বিচারহীনতার দীর্ঘ অপেক্ষা, তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কারের অঙ্গীকার - এই তিনের মিশ্রণেই বুধবারের অনুষ্ঠান কার্যত রূপ নিল এক আবেগঘন ও রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তার মঞ্চে।
ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরজি কর নির্যাতিতার বাবা-মা, চিকিৎসক শান্তনু সেন এবং রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । সেখান থেকেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আরজি কর মামলার ফাইল নতুন করে খুলেছে স্বাস্থ্য দফতর এবং সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে নতুন করে বিচার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ।
মন্ত্রী বলেন, "অভয়াকে আমরা ভুলিনি, ভুলবও না । দায়িত্ব নেওয়ার পরই আমি মামলার নথি চেয়েছিলাম । কিন্তু তদন্ত-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কার্যত পাওয়া যায়নি । তাই নতুন করে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে । অভয়ার বাবা-মায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে । আমরা বিচার পাইয়ে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।" তিনি স্পষ্ট করে জানান, চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং হাসপাতালের কর্মপরিবেশ নিরাপদ করে তোলাই সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার ।
তবে শুধু আরজি কর মামলাই নয়, এ দিন রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার একাধিক সংস্কার কর্মসূচিরও ঘোষণা করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, বর্তমানে রাজ্যের প্রায় 40 শতাংশ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র কার্যত অচল । কোথাও চিকিৎসকের অভাব, কোথাও নেই পর্যাপ্ত নার্স বা পরিকাঠামো । এই পরিস্থিতি বদলাতেই বড় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ।
সরকারের রূপরেখা অনুযায়ী, আগামী কয়েক বছরে 100টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে বেড-সহ উন্নত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রূপান্তর করা হবে । চালু হবে 280টি আধুনিক মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট । জেলা হাসপাতালগুলিতে এমআরআই পরিষেবা, গ্রামীণ হাসপাতালে সিটি স্ক্যান, এক্স-রে এবং আলট্রাসোনোগ্রাফির সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনাও ঘোষণা করেন তিনি । পাশাপাশি 2029 সালের মধ্যে সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা 30-এ উন্নীত করার লক্ষ্যও স্থির করেছে সরকার ।
স্বাস্থ্য দফতরের প্রশাসনিক সংস্কারের কথাও তুলে ধরেন শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । তাঁর কথায়, চিকিৎসকদের বদলি নীতি হবে স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে । দ্রুত নিয়োগ শুরু হবে । ভবিষ্যতে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে চিকিৎসক নিয়োগের বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে । পাশাপাশি সব নীতির খসড়া প্রকাশ করে চিকিৎসক সমাজের মতামত নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি । স্কুল স্তরে বেসিক লাইফ সাপোর্ট, স্বাস্থ্যবিধি এবং জনস্বাস্থ্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগের কথাও ঘোষণা করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী । মন্ত্রী বলেন, "চিকিৎসকদের পাশে ছিলাম, আছি এবং থাকব । এই বিষয়ে কোনও রাজনীতি নেই ।"
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চিকিৎসক শান্তনু সেন বলেন, আরজি করের বিচার আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁকে ব্যক্তিগত মূল্য দিতে হয়েছে । কিন্তু সেই আন্দোলন থামেনি । তাঁর অভিযোগ, আগের প্রশাসনের আমলে তদন্তের গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল । এমনকি 14 অগস্টের ঘটনার পর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ নষ্ট হওয়ার অভিযোগও ওঠে । তাঁর বক্তব্য, "নতুন সরকার আর জি করের ফাইল পুনরায় খুলেছে । এতে নতুন করে আশার আলো দেখা যাচ্ছে ।"
একই সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল, হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এবং স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান তিনি । মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্বাচন থেকে নিয়োগ, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত থেকে পরীক্ষা পরিচালনা, সব ক্ষেত্রেই স্বচ্ছ তদন্ত হলে আইএমএ পূর্ণ সহযোগিতা করবে বলেও জানান শান্তনু সেন ।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে উঠে কান্নাজড়ানো কণ্ঠে আরজি করের মৃত চিকিৎসক ছাত্রীর মা বলেন, "আমার মেয়ের স্বপ্ন ছিল একজন ভালো চিকিৎসক হওয়ার । কিন্তু কর্মস্থলই তার মৃত্যুর জায়গা হয়ে গেল ।" তিনি অভিযোগ করেন, হাসপাতালের ভিতরে দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হওয়া ভয়, অনিয়ম এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতিই এমন ঘটনার জন্ম দিয়েছে । তাঁর দাবি, শুধুমাত্র একজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে দায়ী করে তদন্ত শেষ করা উচিত নয় ।
আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসক-ছাত্রীর মায়ের কথায়, "আমার মেয়ের প্রকৃত হত্যাকারীরা এখনও হাসপাতালের ভিতরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে । তাঁদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতেই হবে ।"
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর আবেদন, ঘটনার রাতে দায়িত্বে থাকা বিভাগীয় প্রধান, কর্তব্যরত চিকিৎসক, পিজিটি-সহ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের ভূমিকা নতুন করে খতিয়ে দেখা হোক । তাঁর কণ্ঠে ছিল এক মায়ের দীর্ঘ লড়াইয়ের অঙ্গীকার, "আমার মেয়ে আর ফিরবে না । কিন্তু ভবিষ্যতে আর কোনও মেয়েকে যেন কর্মস্থলে এমন মৃত্যু বরণ করতে না হয়, সেই কারণেই এই লড়াই । শুধু বিচার নয়, স্বাস্থ্য দফতরের শুদ্ধিকরণও জরুরি ।"