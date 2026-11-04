সরকারি মেডিক্যাল কলেজে বিজেপি বিধায়কের রক্ত সংগ্রহ করলেন অবসরপ্রাপ্ত গাড়িচালক !

সরকারি মেডিক্যাল কলেজে বিজেপি বিধায়কের রক্ত সংগ্রহ করলেন অবসরপ্রাপ্ত গাড়িচালক !
Blood Collection Controversy: পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ঘটনা ৷ এমএসভিপি-র দাবি, কর্মী সংখ্যা কম৷ তাই অবসরপ্রাপ্তদের সাহায্য নিতে হয় ৷
Published : November 4, 2026 at 11:05 PM IST
পুরুলিয়া, 4 নভেম্বর: সরকারি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত সংগ্রহের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বে কি তবে এবার অবসরপ্রাপ্ত গাড়িচালক ? পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে বিজেপি বিধায়কের রক্তদানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
অভিযোগ, কোনও প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ান নন, বরং হাসপাতালের এক অবসরপ্রাপ্ত গাড়িচালকই বিধায়কের শরীর থেকে রক্ত সংগ্রহের প্রাথমিক ব্যবস্থা করেন । ঘটনাকে ঘিরে হাসপাতালের কর্মী সংকট এবং ব্লাড ব্যাঙ্কের পরিষেবা পরিচালনা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে ।
ঘটনাটি গত 2 নভেম্বরের । নিজের 33তম জন্মদিন উপলক্ষে রক্তদানের সিদ্ধান্ত নেন পুরুলিয়ার জয়পুরের বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ মাহাতো । সেই মতো তিনি দেবেন মাহাতো গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্তদান করেন ।
অভিযোগ, সেই রক্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে যাঁকে দেখা যায়, তিনি হাসপাতালের কোনও টেকনিশিয়ান নন । তিনি ফলহারী মাহাতো । 2025 সালে হাসপাতালের গাড়িচালক পদ থেকে অবসর নিয়েছেন । তিনি নিজেই বিধায়কের শরীর থেকে রক্ত সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন । যদিও সেই সময় ব্লাড ব্যাঙ্কের অন্যান্য কর্মীরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ৷
কেন একজন অবসরপ্রাপ্ত গাড়িচালককে দিয়ে ব্লাড ব্যাঙ্কের এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ব্যবস্থা করতে হল ? এই প্রশ্নের উত্তরে ফলহারী মাহাতো নিজেই জানান, দীর্ঘদিন হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে এই ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে । তাঁর দাবি, বিধায়ক বিশ্বজিৎ মাহাতোর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের পারিবারিক সম্পর্ক । নিজেই তাঁকে ফোন করে রক্তদান করবেন বলে জানান এবং সেখানে উপস্থিত থাকতে বলেন । সেই মতো তিনি হাসপাতালে গিয়ে রক্ত সংগ্রহের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেন ।
বিষয়টি নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষেরও প্রতিক্রিয়া মিলেছে । এই বিষয়ে কোনও অন্যায় দেখেননি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ । দেবেন মাহাতো গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ড. সুকমল বিষয়ী বলেন, ‘‘হাসপাতালে প্রয়োজনের তুলনায় কর্মীর সংখ্যা অনেকটাই কম । সেই কারণেই পরিষেবা সচল রাখতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সাহায্য নিতে হচ্ছে ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘ফলহারী মাহাতো অবসরপ্রাপ্ত কর্মী হলেও কাজের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা রয়েছে । এমনকী, নতুন কর্মীদের তুলনায় তিনি অনেক ভালো কাজ করেন । পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই কাকে দিয়ে কীভাবে কাজ করানো হবে, সেই ব্যবস্থা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেই করতে হচ্ছে ।’’ অন্যদিকে বিধায়ক বিশ্বজিৎ মাহাতো বলেন, "আমার রক্ত দেওয়ার ছিল তাই সেখানে গিয়েছিলাম । মেডিক্যাল কলেজে কে কোন কর্মী, সেটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয় ।"
তবে এই ঘটনা সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, ব্লাড ব্যাঙ্কের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল বিভাগে রক্ত সংগ্রহের কাজে প্রশিক্ষিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর পর্যাপ্ত উপস্থিতি রয়েছে কি না ! হাসপাতালের কর্মী সংকটের কথা কর্তৃপক্ষ স্বীকার করলেও, অবসরপ্রাপ্ত গাড়িচালকের মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহের ঘটনা সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো ও পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলল ।
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