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রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশনের নয়া চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু

বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যভবনের তরফে পুনর্গঠিত স্বাস্থ্য কমিশনের ঘোষণা করা হয়েছে ৷ এছাড়া অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ কমিটিতেও রদবদল করা হয়েছে ৷

Nabanna
নবান্ন (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 9:54 PM IST

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কলকাতা, 6 অগস্ট: রাজ্যের বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবা এবং পরিকাঠামোর উপর নজরদারি আরও জোরদার করতে বড়সড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার । সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়ে নতুন করে ঢেলে সাজানো হল পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ কমিশন বা ক্লিনিক্যাল এসট্যাব্লিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন । পুরনো কমিশন বাতিল করে এই নয়া কমিশনে আনা হয়েছে একঝাঁক নতুন মুখ । বুধবার রাজ্যের স্বাস্থ্য ভবনের তরফে একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই রদবদলের কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে ।

নতুন এই স্বাস্থ্য কমিশনের শীর্ষে বসানো হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুকে । এখন থেকে তিনিই এই গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব সামলাবেন । পাশাপাশি, কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রবীণ আইএএস আধিকারিক মৌমিতা গোদারা বসুকে । চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়গুলি এবং রোগীদের অভাব-অভিযোগ আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য এই কমিশনে জায়গা দেওয়া হয়েছে বিশিষ্ট চিকিৎসক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে । স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে জানানো হয়েছে, 2017 সালের পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিক্যাল এসট্যাব্লিশমেন্ট আইনের 36 নম্বর ধারাকে সম্পূর্ণ মান্যতা দিয়েই গোটা কমিশনটির এই খোলনলচে বদল ঘটানো হয়েছে ।

State Health Commission
রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশন পুনর্গঠনের বিজ্ঞপ্তি (নিজস্ব ছবি)

চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান ছাড়াও কমিশনে রাখা হয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে । চিকিৎসক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও কমিশনের অন্যান্য নবনিযুক্ত সদস্যেরা হলেন সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস, সুশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ রায় এবং স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ । এই তালিকায় আরও রয়েছেন নারায়ণ চক্রবর্তী, ধনপত রাম অগ্রবাল, মধুমিতা দোবে এবং শ্যামাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ।

প্রশাসনিক ও আইনি বিষয়গুলিকে আরও কড়া হাতে সামলাতে কমিশনে আনা হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিক গৌতমমোহন চক্রবর্তীকে । পাশাপাশি, পদাধিকার বলে রাজ্যের মেডিক্যাল এডুকেশনের ডিরেক্টরকেও এই কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সম্পূর্ণ আইন মেনে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে নয়া কমিশনের এই সদস্যেরা নিজেদের কাজকর্ম পরিচালনা করবেন ।

OBC Commission
অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ কমিটিতে রদবদলের বিজ্ঞপ্তি (নিজস্ব ছবি)

রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমগুলির বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে এবং চিকিৎসা পরিষেবায় স্বচ্ছতা আনতেই 2017 সালে এই কমিশন তৈরি করা হয়েছিল । ওয়াকিবহাল মহলের মতে, নতুন সদস্যদের হাত ধরে সেই নজরদারি আরও নিখুঁত হবে ।

স্বাস্থ্য কমিশনের পাশাপাশি রাজ্যের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতেও বড়সড় রদবদল ঘটিয়েছে নবান্ন । সম্পূর্ণ পুনর্গঠন করা হয়েছে রাজ্যের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ কমিটিকেও । সংশ্লিষ্ট দফতরের তরফে জারি করা একটি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, গত 3 অগস্ট এই কমিটি নতুন করে গঠন করা হয়েছে । স্বাস্থ্য কমিশনের মতোই এই কমিটির মাথাতেও বসানো হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে । অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ কমিটির নয়া চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিতকুমার বাগ ।

এই কমিটিতেও বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ প্রশাসনিক আধিকারিককে সদস্য হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে । সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক নবীন প্রকাশ এবং রোশনি সেন । অন্যদিকে, ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক কাঞ্চন চৌধুরীকে এই কমিটির সদস্যসচিব বা মেম্বার সেক্রেটারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । প্রশাসনিক মহলের মতে, সরকারি কাজকর্মে আরও গতি আনতে এবং সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত পরিষেবা পৌঁছে দিতেই রাজ্য সরকারের তরফে এই জোড়া রদবদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

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TAGGED:

RETIRED JUSTICE BISWAJIT BASU
স্বাস্থ্য কমিশন
OBC COMMISSION
অনগ্রসর শ্রেণি
STATE HEALTH COMMISSION

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