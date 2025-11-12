ETV Bharat / state

প্রকাশিত হল ফাজিলের তৃতীয় সেমিস্টারের ফল, পাশের হার 93.38

বুধবার মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন ফলাফল প্রকাশ করেন৷ জলপাইগুড়ি-কোচবিহারে পাশের হার 100 শতাংশ৷

Fazil 3rd Semester Results
ফাজিলের তৃতীয় সেমিস্টারের ফল প্রকাশিত হল (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 12, 2025 at 2:10 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 12 নভেম্বর: কয়েকদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের ফলাফল৷ এবার প্রকাশিত হল ফাজিলের (উচ্চমাধ্যমিকের সমতুল) তৃতীয় সেমিস্টারের ফলাফল৷ বুধবার মাদ্রাসা বোর্ডের তরফে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়৷

মাদ্রাসা বোর্ডের ফাজিলের তৃতীয় সেমিস্টারে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 5 হাজার 894 জন। পাশ করেছে 5 হাজার 504 জন। সার্বিকভাবে পাশের হার 93.38 শতাংশ। তবে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে পাশের 100 শতাংশ৷ এই দুই জেলায় যতজন পরীক্ষার্থী ছিল, সকলেই পাশ করেছে৷ পাশের হার অনুযায়ী, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হুগলি (97.72 শতাংশ)৷ তৃতীয় স্থানে বাকুঁড়া (96.67 শতাংশ)।

ফাজিলের তৃতীয় সেমিস্টারে মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ছিল 3251। তাদের মধ্যে পাশ করেছে 3123 জন। পাশের হার 96.06 শতাংশ। ছাত্রীর সংখ্যা ছিল 2643। পাশ করেছে 2381। পাশের হার 90.09 শতাংশ। ফাজিল পরীক্ষার তৃতীয় সেমিস্টারের মেধাতালিকায় স্থান করে নিয়েছে 17 জন।

প্রথম হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার হোসাইন নগর দারুল ওলুম সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র কামরান। যার প্রাপ্ত নম্বর 224। দ্বিতীয় হয়েছে দু’জন। তাদের মধ্যে একজন দক্ষিণ 24 পরগনার খেরিয়া সিদ্দিকুইয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র রাইহান পিয়াদা। অন্য আরেকজন হল হুগলি জেলার পীরনগর নববিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র মীরজা মোহাম্মদ আলাউদ্দিন। এই দু’জনের প্রাপ্ত নম্বর 222।

তৃতীয় হয়েছে দু’জন। তাদের মধ্যে একজন হুগলি জেলার ফুরফুরা ফাতেহিয়া সিরিয়ার মাদ্রাসার ছাত্র শেখ সাহিম আলি। আরেকজন হল মুর্শিদাবাদ জেলার পান্ডিতপুর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র মুরসেলিম। এই দু’জনেরই প্রাপ্ত নম্বর 221। সম্পূর্ণ মেধাতালিকায় ফুরফুরা ফাতেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা থেকেই রয়েছে আট জন। মেধাতালিকায় দশম স্থানে রয়েছে আফরিন মণ্ডল৷ আফরিন ফাজিলের তৃতীয় সেমিস্টারের মেধাতালিকায় একমাত্র ছাত্রী অর্থাৎ মেয়েদের মধ্যে প্রথম৷ উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ হজরত পীর আবু বাকর দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্রী আফরিন। তার প্রাপ্ত নম্বর 214।

এদিন ফল প্রকাশের পর মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন বলেন, "গত বছরের থেকে এই বছর আমাদের পাশের হার সামান্য বেড়েছে। এবার আমরা মার্কশিটের কোনও হার্ডকপি দেব না। আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে রোল নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে সকল পরীক্ষার্থী তাদের ফলাফল দেখতে পাবে। যদি কেউ তাদের ওএমআর দেখতে চায়, সেক্ষেত্রে আরটিআই করে দেখতে পাবে।" আগামী সেমিস্টার অর্থাৎ চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষা শুরু হবে 29 জানুয়ারি।

