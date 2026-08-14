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নেতাজির সহযোদ্ধা কর্পোরেশনের কর্মী বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায় ঠাঁই পাননি পুর-ইতিহাসেই

স্বাধীনতা সংগ্রামী শান্তিভূষণ রায় ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী ৷ তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড থেকে গিয়েছে অন্তরালেই ৷ মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷

INDEPENDENCE DAY 2026
নেতাজির সহযোদ্ধা কর্পোরেশনের কর্মী বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায় (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2026 at 3:40 PM IST

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কলকাতা, 14 অগস্ট: দু’শো বছরের লড়াই শেষে স্বাধীন হয়েছে ভারত ৷ পরাধীনতার এই শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রামে জড়িয়ে আছে হাজার-হাজার বিপ্লবীর নাম ৷ তাঁদের কেউ পরিচিত ৷ কারও কারও লড়াই আবার থেকে গিয়েছে আড়ালে ৷ স্বাধীনতার লড়াইয়ে সামিল হওয়ার পরও অন্তরালে থেকে যাওয়া এমন একজন বিপ্লবীর নাম শান্তিভূষণ রায় ৷

অবিভক্ত বাংলায় ফরিদপুরের ভূমিপুত্র শান্তিভূষণ রায় শৈশব থেকে দেশকে স্বাধীন করার লড়াইয়ে নেমেছেন ৷ বালক বয়সেই প্রথমবার গ্রেফতার হয়েছেন ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ৷ কৈশোর থেকে যৌবনের সন্ধিক্ষণের আট বছর কাটিয়েছেন জেলে ৷ সেখানেই পড়াশোনা করেছেন ৷ জেল থেকে বাইরে এসেই আবার স্বদেশি কাজে নিযুক্ত হয়েছেন ৷

নেতাজির সহযোদ্ধা কর্পোরেশনের কর্মী বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায় ঠাঁই পাননি পুর-ইতিহাসেই (নিজস্ব ভিডিয়ো)

নেতাজির অনুগামী শান্তিভূষণ চাকরি করেছেন কলকাতা কর্পোরেশনে ৷ সেখানেও দুর্নীতি রুখতে নানা পদক্ষেপ করেছেন ৷ তবে কখনওই প্রচারের আলোয় থাকতে চাননি ৷ স্বাধীনতার পর দেশ অবশ্য তাঁর লড়াইকে স্বীকৃতি দিয়েছে তাম্রপত্র দিয়ে ৷ তবে তাঁর ছেলে দেবাশিস রায় জানান, তাঁর বাবার লড়াইয়ের গল্প বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানুক ৷ তাঁর দাবি, কলকাতা কর্পোরেশনে মেয়র থাকাকালীন ফিরহাদ হাকিম এই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ৷ তবে তার পর আর কোনও কিছু এগোয়নি ৷ ফলে সব পড়ে সেই তিমিরেই ৷

INDEPENDENCE DAY 2026
বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায়ের পাওয়া মেডেল (নিজস্ব ছবি)

স্বাধীনতা সংগ্রামে শান্তিভূষণ রায়

শান্তিভূষণ রায়ের ছেলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে যুগান্তর পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন ৷ তার পর থেকে স্বদেশি কাজে যুক্ত হতে থাকেন ৷ তাঁর যখন 12 বছর বয়স সেই সময় ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ তবে তিনি উপস্থিত বুদ্ধির জেরে ছাড়া পেয়ে যান ৷ এর পরও চালাতে থাকেন ব্রিটিশ-বিরোধী কাজ ৷ চার বছর পর, যখন তাঁর বয়স 16, সেই সময় আবার ধরা পড়েন শান্তিভূষণ রায় ৷

INDEPENDENCE DAY 2026
বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায়ের পাওয়া তাম্রপত্র (নিজস্ব ছবি)

সেই সময় তিনি অবশ্য ছাড়া পাননি ৷ বরং তিনি টানা আট বছর কারাগারে বন্দি ছিলেন । আইএসসি পাশ করে তাঁর ইচ্ছে ছিল বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার । তবে জেলে প্র্যাকটিক্যালের ব্যবস্থা না থাকায় বাণিজ্য নিয়ে পড়েন । জেলে থাকাকালীন একাধিক সুন্দর ছবি তিনি এঁকেছেন । সেগুলো আজও তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের উদ্যোগে সংরক্ষিত আছে বাড়িতে । জেলমুক্তি হলে ফের তিনি স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দেন ।

INDEPENDENCE DAY 2026
বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায় (নিজস্ব ছবি)

ফুটবলার শান্তিভূষণ রায় ও স্বাধীনতা সংগ্রাম

কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে পড়াশোনা করেন । সেই সময় তিনি ফুটবল খেলতেন । সিটি কলেজের কাছে একাধিকবার হারের পর তাঁর নেতৃত্বে বহু বছর বাদে বঙ্গবাসী কলেজ জয়ের মুখ দেখে ইন্টার কলেজ টুর্নামেন্টে । পরে তিনি ফুটবল খেলতেন মাদারিপুর টাউন ক্লাবে । পেয়েছিলেন শার্প শুটার পুরস্কার । সালটা 1931 ছিল ।

INDEPENDENCE DAY 2026
বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায়ের ছেলে দেবাশিস রায় বাবার পাওয়া মেডেল হাতে (নিজস্ব ছবি)

কলেজ জীবন শেষে শিক্ষকতা করতেন শান্তিভূষণ রায় । এলাকার বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অনুশাসনের পাঠ দিতেন । সেখান থেকেই স্বদেশি আন্দোলন বিল্পবী কর্মকাণ্ডে নিয়োগ করতেন তিনি । এর পর তিনি কর্পোরেশনে চাকরি পান ৷

INDEPENDENCE DAY 2026
বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায়ের আঁকা ছবি (নিজস্ব ছবি)

নেতাজির অনুগামী শান্তিভূষণ রায়

শান্তিভূষণ রায়ের ছেলে দেবাশিস রায় বলেন, ‘‘বাবাকে নলিনী গুহ নিয়ে গিয়েছিলেন নেতাজির কাছে । তারপর থেকেই তিনি নেতাজির অনুগামী । এর পর শিক্ষকতা করাকালীন নলিনী গুহই তাঁকে বলেন, ‘স্যার কলকাতা কর্পোরেশনে আছেন (স্যার মানে সুভাষচন্দ্র বসু) ৷’ এর পর তিনি হিসাবরক্ষক পদে দরখাস্ত করেন । এর পর ইন্টারভিউ দিয়ে কর্পোরেশনে কাজে যোগ দেন ।’’

INDEPENDENCE DAY 2026
বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায়ের স্মরণসভার পর সংবাদপত্রে প্রতিবেদন (নিজস্ব ছবি)

দেবাশিস রায়ের সঙ্গে কথা বলে আরও জানা গিয়েছে, কর্পোরেশনের চাকরিতে নিষ্ঠার অভাব ছিল না । পানীয় জলের লাইন থেকে নিকাশি কাজে দুর্নীতি খুঁজতে রাতে সরেজমিনে খোঁজ নিতেন । আটকেও দিয়েছিলেন বেশ কিছু ঠিকাদারদের বিল । নেতাজির সঙ্গে কাজ করা কিংবা যুগান্তর পার্টির হয়ে কাজ করে একের পর এক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তিনি করেছিলেন । তবে পরিবার কোনওদিন জানতে পারেনি । বিপ্লবী কাজকর্ম নিয়ে তিনি বেশি ঢাক পেটাতেন না । থাকতে ভালোবাসতেন অন্তরালে ।

INDEPENDENCE DAY 2026
বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায়ের প্রয়াণের পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত শোকসংবাদ (নিজস্ব ছবি)

সরকারি স্বীকৃতির পরও অন্তরালে শান্তিভূষণ

স্বাধীনতার পর 1972 সালে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তাঁকে সম্মান জানিয়ে তাম্রপত্র দেওয়ার কথা জানানো হয় । তিনি সেই সম্মানও নিতে অস্বীকার করেন । তবে নলিনী গুহ ও রাজ্যসভার সাংসদ দ্বিজেন সেনগুপ্ত তাঁকে বোঝান কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া সম্মান অস্বীকার করা উচিত নয় । পরে তিনি সেই সম্মানও গ্রহণ করেন ।

তার পরও সেভাবে প্রচারের আলোয় আসেননি তিনি ৷ তাঁকে নিয়ে কোথাও সেভাবে চর্চাও হয়নি ৷ অন্তরালেই 1985 সালে তাঁর জীবনাবসান হয় ৷ তার পর কেটে গিয়েছে আরও চারটি দশক ৷ এখনও বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায় থেকে গিয়েছেন অজানা ৷

INDEPENDENCE DAY 2026
বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায়ের আঁকা ছবি (নিজস্ব ছবি)

তাই তাঁর ছেলে দেবাশিস রায় বলছেন, ‘‘স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন, আন্দোলন এই প্রজন্মের জানা দরকার ।’’ তিনি চান, বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায়ের জীবনের মূল্যায়ন হোক । এই বিষয়ে তিনি কথা বলেছিলেন কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে ৷

INDEPENDENCE DAY 2026
বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায়ের আঁকা ছবি (নিজস্ব ছবি)

দেবাশিস রায় জানান, তৎকালীন মেয়র নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর বাবার সমস্ত তথ্য সংরক্ষিত হবে কলকাতা কর্পোরেশন আর্কাইভে । পাশাপাশি কর্পোরেশনের মুখপত্র পুরশ্রীতে প্রকাশও করা হবে । সেই মতো তাঁকে সমস্ত নথি তৈরি রাখতে বলেন । পুরসভার লোক বাড়িতে যাবে বলে জানিয়েছিলেন ফিরহাদ ৷

INDEPENDENCE DAY 2026
বিপ্লবী শান্তিভূষণ রায়ের পাওয়া মেডেল (নিজস্ব ছবি)

তার পর আর বিষয়টি এগোয়নি ৷ তাঁর বাড়িতে কর্পোরেশনের কোনও লোক আসেনি ৷ তাই তিনি আক্ষেপ করেন কলকাতা কর্পোরেশনের ভূমিকা নিয়েও ।

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NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE
শান্তিভূষণ রায়
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