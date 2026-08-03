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নিয়োগে স্বচ্ছতার বার্তা, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নয়া চেয়ারম্যান প্রাক্তন আমলা অনিল বর্মা

সোমবার, অর্থ দফতর থেকে এই বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷ 1989 ব্যাচের এই অভিজ্ঞ আমলা প্রশাসনিক মহলে যথেষ্ট পরিচিত একটি নাম।

Anil Verma PSC Chairman
পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নয়া চেয়ারম্যান (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 7:47 PM IST

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কলকাতা, 3 অগস্ট: রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকেই সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা আনার কথা বারবার বলা হয়েছে ৷ এবার সেই লক্ষ্য পূরণের পথে বড়সড় পদক্ষেপ করল প্রশাসন। রাজ্যের সমস্ত সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)-এর নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন প্রাক্তন আইএএস আধিকারিক অনিল বর্মা। তিনি বিদায়ী চেয়ারম্যান দেবল রায়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

সোমবার, রাজ্য সরকারের অর্থ দফতর থেকে এই বিষয়ে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় ৷ নবান্নের জারি করা ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "ভারতের সংবিধানের 316(1) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অনিল বর্মাকে নিয়োগ করতে পেরে রাজ্যপাল আনন্দিত। যেদিন থেকে তিনি নিজের পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন, সেদিন থেকেই এই নিয়োগ কার্যকর হবে।"

Anil Verma PSC Chairman
পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নয়া চেয়ারম্যান (ইটিভি ভারত)

1989 ব্যাচের এই অভিজ্ঞ আমলা প্রশাসনিক মহলে যথেষ্ট পরিচিত একটি নাম। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি রাজ্য সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন ৷ এর আগে তিনি রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দফতর এবং খাদ্য দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্বভারও সামলেছেন ৷ প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞদের মতে, পিএসসি-র মতো একটি নিরপেক্ষ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মাথায় এমন এক অভিজ্ঞ আধিকারিককে বসিয়ে সরকার আসলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দ্রুততা ও স্বচ্ছতা আনার স্পষ্টবার্তা দিয়েছে ৷

রাজ্যে নিয়োগ নিয়ে গত কয়েক বছরে বিস্তর অভিযোগ ও আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছিল ৷ ডব্লিউবিসিএস থেকে শুরু করে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদের নিয়োগ পরীক্ষা এই কমিশনের মাধ্যমেই পরিচালিত হয় ৷ নতুন সরকার প্রথম থেকেই মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বচ্ছ নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে ৷ সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থেই পিএসসি'র বিশ্বাসযোগ্যতা অটুট রাখা প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ৷

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, অনিল বর্মার এই নিযুক্তি প্রশাসনের খোলনলচে বদলেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখন দেখার, নতুন চেয়ারম্যানের হাত ধরে রাজ্যের থমকে থাকা নিয়োগ প্রক্রিয়াগুলি আগামী দিনে কতটা দ্রুত ও মসৃণভাবে সম্পন্ন হয়। দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থাকা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীও আপাতত কমিশনের নতুন শীর্ষ আধিকারিকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন ৷

TAGGED:

FORMER IAS ANIL VERMA
WB PUBLIC SERVICE COMMISSION
পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান
অনিল বর্মা
ANIL VERMA WBPSC CHAIRMAN

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