বিজেপি সরকারের প্রথম চার মাসে খনিজ সম্পদে রাজস্ব আদায় বাড়ল 33 শতাংশ, শীর্ষে বীরভূম
WB Revenue Collection: সরকারি হিসাব বলছে, গত বছর ঠিক এই চার মাসে রাজ্যজুড়ে মোট রাজস্ব আদায় হয়েছিল 428 কোটি 20 লক্ষ টাকা ।
Published : September 17, 2026 at 2:02 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: তৃণমূল আমলে কয়লা, পাথর আর গরু পাচারের অভিযোগ ঘিরে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে বীরভূম । তবে, রাজ্যে পালাবদলের পর সেই ছবি অনেকটাই বদলেছে । বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম চার মাসে খনিজ সম্পদে রাজস্ব আদায়ে রাজ্যের মধ্যে শীর্ষে উঠে এল বীরভূম ।
শুধু বীরভূম নয়, সার্বিকভাবে রাজ্যজুড়েই রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়েছে । প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 16 এপ্রিল থেকে 15 অগস্ট পর্যন্ত বীরভূমে খনিজ সম্পদ থেকে শুরু করে সরকারি জমির লিজ এবং জমি সংক্রান্ত অন্যান্য খাত থেকে মোট 235 কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে । যা রাজ্যের সমস্ত জেলার মধ্যে সর্বাধিক ।
সরকারি হিসাব বলছে, গত বছর ঠিক এই চার মাসে রাজ্যজুড়ে মোট রাজস্ব আদায় হয়েছিল 428 কোটি 20 লক্ষ টাকা । সেখানে চলতি বছরে ওই একই সময়ে রাজ্যজুড়ে মোট আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 567 কোটি 82 লক্ষ টাকা । অর্থাৎ, এক বছরের ব্যবধানে ওই নির্দিষ্ট খাতে সরকারি আয় বেড়েছে 139 কোটি 62 লক্ষ টাকা । শতাংশের বিচারে যা প্রায় 33 শতাংশ । পুলিশ এবং প্রশাসনের ধারাবাহিক কড়া নজরদারি ও সক্রিয়তার কারণেই এই বিপুল আয় বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
রাজস্ব আদায়ের নিরিখে বীরভূমের পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ঝাড়গ্রাম । চার মাসে ওই জেলা থেকে সরকারের কোষাগারে এসেছে 70 কোটি 29 লক্ষ টাকা । তৃতীয় স্থানে থাকা পূর্ব বর্ধমান থেকে আদায় হয়েছে 56 কোটি 12 লক্ষ টাকা । এর পাশাপাশি, বাঁকুড়া থেকে খনিজ রাজস্ব বাবদ 53 কোটি 6 লক্ষ টাকা এবং পশ্চিম বর্ধমান থেকে 48 কোটি 59 লক্ষ টাকা আয় করেছে রাজ্য সরকার ।
রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর থেকেই বীরভূমের বালি এবং পাথর খাদানগুলিতে নজরদারি কয়েক গুণ বাড়ানো হয়েছে । ইতিমধ্যেই টুলু মণ্ডলের মতো একাধিক পাথর ব্যবসায়ীর হিসাব-বহির্ভূত বিপুল সম্পত্তির হদিশ পেয়েছে প্রশাসন । এই পরিস্থিতির জন্য বিগত সরকারের আমলের চরম দুর্নীতি এবং নিয়মভঙ্গকেই দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
তিনি জানিয়েছেন, গত 15 বছরে শুধুমাত্র বীরভূম থেকেই বছরে গড়ে এক হাজার কোটি টাকা করে মোট 15 হাজার কোটি টাকার সরকারি রাজস্ব লুট হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ওই বিপুল অর্থ দিয়ে রাজ্যে নতুন নতুন হাসপাতাল ও স্কুল নির্মাণ করা যেত । তৈরি হতে পারত বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ।
বিধানসভায় রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে তথ্য দিতে গিয়েও বিগত সরকারকেই নিশানা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে তিনি বলেছিলেন, "4 লাখ 38 হাজার কোটি টাকার বাজেট । বলেছিলেন, আসবে কোথা থেকে ? বীরভূমে পাথরে কী করেছেন জানেন ?"
বিগত সরকারের সঙ্গে বর্তমান প্রশাসনের কাজের ফারাক বোঝাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, আগে বীরভূমের পাথর থেকে এক বছরে রাজস্ব আদায় হত মাত্র 60 কোটি টাকা । সেখানে গত 9 মে তিনি রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণের পর, মাত্র এক মাসেই সেই একই খাত থেকে 83 কোটি টাকা রাজস্ব সরকারের ঘরে এসেছে । প্রশাসনের একাংশের মতে, নজরদারি কড়া হলে আগামী দিনে রাজস্ব আদায়ের এই পরিমাণ আরও বাড়বে ।