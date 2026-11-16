বাঙালির অনলাইন কেনাকাটায় জুড়েছে মাছ, পেট চালাতে 'ডিজিটাল' হচ্ছেন খুচরো ব্যবসায়ীরা

বাঙালির অনলাইন কেনাকাটায় জুড়েছে মাছ, পেট চালাতে 'ডিজিটাল' হচ্ছেন খুচরো ব্যবসায়ীরা
Market of Retail Fish Sellers: অনলাইন ঘরে বসে মিলছে চাহিদা মতো কেটে, পরিষ্কার প্যাকেজিং মাছ ৷ সামশের আলির প্রতিবেদন ৷
Published : November 16, 2026 at 8:53 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: বাঙালি হেঁশেল আর মাছের বাজারের সম্পর্ক চিরন্তন ৷ ভোরের আলো ফোটার আগেই কলকাতার মানিকতলা, গড়িয়াহাট, শিয়ালদা বা হাওড়ার পাইকারি মাছ বাজারে শুরু হয়ে যায় খুচরো ব্যবসায়ীদের হাঁকাহাঁকি ৷ তারপর সেখান থেকে খুচরো বাজারে মাছ এনে বিক্রি করা ৷ সেখানে আবার আমজনতার দরদাম করে মাছ কেনা ৷ কোন মাছটা টাটকা, কোনটা বড় বা কোন মাছের পেট নরম হয়ে গিয়েছে, তা দেখে কিনে আনা ৷ বাঙালির মাছ কেনার সেই পরিচিত ছবি এখন ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে ৷
সৌজন্যে অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে মাছ-মাংসের হোম ডেলিভারি ৷ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে এখন তাই খুচরো বাজারে মাছের খরিদ্দার অনেকটাই কমে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ব্যবসায়ীরা ৷ কারণ, ঘরে বসে সুবিধা মতো কেটে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাছ পেয়ে যাচ্ছে বাঙালি ৷ তাই সময় নষ্ট করে ব্যাগ হাতে বাজারে আসার কষ্ট আর করছে না তারা ৷ বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্ম ৷ এমনটাই জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা ৷ তাই খুচরো মাছ ব্যবসায়ীদের অনেকেই সময়ের সঙ্গে নিজেদের বদলাচ্ছেন, বাজার ধরে রাখতে ৷
টিকে থাকার লড়াইয়ে ডিজিটাল হচ্ছে খুচরো ব্যবসায়ীরা
সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে না-পারলে ব্যবসা টিকিয়ে রাখা অসম্ভব ৷ এই বাস্তবতা মেনে নিয়েছেন অনেক খুচরো বিক্রেতাই ৷ গড়িয়াহাট বা মানিকতলার মতো বড় বাজারের অনেক বিক্রেতা এখন নিজেরাই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নিয়মিত ক্রেতাদের মাছের ছবি বা ভিডিয়ো পাঠিয়ে অর্ডার নিচ্ছেন ৷ এমনকী অনলাইন পার্সেল বুকিং বা স্থানীয় ডেলিভারি বয়ের মাধ্যমে বাড়িতে মাছ পৌঁছেও দিচ্ছেন ৷ এছাড়াও অনেক মাছ ব্যবসায়ী ট্রেড লাইসেন্স তৈরি করে ডেলিভারি অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করছেন ৷
মাছ প্রিয় বাঙালির অভ্যাস বদল
পাইকারি হোক বা খুচরো বাজার ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, এখন মানুষের হাতে-হাতে স্মার্ট ফোন ৷ আর সেখানে রয়েছে বিভিন্ন অনলাইন মার্কেটিং অ্যাপ ৷ যার মাধ্যমে চাহিদা মতো মাছের অর্ডার দিয়ে দিচ্ছে লোকজন ৷ একেবারে কেটে, পরিষ্কার ও প্যাকিং করা মাছ আধ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিচ্ছেন ডেলিভারি বয় ৷ তারপর সেই মাছ একবার জলে ধুয়ে সরাসরি কড়াইয়ে ছেড়ে দেওয়া ৷
কর্মব্যস্ত যুগে সময় তো বাঁচলোই, সেই সঙ্গে নানান কম্বো বা গিফট কুপনের মাধ্যমে সস্তায় মাছও পাওয়া গেল ৷ এই শর্টকাটের জন্যই বর্তমান প্রজন্ম সাতসকালে বাজারের ব্যাগ হাতে মাছ কিনতে আসছে না-বলে অভিযোগ করছেন ব্যবসায়ীরা ৷ আর বাজারে গিয়ে মাছ কেনার অর্থ, কোনটা ভালো মাছ, তা দেখে কিনে কেটে নিয়ে আসা ৷ তারপর বাড়ি ফিরে সেই মাছ ভালো করে ধুয়ে তারপর রান্না করা ৷ যার ঝক্কি প্রচুর ৷ সেই সময় বর্তমান প্রজন্মের কাছে নেই ৷
তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব 'স্মার্টফিশ' (Smartfish) বা বিভিন্ন বেসরকারি অ্যাপের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি এই সমস্যার একটি সহজ সমাধান করে দিয়েছে ৷ রুই, কাতলা, পাবদা থেকে শুরু করে পদ্মার ইলিশ কিংবা গলদা চিংড়ি—সবকিছুই এখন পরিষ্কার ও কাটা অবস্থায় সরাসরি মানুষের বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিচ্ছে তারা ৷
আর এর প্রভাব সরাসরি পড়েছে খুচরো বাজারে ৷ তবে, পাইকারি বাজারে খুব একটা প্রভাব পড়েনি ৷ এনিয়ে শিয়ালদার পাইকারি মাছ বাজারের ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ বলছেন, "আমাদের বাজারে প্রভাব পড়েনি ৷ কারণ, বড় ই-কমার্স কোম্পানি ও ক্লাউড কিচেনের লোকজন সরাসরি পাইকারি দরে বিপুল পরিমাণ মাছ সংগ্রহ করছেন আমাদের থেকে ৷ ফলে আমাদের বাজার ঠিক আছে ৷ কিন্তু, খুচরো বাজারের যে ব্যবসায়ী আগে 50 কিলো থেকে 100 কিলো মাছ কিনতেন, তাঁরা 5 থেকে 10 কেজি খুব বেশি হলে 15 কেজি মাছ নিয়ে যাচ্ছেন ৷"
তিনি বলছেন, "15 থেকে 20 কেজির মাছ তাঁরাই কেনেন, যাঁদের বাজার অনলাইনের জন্য এখনও পুরোপুরি মার যায়নি ৷" আরেক মাছ ব্যবসায়ী সুদীপ রুইদাস বলছেন, "এখন অনলাইনের যুগ ৷ বাজারে প্রভাব তো পড়ছেই ৷ অনলাইনে বিক্রি হওয়া মাছ কেটে, ধুয়ে প্যাকিং করে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে ৷ আমাদের এখানে তা সম্ভব নয় ৷ আপনি ফিশ ফ্রাইয়ের জন্য মাছ কিনবেন, আগে আমাদের এখানে লোকে এসে আলাদা করে বলে কাটিয়ে নিয়ে যেত সময় হাতে নিয়ে ৷ এখন লোকের সময় নেই ৷ অনলাইনে ফিশফ্রাইয়ের কাঁচা মাছ কেটে, ধুয়ে, প্যাকিং করে বিক্রি হচ্ছে ৷"
কোন এলাকায় প্রভাব সবচেয়ে বেশি ?
ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, সল্টলেক, নিউটাউন, রাজারহাট এবং দক্ষিণ কলকাতার আবাসানগুলির বাসিন্দারা অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে মাছ, মাংস কিনছেন বেশি পরিমাণে ৷ এই এলাকাগুলিতে অনলাইন ডেলিভারির চাহিদা সবচেয়ে বেশি ৷ এর ফলে স্থানীয় বাজারগুলোতে নিয়মিত ক্রেতার সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে ৷ ক্রেতা ধরে রাখতে খুচরো ব্যবসায়ীরাও এখন কিছুটা হলেও অনলাইনের সাহায্য নিচ্ছেন ৷
তবে একাংশ মাছ ব্যবসায়ী মনে করেন, মাছ চেনার ক্ষেত্রে বাঙালির যে সহজাত দক্ষতা এবং দরকষাকষির সংস্কৃতি, তা পুরোপুরি হারিয়ে যাবে না। বরং যারা প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের পরিষেবাকে আরও উন্নত করতে পারবে, আগামিদিনে বাজার তাঁদের দখলেই থাকবে ৷