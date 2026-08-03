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আরজি কর কাণ্ডে ফের সক্রিয় সিবিআই, দিল্লি থেকে বিশেষ প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে

সকালে সিবিআইয়ের কলকাতা দফতরে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর দুপুরে তারা আরজি কর হাসপাতালে পৌঁছে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

CBI actively investigating in the RG Kar case
আরজি কর কাণ্ডে ফের সক্রিয় সিবিআই, দিল্লি থেকে বিশেষ প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 3:49 PM IST

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কলকাতা, 3 অগস্ট: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের বহুল আলোচিত মামলার তদন্তে ফের গতি আনতে উদ্যোগী হল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । তদন্তের বিভিন্ন দিক নতুন করে খতিয়ে দেখতে দিল্লি থেকে চার সদস্যের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল সোমবার কলকাতায় আসে। সকালে সিবিআইয়ের কলকাতা দফতরে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর দুপুরে তারা আরজি কর হাসপাতালে পৌঁছে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তকারীরা শুধুমাত্র ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেননি, বরং গোটা ঘটনাক্রম নতুন করে পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছেন। ভিডিয়োগ্রাফারদের উপস্থিতিতে ক্রাইম সিনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নথিভুক্ত করা হয়। কোথায় এবং কী অবস্থায় চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়েছিল, কারা প্রথম দেহটি দেখতে পান, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কখন পরিবারের সদস্যদের খবর দেয় এবং তাঁরা কখন হাসপাতালে পৌঁছন এই সমস্ত বিষয় নতুন করে খতিয়ে দেখা হয়।

তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে ঘটনার পরবর্তী সময়ের একাধিক দিকও। বিশেষ করে, তৎকালীন তৃণমূল নেতা নির্মল ঘোষ কখন হাসপাতালে প্রবেশ করেছিলেন, সেই সময় উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছিল, তিনি কখন হাসপাতাল ছেড়ে বেরিয়ে যান এবং মৃতদেহ পানিহাটি শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার আগে কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সিবিআই সূত্রের খবর।

সূত্রের দাবি, কলকাতায় সিবিআইয়ের জোনাল টিম তদন্তভার নেওয়ার পর অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে কীভাবে জেরা করা হয়েছিল, তাঁর কাছ থেকে কী তথ্য পাওয়া গিয়েছিল এবং তদন্তের কোনও গুরুত্বপূর্ণ দিক অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল কি না, সেই সমস্ত বিষয়ও পর্যালোচনা করছেন দিল্লি থেকে আসা আধিকারিকরা।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সিবিআইয়ের একটি দল উত্তর 24 পরগনার পানিহাটি শ্মশানে গিয়েও কর্তৃপক্ষের বয়ান রেকর্ড করেছে। সেই বয়ান এবং ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত তথ্য মিলিয়ে তদন্তের বিভিন্ন দিক পুনর্মূল্যায়ন করা হতে পারে বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, 2024 সালের 9 অগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সেমিনার রুম থেকে কর্তব্যরত এক তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। তদন্তে উঠে আসে, তাঁকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। প্রথমে কলকাতা পুলিশ সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করে। পরে মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে যায়। এবার দিল্লি থেকে বিশেষ প্রতিনিধি দলের ঘটনাস্থল পরিদর্শনের ফলে তদন্তে নতুন কোনও তথ্য বা উপেক্ষিত দিক সামনে আসে কি না, সেটাই দেখার।

TAGGED:

CBI INVESTIGATION
আরজি কর কাণ্ড
RG KAR CASE

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