আরজি কর-কাণ্ডের স্ক্যানারে অভীক দে, ফের প্রশ্ন স্বাস্থ্যক্ষেত্রের 'উত্তরবঙ্গ লবি' নিয়ে

আরজি কর-কাণ্ডের স্ক্যানারে অভীক দে, ফের প্রশ্ন স্বাস্থ্যক্ষেত্রের 'উত্তরবঙ্গ লবি' নিয়ে
মঙ্গলবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় অভীক দে-কে ৷ আরজি কর কাণ্ডের পর একাধিকবার চর্চায় উঠে আসেন এই অভীক ।
Published : August 19, 2026 at 9:35 PM IST
বর্ধমান, 19 অগস্ট: রাজ্যে পালাবদলের পর বদলাচ্ছে স্বাস্থ্য প্রশাসনের সমীকরণও। একসময় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্দরে প্রভাবশালী বলে পরিচিত ‘উত্তরবঙ্গ লবি’র ভূমিকা নিয়েও নতুন করে উঠছে প্রশ্ন । আর সেই আবহেই 2024 সালের 9 অগস্টের আরজি কর কাণ্ডের পর বিতর্কে উঠে আসা একাধিক চিকিৎসকের মধ্যে অভীক দে-কে ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন তদন্ত । স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এবার কি তদন্তের পরিধি আরও বাড়বে ? নজরে আসবে কি ‘উত্তরবঙ্গ লবি’র সঙ্গে যুক্ত বলে পরিচিত অন্য চিকিৎসকরাও ?
আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর সেখানে চিকিৎসক সুশান্ত রায়, তাঁর ছেলে সৌত্রিক রায় এবং চিকিৎসক অভীক দে-র উপস্থিতি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল । স্বাস্থ্য দফতরের একাংশ সুশান্ত রায়কে ‘উত্তরবঙ্গ লবি’র অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং অভীক দে-কে সেই গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে মনে করত। আদালত ওই মামলার তদন্ত নতুন করে করার নির্দেশ দেওয়ার পর সেই পুরনো প্রশ্নগুলিই ফের সামনে এসেছে ।
এর মধ্যেই মঙ্গলবার অভীক দে-কে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে এসে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করল স্বাস্থ্য ভবনের তদন্তকারী দল । প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ । হাসপাতাল সূত্রে খবর, তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি মূলত তাঁর বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে কর্মজীবন, কোভিড পর্বে পরিষেবা এবং সেই সূত্রে পাওয়া ‘সার্ভিস কোটা’র মাধ্যমে স্নাতকোত্তরে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে ।
অভীককে সোমবার স্বাস্থ্য ভবনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেখানে উপস্থিত না হওয়ায় পরে তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে আসতে বলা হয়। মঙ্গলবার সেখানে পৌঁছনোর পর প্রশাসনিক ভবনে তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করা হয়। সংশ্লিষ্ট নথিপত্র এবং পিজিটিতে ভর্তির প্রক্রিয়াও তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখেছেন বলে সূত্রের খবর । যদিও জিজ্ঞাসাবাদে ঠিক কী কী তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তা নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনের তরফে সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি ।
জিজ্ঞাসাবাদ ঘিরে হাসপাতাল চত্বরে ছিল কড়া নিরাপত্তা । বর্ধমান থানার পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন করা হয় । সন্ধ্যা সাড়ে 6টা নাগাদ পুলিশি নিরাপত্তায় অভীককে হাসপাতাল থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া হয় ।
অভীক দে একসময় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের রেডিয়োডায়াগনসিস বিভাগের আরএমও ছিলেন । পরে এসএসকেএম হাসপাতালের জেনারেল সার্জারি বিভাগে স্নাতকোত্তর ভর্তি হন । 2024 সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই অভীকের ‘সার্ভিস কোটা’য় পিজিটিতে ভর্তি নিয়েও প্রশ্ন ওঠে । গ্রামীণ এলাকায় কোভিড পরিষেবার ভিত্তিতে পাওয়া শংসাপত্রের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছিল ।
চলতি বছরের মে মাসে স্বাস্থ্য দফতর অভীকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের পাশাপাশি সার্ভিস কোটায় তাঁর ভর্তির প্রক্রিয়া আলাদা করে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেয় । পুরনো ফাইল ফের খোলার পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ সেই তদন্তেই নতুন মাত্রা যোগ করল ।
ফলে এখন শুধু অভীক দে-র পিজিটিতে ভর্তি নিয়ে ওঠা অভিযোগের উত্তর খোঁজাই নয়, আরজি কর-কাণ্ডের পর আলোচনায় আসা স্বাস্থ্য প্রশাসনের সেই পুরনো প্রভাবশালী গোষ্ঠীর ভূমিকা নিয়েও নজর বাড়ছে । তদন্ত কতদূর গড়ায়, আর তার পরিধিতে ‘উত্তরবঙ্গ লবি’র আরও কোনও চিকিৎসক আসেন কি না, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক ও চিকিৎসা মহলের ।