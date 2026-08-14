নেতাজির সহযোদ্ধা কর্পোরেশনের কর্মী বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায় ঠাঁই পাননি পুর-ইতিহাসেই

নেতাজির সহযোদ্ধা কর্পোরেশনের কর্মী বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায় ঠাঁই পাননি পুর-ইতিহাসেই
স্বাধীনতা সংগ্রামী শান্তিভূষণ রায় ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী ৷ তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড থেকে গিয়েছে অন্তরালেই ৷ মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : August 14, 2026 at 3:40 PM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: দু’শো বছরের লড়াই শেষে স্বাধীন হয়েছে ভারত ৷ পরাধীনতার এই শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রামে জড়িয়ে আছে হাজার-হাজার বিপ্লবীর নাম ৷ তাঁদের কেউ পরিচিত ৷ কারও কারও লড়াই আবার থেকে গিয়েছে আড়ালে ৷ স্বাধীনতার লড়াইয়ে সামিল হওয়ার পরও অন্তরালে থেকে যাওয়া এমন একজন বিপ্লবীর নাম শান্তিভূষণ রায় ৷
অবিভক্ত বাংলায় ফরিদপুরের ভূমিপুত্র শান্তিভূষণ রায় শৈশব থেকে দেশকে স্বাধীন করার লড়াইয়ে নেমেছেন ৷ বালক বয়সেই প্রথমবার গ্রেফতার হয়েছেন ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ৷ কৈশোর থেকে যৌবনের সন্ধিক্ষণের আট বছর কাটিয়েছেন জেলে ৷ সেখানেই পড়াশোনা করেছেন ৷ জেল থেকে বাইরে এসেই আবার স্বদেশি কাজে নিযুক্ত হয়েছেন ৷
নেতাজির অনুগামী শান্তিভূষণ চাকরি করেছেন কলকাতা কর্পোরেশনে ৷ সেখানেও দুর্নীতি রুখতে নানা পদক্ষেপ করেছেন ৷ তবে কখনওই প্রচারের আলোয় থাকতে চাননি ৷ স্বাধীনতার পর দেশ অবশ্য তাঁর লড়াইকে স্বীকৃতি দিয়েছে তাম্রপত্র দিয়ে ৷ তবে তাঁর ছেলে দেবাশিস রায় জানান, তাঁর বাবার লড়াইয়ের গল্প বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানুক ৷ তাঁর দাবি, কলকাতা কর্পোরেশনে মেয়র থাকাকালীন ফিরহাদ হাকিম এই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ৷ তবে তার পর আর কোনও কিছু এগোয়নি ৷ ফলে সব পড়ে সেই তিমিরেই ৷
স্বাধীনতা সংগ্রামে শান্তিভূষণ রায়
শান্তিভূষণ রায়ের ছেলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে যুগান্তর পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন ৷ তার পর থেকে স্বদেশি কাজে যুক্ত হতে থাকেন ৷ তাঁর যখন 12 বছর বয়স সেই সময় ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ তবে তিনি উপস্থিত বুদ্ধির জেরে ছাড়া পেয়ে যান ৷ এর পরও চালাতে থাকেন ব্রিটিশ-বিরোধী কাজ ৷ চার বছর পর, যখন তাঁর বয়স 16, সেই সময় আবার ধরা পড়েন শান্তিভূষণ রায় ৷
সেই সময় তিনি অবশ্য ছাড়া পাননি ৷ বরং তিনি টানা আট বছর কারাগারে বন্দি ছিলেন । আইএসসি পাশ করে তাঁর ইচ্ছে ছিল বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার । তবে জেলে প্র্যাকটিক্যালের ব্যবস্থা না থাকায় বাণিজ্য নিয়ে পড়েন । জেলে থাকাকালীন একাধিক সুন্দর ছবি তিনি এঁকেছেন । সেগুলো আজও তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের উদ্যোগে সংরক্ষিত আছে বাড়িতে । জেলমুক্তি হলে ফের তিনি স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দেন ।
ফুটবলার শান্তিভূষণ রায় ও স্বাধীনতা সংগ্রাম
কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে পড়াশোনা করেন । সেই সময় তিনি ফুটবল খেলতেন । সিটি কলেজের কাছে একাধিকবার হারের পর তাঁর নেতৃত্বে বহু বছর বাদে বঙ্গবাসী কলেজ জয়ের মুখ দেখে ইন্টার কলেজ টুর্নামেন্টে । পরে তিনি ফুটবল খেলতেন মাদারিপুর টাউন ক্লাবে । পেয়েছিলেন শার্প শুটার পুরস্কার । সালটা 1931 ছিল ।
কলেজ জীবন শেষে শিক্ষকতা করতেন শান্তিভূষণ রায় । এলাকার বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অনুশাসনের পাঠ দিতেন । সেখান থেকেই স্বদেশি আন্দোলন বিল্পবী কর্মকাণ্ডে নিয়োগ করতেন তিনি । এর পর তিনি কর্পোরেশনে চাকরি পান ৷
নেতাজির অনুগামী শান্তিভূষণ রায়
শান্তিভূষণ রায়ের ছেলে দেবাশিস রায় বলেন, ‘‘বাবাকে নলিনী গুহ নিয়ে গিয়েছিলেন নেতাজির কাছে । তারপর থেকেই তিনি নেতাজির অনুগামী । এর পর শিক্ষকতা করাকালীন নলিনী গুহই তাঁকে বলেন, ‘স্যার কলকাতা কর্পোরেশনে আছেন (স্যার মানে সুভাষচন্দ্র বসু) ৷’ এর পর তিনি হিসাবরক্ষক পদে দরখাস্ত করেন । এর পর ইন্টারভিউ দিয়ে কর্পোরেশনে কাজে যোগ দেন ।’’
দেবাশিস রায়ের সঙ্গে কথা বলে আরও জানা গিয়েছে, কর্পোরেশনের চাকরিতে নিষ্ঠার অভাব ছিল না । পানীয় জলের লাইন থেকে নিকাশি কাজে দুর্নীতি খুঁজতে রাতে সরেজমিনে খোঁজ নিতেন । আটকেও দিয়েছিলেন বেশ কিছু ঠিকাদারদের বিল । নেতাজির সঙ্গে কাজ করা কিংবা যুগান্তর পার্টির হয়ে কাজ করে একের পর এক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তিনি করেছিলেন । তবে পরিবার কোনওদিন জানতে পারেনি । বিপ্লবী কাজকর্ম নিয়ে তিনি বেশি ঢাক পেটাতেন না । থাকতে ভালোবাসতেন অন্তরালে ।
সরকারি স্বীকৃতির পরও অন্তরালে শান্তিভূষণ
স্বাধীনতার পর 1972 সালে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তাঁকে সম্মান জানিয়ে তাম্রপত্র দেওয়ার কথা জানানো হয় । তিনি সেই সম্মানও নিতে অস্বীকার করেন । তবে নলিনী গুহ ও রাজ্যসভার সাংসদ দ্বিজেন সেনগুপ্ত তাঁকে বোঝান কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া সম্মান অস্বীকার করা উচিত নয় । পরে তিনি সেই সম্মানও গ্রহণ করেন ।
তার পরও সেভাবে প্রচারের আলোয় আসেননি তিনি ৷ তাঁকে নিয়ে কোথাও সেভাবে চর্চাও হয়নি ৷ অন্তরালেই 1985 সালে তাঁর জীবনাবসান হয় ৷ তার পর কেটে গিয়েছে আরও চারটি দশক ৷ এখনও বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায় থেকে গিয়েছেন অজানা ৷
তাই তাঁর ছেলে দেবাশিস রায় বলছেন, ‘‘স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন, আন্দোলন এই প্রজন্মের জানা দরকার ।’’ তিনি চান, বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায়ের জীবনের মূল্যায়ন হোক । এই বিষয়ে তিনি কথা বলেছিলেন কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে ৷
দেবাশিস রায় জানান, তৎকালীন মেয়র নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর বাবার সমস্ত তথ্য সংরক্ষিত হবে কলকাতা কর্পোরেশন আর্কাইভে । পাশাপাশি কর্পোরেশনের মুখপত্র পুরশ্রীতে প্রকাশও করা হবে । সেই মতো তাঁকে সমস্ত নথি তৈরি রাখতে বলেন । পুরসভার লোক বাড়িতে যাবে বলে জানিয়েছিলেন ফিরহাদ ৷
তার পর আর বিষয়টি এগোয়নি ৷ তাঁর বাড়িতে কর্পোরেশনের কোনও লোক আসেনি ৷ তাই তিনি আক্ষেপ করেন কলকাতা কর্পোরেশনের ভূমিকা নিয়েও ।