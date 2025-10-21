আরজি কর কাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের ভাগ্নির দেহ উদ্ধার বাড়ির আলমারিতে

ETV Bharat / state

আরজি কর কাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের ভাগ্নির দেহ উদ্ধার বাড়ির আলমারিতে

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ এটি খুন নাকি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার ঘটনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

আরজি কর কাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায় (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 21, 2025 at 11:05 AM IST

কলকাতা, 21 অক্টোবর: আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনে সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায়ের ভাগ্নির দেহ উদ্ধার ! আলিপুর থানার অন্তর্গত বিদ্যাসাগর কলোনিতে বাড়ির আলমারি থেকে উদ্ধার হয়েছে ওই কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ ৷ এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ৷ ষষ্ঠ শ্রেণির ওই ছাত্রীকে খুন করা হয়েছে, নাকি এটি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷

উৎসবের আবহে এই ঘটনা শোরগোল ফেলে দিয়েছে মহানগরীতে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে আলিপুর থানা এলাকার বিদ্যাসাগর কলোনির একটি বাড়িতে । পুলিশ জানিয়েছে, গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ওই নাবালিকাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে ।

আলিপুর থানা এলাকার বিদ্যাসাগর কলোনির ঘটনা (নিজস্ব চিত্র)

এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে । ঘটনাটি ঘটার পর স্থানীয় আলিপুর থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে ৷"

জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না । লালবাজার সূত্রে খবর, ছাত্রীটির মা সেদিন গিয়েছিলেন বাজি কিনতে । তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে মৃতার নিজের মা কয়েক বছর আগে নিজেকে শেষ করে দিয়েছিলেন ৷ তারপরে কিশোরীটির বাবা তাঁর শ্যালিকাকে বিয়ে করেন । এতদিন ওই নাবালিকাকে তাঁর মাসিই দেখভাল করতেন ।

এলাকার বাসিন্দারা পুলিশকে জানিয়েছেন, মাঝেমধ্যেই এই বাড়িতে অশান্তি ও গোলোযোগ লেগে থাকতো । ঘটনার দিন মৃতার মাসি বাজি কিনতে বাইরে বেরোন । ফিরে এসে বারবার ডাকাডাকি করেও মেয়ের কোনও সাড়া না-পেয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকেন তিনি । প্রথমে মেয়েকে কোথাও খুঁজে না-পেয়ে পরে আলমারি খুলতেই চোখে পড়ে ঝুলন্ত দেহ । সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায় । পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, এটি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার ঘটনাও হতে পারে ৷ তবে ঘটনার নেপথ্যে খুনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা । পরিবারের কেউ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি ।

স্থানীয়দের দাবি, ছাত্রীটি মানসিকভাবে চাপে ছিল । তাকে প্রায়ই বকাঝকা করা হতো । মৃতার ঠাকুমা অভিযোগ করেছেন, "ওই বয়সে নিজেকে শেষ করে দেওয়া অসম্ভব ।" তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনে পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী ও স্কুলের সহপাঠীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ।

RG KAR CASE CONVICT
BODY HANGING IN CUPBOARD
RG KAR DOCTOR RAPE AND MURDER
সঞ্জয় রায়ের ভাগ্নির দেহ উদ্ধার
SANJAY ROY NIECE BODY FOUND

