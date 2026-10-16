সুপ্রিম কোর্টে জামিন আরজি কর আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষের
RG Kar Scam Sandip Ghosh: আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতে প্রধান অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষের জামিন মঞ্জুর ৷ বিচার পর্ব অত্যন্ত ধীরে হচ্ছে, পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের ৷
Published : October 16, 2026 at 8:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 অক্টোবর: আর জি হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পেলেন হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ৷ শুক্রবার বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ ও বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালের বেঞ্চ সন্দীপ ঘোষের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে ৷ এই মামলার বিচারপর্ব অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছে বলে পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেছে শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ ৷
আদালত জানিয়েছে, গত দু'বছর ধরে তাঁকে জেলে রাখা হয়েছে ৷ কিন্তু আর্থিক দুর্নীতির মামলায় মোট 147 জন সাক্ষীর মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র সাত জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে ৷ কলকাতা হাইকোর্ট গত 23 ফেব্রুয়ারি সন্দীপ ঘোষের জামিনের আবেদন বাতিল করেছিল ৷
গতকাল কলকাতা হাইকোর্টের সেই নির্দেশ খারিজ করেছে শীর্ষ আদালত ৷ তার আগে 2025 সালের 7 জানুয়ারি বিশেষ সিবিআই আদালতও সন্দীপ ঘোষের জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল ৷ সিবিআই 2024 সালের 24 অগস্ট তার বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করে এবং 2025 সালে চার্জশিট পেশ করে ৷
সন্দীপ ঘোষ হাসপাতালের অধ্যক্ষ থাকাকালীন আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রেও কম নম্বর পাওয়া প্রার্থীকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷ সিবিআই তদন্তে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের পাশাপাশি কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নামও উঠে আসে । তাতেই সিবিআই সন্দীপ ঘোষ এবং তিনটি প্রতিষ্ঠান - 'মা তারা ট্রেডার্স', 'ঈশান ক্যাফে' এবং 'ক্ষমা লৌহ'র বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে । এই মামলাটি ফৌজদারি ষড়যন্ত্র, প্রতারণা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের অধীনে দায়ের করা হয় ৷
আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে খুনের ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল গোটা দেশ । তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর দুর্নীতির অভিযোগে আরজি করের তৎকালীন সুপার সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই । পরবর্তী সময়ে তাঁর বেলেঘাটার বাড়ি নির্মাণ নিয়েও অভিযোগ ওঠে । সেই নির্মাণের অভিযোগের শুনানিতে সন্দীপ ঘোষের বাড়ির বেআইনি অংশ ও ছাদের একাংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয় কলকাতা কর্পোরেশন ।