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কমছে রাজস্ব, দুর্নীতি ঠেকাতে এবার বডি ক্যামেরায় নজরদারি ! চেকপোস্টে মন্ত্রী অর্জুন

'ডান্ডা ট্যাক্স' কাণ্ডে দুই আধিকারিক গ্রেফতার হওয়ার পরে কর্মীদের একাংশের মধ্যে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে, তা কাটিয়ে তাঁদের স্বাভাবিক ভাবে কাজ করার বার্তাও দেন মন্ত্রী।

arjun singh
সারপ্রাইজ ভিজিটে মন্ত্রী অর্জুন (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2026 at 4:20 PM IST

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আসানসোল, 17 অগস্ট: জাতীয় সড়কে 'ডান্ডা ট্যাক্স'কে কেন্দ্র করে দুই এমভিআই গ্রেফতার, সঙ্গে দুই দালাল । অভিযোগ উঠেছিল ভিনরাজ্য থেকে আসা লরির চালকদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় এবং হেনস্তার । সেই ঘটনার রেশ কাটেনি এখনও । তার মধ্যেই আচমকা আসানসোলের রামপুর চেকপোস্টে হাজির রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং । সোমবার দুপুরে তাঁর এই আকস্মিক পরিদর্শন ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় পরিবহণ দফতরের অন্দরে ।

শুধু পরিকাঠামো খতিয়ে দেখাই নয়, চেকপোস্টের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী । দুই আধিকারিক গ্রেফতার হওয়ার পরে কর্মীদের একাংশের মধ্যে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে, তা কাটিয়ে তাঁদের স্বাভাবিক ভাবে কাজ করার বার্তাও দেন তিনি । মন্ত্রীর বক্তব্য, সরকারি রাজস্ব আদায়ে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না । একই সঙ্গে 'ডান্ডা ট্যাক্স' নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা-ও নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে পুরোপুরি স্বচ্ছ করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ।

কমছে রাজস্ব, দুর্নীতি ঠেকাতে এবার বডি ক্যামেরায় নজরদারি ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

রামপুর চেকপোস্টে 'ডান্ডা ট্যাক্স' কাণ্ড প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই প্রশ্ন উঠেছিল সরকারি রাজস্ব আদায় নিয়ে । পরিবহণমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, গত দেড় মাসে রাজস্ব আদায়ে বড় ধরনের প্রভাব পড়েছে । দুই এমভিআই গ্রেফতার হওয়ার পরে চেকপোস্টের অন্য কর্মীদের মধ্যেও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে বলে জানান তিনি । নিয়ম মেনে জরিমানা বা কর আদায় করতে গিয়েও তাঁরা কোথাও পিছিয়ে যাচ্ছেন কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে । সোমবার কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে সেই ভয় কাটানোর চেষ্টা করেছেন বলে দাবি অর্জুনের । মন্ত্রী বলেন, "দুই আধিকারিক গ্রেফতার হওয়ায় বাকি কর্মীদের মনোবল ভেঙেছে । আমি বলেছি, কাজ করুন । সরকারের রাজস্ব তো বাড়াতে হবে ।"

'ডান্ডা ট্যাক্স' শব্দবন্ধ নিয়েও আপত্তি জানিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী । তাঁর দাবি, এটি কোনও সরকারি করের নাম নয় । অতীতে এই ব্যবস্থার অপব্যবহারের কারণেই 'ডান্ডা ট্যাক্স' নামে পরিচিতি পেয়েছে । অর্জুনের ব্যাখ্যা, কোনও গাড়ি নিয়ম ভেঙে অতিরিক্ত মাল বহন করলে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সরকারের রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে । মন্ত্রী বলেন, "আসলে নিয়ম ভেঙে কোনও গাড়ি ওভারলোডিং করলে সরকারিভাবে নিয়ম অনুযায়ী সেই ট্যাক্স আদায় হয় ।"

arjun singh
রামপুর চেকপোস্ট পরিদর্শনে মন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)

তাঁর বক্তব্য, ভবিষ্যতে এই পুরো প্রক্রিয়াই অনলাইনে নিয়ে আসা হবে । ফলে নগদ লেনদেনের সুযোগ কমবে এবং কর আদায়ের প্রতিটি ধাপের রেকর্ড থাকবে । রামপুর চেকপোস্টের কাজের পদ্ধতিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী । তাঁর দাবি, যে কর আদায় হবে, তা অনলাইনের মাধ্যমে নেওয়া হবে । কোনও গাড়ি নিয়ম ভাঙলে তার জরিমানাও অনলাইনেই নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে ।

একই সঙ্গে রামপুরের মতো চেকপোস্টে স্বচ্ছতা বাড়াতে একাধিক প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা চালুর কথা ঘোষণা করেছেন অর্জুন। শুধু কর্মীদের শরীরে ক্যামেরাই নয়, চেকপোস্টের অফিস এবং গোটা চত্বরও সিসিটিভির আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে । সেই ক্যামেরাগুলির নজরদারি হবে পরিবহণ দফতরের সদর দফতর থেকে । মন্ত্রীর দাবি, এর জন্য 'ওয়ার রুম' তৈরি করা হয়েছে । ফলে গাড়ি পরীক্ষা বা জরিমানা আদায়ের সময় কী ঘটছে, তার ভিডিয়ো রেকর্ড থাকবে । অর্জুনের বক্তব্য, "ভবিষ্যতে প্রযুক্তির মাধ্যমে গোটা প্রক্রিয়াকে এমন ভাবে সাজানো হবে, যাতে অনিয়মের সুযোগ যেমন না থাকে, তেমনই সৎ কর্মীদের বিরুদ্ধেও অযথা অভিযোগ তোলার জায়গা না থাকে ।"

রামপুর চেকপোস্ট ঘুরে দেখার পরে পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যার কথাও জানিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী । তাঁর দাবি, অফিসে বসার জায়গা এবং কর্মপরিবেশ আরও উন্নত করা প্রয়োজন । নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চেকপোস্টের পরিকাঠামোকেও আধুনিক করা হবে ।

TAGGED:

MINISTER ARJUN SINGH
REVENUE DECLINING
রামপুর চেকপোস্টে মন্ত্রী অর্জুন
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RAMPUR CHECKPOST

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