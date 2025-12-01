রাজ্যের পরবর্তী লোকায়ুক্ত পদে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, মানবাধিকার কমিশনের শীর্ষে বহাল জ্যোতির্ময়ই

রাজ্যের পরবর্তী লোকায়ুক্ত পদে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, মানবাধিকার কমিশনের শীর্ষে বহাল জ্যোতির্ময়ই
সোমবার বিকেল নবান্নে লোকায়ুক্ত ও মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন নিয়োগ সংক্রান্ত বিশেষ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ৷ উপস্থিত ছিলেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : December 1, 2025 at 8:35 PM IST
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় ঘোষণা । পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী লোকায়ুক্ত হিসেবে নিযুক্ত হলেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্ত । তিনি প্রাক্তন বিচারপতি অসীম রায়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন । একইসঙ্গে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের (WBSHRC) চেয়ারপার্সন পদে বহাল রাখা হল প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যকে। সোমবার নবান্নে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছে ।
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, সোমবার বিকেল সাড়ে 4টে নাগাদ নবান্নে লোকায়ুক্ত ও মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন নিয়োগ সংক্রান্ত বিশেষ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় । নিয়ম অনুযায়ী, এই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নিয়োগ কমিটির বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী, বিধানসভার স্পিকার এবং বিরোধী দলনেতার উপস্থিত থাকার কথা ।
নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই নিয়ম মেনেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল । তবে এদিনের বৈঠকে তিনি গরহাজির ছিলেন । বিরোধী দলনেতার অনুপস্থিতিতেই বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে আলোচনা সাপেক্ষে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন । মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠকে অনুমোদনের পর অপেক্ষা শুধু রাজ্যপালের আনুষ্ঠানিক সিলমোহরের ।
রাজ্যের নবনিযুক্ত লোকায়ুক্ত রবীন্দ্রনাথ সামন্তের বিচারবিভাগীয় কর্মজীবন অত্যন্ত বর্ণময় এবং অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ । 1987 সালে তিনি বিচার বিভাগীয় সেবায় প্রবেশ করেন । তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) এবং জেলা ও দায়রা বিচারক হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন । এছাড়াও তিনি কলকাতা নগর দেওয়ানি আদালতের (City Civil Court) প্রধান বিচারক ছিলেন ।
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে উন্নীত হওয়ার আগে তিনি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার (প্রশাসন) হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন । 2021 সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং 2023 সালের 24 জুন অবসর গ্রহণ করেন । বিচারব্যবস্থায় তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কথা বিবেচনা করেই রাজ্য সরকার তাঁকে লোকায়ুক্ত পদের জন্য মনোনীত করেছে ।
অন্যদিকে, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের নেতৃত্বে এখনই কোনও পরিবর্তন আনছেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যকেই কমিশনের চেয়ারপার্সন পদে বহাল রাখা হয়েছে । তিনি আগামী মেয়াদের জন্য এই দায়িত্ব পালন করবেন ।
রাজ্যের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে এই দুটি পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বিরোধী দলনেতার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া মেনে দ্রুততার সঙ্গে এই শূন্যপদ পূরণ ও পদ নবীকরণের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার । আগামী দিনগুলিতে রাজ্যের দুর্নীতি দমন ও মানবাধিকার রক্ষায় এই দুই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।