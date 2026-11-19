ফিরলেন অজয় কুমার ! রাজ্য পুলিশ ডিরেক্টরেটে ওএসডি'র দায়িত্বে অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস
Retired IPS Officer Ajay Kumar: ডিজিপি পদমর্যাদার এই এক্স-ক্যাডার পদটি তৈরি করে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ডিরেক্টরেটে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে ।
Published : November 19, 2026 at 5:52 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: অবসরের পর ফের রাজ্য পুলিশের শীর্ষ প্রশাসনিক মহলে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ফিরলেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার অজয় কুমার । রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি এবং আইজিপি (সদর) অজয় কুমারকে 'অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি' বা ওএসডি পদে পুনর্নিয়োগ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার । ডিজিপি পদমর্যাদার এই এক্স-ক্যাডার পদটি তৈরি করে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ডিরেক্টরেটে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে । কাজে যোগ দেওয়ার দিন থেকে আগামী এক বছরের জন্য তিনি এই পদে থাকবেন ।
বুধবার, 18 নভেম্বর রাজ্য স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের পুলিশ সার্ভিস সেল থেকে এই মর্মে একটি সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে । প্রশাসনিক মহলের মতে, রাজ্য পুলিশের সদর দফতরে দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অজয় কুমারের । সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতেই নবান্ন তাঁকে ডিজিপি পদমর্যাদার ওএসডি হিসেবে ফিরিয়ে আনল ।
মহাকরণের পুলিশ সার্ভিস সেল থেকে প্রকাশিত 1812 নম্বরের এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের (পিঅ্যান্ডএআর) গত 29 অক্টোবরের একটি নির্দেশিকার ভিত্তিতেই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে । রাজ্যপালের অনুমোদনেই প্রাক্তন এই পুলিশকর্তাকে সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলি মেনে পুনর্নিয়োগ দেওয়া হয়েছে । একইসঙ্গে অর্থ দফতরের সম্মতিও নেওয়া হয়েছে এই বিশেষ পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ।
গত 20 অক্টোবর অর্থ দফতরের গ্রুপ পি-টু শাখা থেকে এই বিষয়ে অনুমোদন মিলেছিল । সরকারি নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, পুনর্নিয়োগের মেয়াদে অজয় কুমার একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর প্রাপ্য নিয়ম অনুযায়ী বেতন ও অন্যান্য ভাতা পাবেন । এই এক্স-ক্যাডার পদের যাবতীয় আর্থিক খরচ রাজ্য বাজেটের নির্দিষ্ট খাত (2055-00-108-NP-001-V-01) থেকে মেটানো হবে ।
পাশাপাশি, এই পদের জন্য বেতন ও ভাতা প্রদানের দায়িত্ব বা 'ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সিং অফিসার' (ডিডিও) হিসেবে কাজ করবেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ডিরেক্টরেটের জয়েন্ট ডিরেক্টর (অ্যাকাউন্টস)। স্বরাষ্ট্র দফতরের ওএসডি তথা এক্স-অফিসিও সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি জিতেন্দ্র রায়ের স্বাক্ষরিত এই নির্দেশিকার প্রতিলিপি ইতিমধ্যেই প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে । রাজ্য পুলিশের ডিজি ও আইজিপি, প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল, কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের প্রধান সচিব, অর্থ দফতরের যুগ্মসচিব এবং ভবানী ভবনের আইজিপি (পার্সোনেল)-সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত দফতরে এই নথি পাঠানো হয়েছে । ব্যক্তিগতভাবে অজয় কুমারকেও এই নিয়োগপত্রের কপি পাঠানো হয়েছে ।
পুনর্নিয়োগের এই সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "রাজ্যপাল সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলি মেনে প্রাক্তন ডিজি ও আইজিপি (সদর) অজয় কুমার, আইপিএস (অবসরপ্রাপ্ত)-কে ডিজিপি পদমর্যাদার অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি-র এক্স-ক্যাডার পদে পুনর্নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছেন এবং কাজে যোগ দেওয়ার তারিখ থেকে এক বছরের জন্য তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ডিরেক্টরেটে নিযুক্ত করেছেন ।"
মহাকরণ থেকে জারি হওয়া এই নির্দেশিকার হাত ধরে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে ফের এক অভিজ্ঞ মুখের প্রত্যাবর্তন ঘটল । আগামী এক বছর ভবানী ভবন ও নবান্নের পুলিশ প্রশাসনের কাজে তাঁর ভূমিকা কী হয়, এখন সেদিকেই নজর থাকবে প্রশাসনিক মহলের ।