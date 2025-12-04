ETV Bharat / state

SIR আবহে লাফিয়ে বাড়ছে বাংলাদেশিদের ভারত ছাড়ার সংখ্যা: বিএসএফ

গত তিন মাসে ভারত ছেড়েছেন 186 জন বাংলাদেশি নাগরিক ৷ বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালেন বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি মুকেশ ত্যাগি ৷

তথ্য হাতাতে পিআইও ব্যবহার করছে পাকিস্তান, জানান মুকেশ ত্যাগি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 4, 2025 at 6:54 PM IST

দার্জিলিং, 4 ডিসেম্বর: এসআইআর আবহে বাংলাদেশি নাগরিকদের ভারত ছাড়ার সংখ্যা ক্রমশ বাড়েছে। গতবছর ভারত থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের ফেরার সংখ্যা ছিল 47 জন। কিন্তু এবার গত তিন মাসে তা বেড়ে হয়েছে 186 জন। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন কদমতলায় সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানান বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি মুকেশ ত্যাগি।

শুধু তাই নয়, ভারতের নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতাতে পিআইও (পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভ) ব্যবহার করছে পাকিস্তান। আর তার জন্য আগেভাগে প্রস্তুত বিএসএফ। সেজন্য পিআইও সম্পর্কে বিএসএফ জওয়ান ও আধিকারিকদের সচেতন করার পাশাপাশি সেই বিষয়ে কাউন্সেলিং ও বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে বলেও জানান বিএসএফের আইজি। যদিও পিআইও ব্যবহার করলেও তার প্রভাব ও সক্রিয়তাকে একবারেই নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হওয়া গিয়েছে বলে জানান তিনি।

গত তিনমাসে বাংলাদেশি নাগরিকদের ফেরার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 186 জন (ইটিভি ভারত)

মূলত এদিন বিএসএফের 61তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিএসএফের সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় তুলে ধরতে এদিনের সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। সাংবাদিক বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তায় প্রযুক্তি ব্যবহার, চিকেন নেকের নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও পাচার রোধ-সহ একাধিক বিষয়ে জানান বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি মুকেশ ত্যাগি।

পিআইও বিষয়ে এদিন আইজি মুকেশ ত্যাগি বলেন, "আজ থেকে এক দেড় বছর আগে পাকিস্তান খুব পিআইও বা পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভ ব্যবহার করত। কিন্তু আমরা এই বিষয়ে কাজ শুরু করেছি । জওয়ান ও অফিসারদের অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসলে তা তুলতে মানা করা হয়েছে । হোয়াটসঅ্যাপে অজানা গ্রুপে যোগ না-হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । যদি কোনও সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে তা হেডকোয়ার্টারে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পাকিস্তান এই ধরনের কাজ খুব বেশি করে থাকে । যদিও আমরা সচেতনতার সঙ্গে তাদের সক্রিয়তাকে অনেক কম করে দিতে সক্ষম হয়েছি।"

এসআইআর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এসআইআর আবহে কিছু সংখ্যা বাংলাদেশিদের ভারত ছাড়ার সংখ্যা বেড়েছে ।" চিকেন নেকের নিরাপত্তা সম্পর্কে তিনি বলেন, "চিকেন নেকে থাকা সীমান্তের 75 শতাংশ এলাকা নতুন অত্যাধুনিক ফেন্সিং ও ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। সীমান্তে অতিরিক্ত জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে।"

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও পাচার রুখতে পুরনো ফেন্সিংয়ের পরিবর্তে নতুন অত্যাধুনিক নিউ ডিজাইন ফেন্সিং ব্যবহার করার কাজ শুরু হয়েছে। বিএসএফের অধীনে থাকা 936 কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে প্রায় 250 কিলোমিটার সীমান্তে ওই এনডিএফ ফেন্সিং বসানোর কাজ শুরু হয়েছে । পুরনো ফেন্সিং বা কাঁটাতার আট ফুট লম্বা ও তা সহজেই কেটে বা উপর দিয়ে পার করা যেত। কিন্তু এই নতুন অত্যাধুনিক ফেন্সিং কোনও সরঞ্জাম দিয়ে কাটা কষ্টসাধ্য ও 12 ফুট উঁচু হওয়ায় তা সহজে টপকানো যাবে না।

লাফিয়ে বাড়ছে বাংলাদেশিদের ফেরার সংখ্যা, জানান বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি মুকেশ ত্যাগি (ইটিভি ভারত)

এছাড়াও আগেই সীমান্ত এলাকায় অটোমেটিক নম্বর প্লেট রিডার যন্ত্রের ব্যবহার করছে বিএসএফ। এবার আরও বেশি নাইট ভিশন, বুলেট ক্যামেরা ও ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। সীমান্তে আটক অনুপ্রবেশকারী বা পাচারকারীদের যাবতীয় তথ্যসংগ্রহ করার কাজ শুরু করা হয়েছে বিএসএফের তরফে । যাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আইডেন্টিফিকেশন ব্যাঙ্কিং বলা হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সীমান্তে আটক অনুপ্রবেশকারীর সমস্ত তথ্য জমা করা হবে। পরে সে ধরা পড়লে তার আঙুলের ছাপ থেকে আগের সমস্ত অপরাধের তথ্য পেয়ে যাবে বিএসএফ।

আরও জানা গিয়েছে, গত এক বছরে বিএসএফ অভিযান চালিয়ে সাড়ে আট কোটি টাকার মাদক দ্রব্য উদ্ধার করেছে । চলতি বছরে 152 জন ভারতীয় নাগরিককে আটক করে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়েছে । 440 জন বাংলাদেশি ও 11 জন অন্য দেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। সীমান্তে পাম্প অ্যাকশন বন্দুক ব্যবহার করা হচ্ছে । নজরদারির জন্য টহলদারির পাশাপাশি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । কাঁটাতারহীন সীমান্তে ফেন্সিংয়ের জন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ চলছে।

কী প্রয়োজন

  • 56 কিলোমিটার জমির প্রয়োজন রয়েছে। যার মধ্যে 5 কিলোমিটার জমি হস্তান্তর হয়েছে ।
  • চলতি বছরে 1 কিলোমিটার জমি ফেন্সিংয়ের জন্য পাওয়া গিয়েছে ।
  • সীমান্তের 250 কিলোমিটারে এনডিএফ লাগানোর কাজ চলছে ।
  • চলতি বছরে 150 কিলোমিটার এনডিএফ ফেন্সিংয়ের কাজ শেষ হয়েছে । আরও 80 কিলোমিটারের কাজ চলছে ।
  • সীমান্তের 88 শতাংশ ফেন্সিং রয়েছে । প্রায় 104 কিলোমিটার কাঁটাতারহীন সীমান্ত রয়েছে, যার মধ্যে 56 কিলোমিটার নদী রয়েছে ।
  • ফেন্সিং লাগাতে জমি অধিগ্রহণের জন্য সিপিডব্লুডি রাজ্য সরকারকে প্রায় 52 কোটি টাকা দিয়েছে ।
  • চলতি বছরে 38 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে । দু'একর জমি পাওয়া গিয়েছে ।

