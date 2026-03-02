'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন'-এর দায় আধিকারিকদের নয়, সিইও-র বার্তার প্রতিবাদ সংগঠনের

'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন'-এর দায় আধিকারিকদের নয়, সিইও-র বার্তার প্রতিবাদ সংগঠনের
'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন'-এর দায় ইআরও-এইআরও-দের উপর চাপিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর৷ তারই প্রতিবাদ করল রাজ্যের সিভিল সার্ভিস এক্সিকিউটিভ অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন।
Published : March 2, 2026 at 6:21 PM IST
কলকাতা, 2 মার্চ: সম্প্রতি প্রকাশিত ভোটার তালিকা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি ও প্রশাসনিক মহলে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ভোটার তালিকায় বহু নাম 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' বা বিচারাধীন অবস্থায় থাকার দায় রাজ্যের ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের ওপর চাপানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সোমবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের একটি সোশাল মিডিয়া বার্তার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিতর্কের সূত্রপাত। এবার এই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানাল ডব্লিউবিসিএসইওএ বা রাজ্য সিভিল সার্ভিস এক্সিকিউটিভ অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই দায় কোনোভাবেই ইআরও বা এইআরও-দের নয়।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের এক্স হ্যান্ডেল থেকে করা ওই পোস্টে দাবি করা হয়েছিল যে ইআরও এবং এআরও-দের গাফিলতির কারণেই সদ্য প্রকাশিত ভোটার তালিকায় বহু মানুষের নাম অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। সেই নামগুলি তাই তালিকায় 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ডব্লিউবিসিএসইওএ তাদের অফিসিয়াল সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে সিইও-র এই দাবির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছে। তারা জানিয়েছে, এই ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তারা এটি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করছে।
আধিকারিকদের সংগঠনের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে যে ভোটার তালিকা সংশোধনের এই পুরো সময়কাল জুড়ে ইআরও এবং এআরও-রা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। নিয়ম মেনে প্রতিটি ক্ষেত্রে শুনানি পরিচালনা করা হয়েছে, প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত নির্দেশিকা বা 'রিজন্ড অর্ডার' জারি করা হয়েছে। দিনরাত এক করে এই আধিকারিকরা প্রশাসনিক ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। তাই তাদের বিরুদ্ধে কাজে গাফিলতির যে অভিযোগ আনা হচ্ছে, তা একেবারেই বাস্তবসম্মত নয়।
তাহলে কেন এত নাম 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' অবস্থায় পড়ে আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে ডব্লিউবিসিএসইওএ একটি চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে। তাদের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত মাইক্রো অবজার্ভার এবং রোল অবজার্ভাররা ইআরও এবং এআরও-দের দ্বারা নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া বহু কেস বা আবেদনপত্রে অসম্মতি জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কোনোরকম সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য ছাড়াই সেই কেসগুলিকে তারা ফেরত পাঠিয়েছেন।
সংগঠনের দাবি, অবজার্ভারদের এই পদক্ষেপের কারণেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বিপুল সংখ্যক নাম 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। যেহেতু অবজার্ভাররা কোনও কারণ না-দেখিয়ে ফাইলগুলি ফেরত পাঠিয়েছেন, তাই নিচুতলার আধিকারিকদের পক্ষে সেই নামগুলির চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই প্রশাসনিক জটিলতার দায় অন্যায়ভাবে রাজ্যস্তরের আধিকারিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করছে অফিসারদের সংগঠন।
প্রতি বছরই নিয়ম করে ভোটার তালিকার সংক্ষিপ্ত সংশোধন বা 'সামারি রিভিশন' হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় নতুন ভোটারদের নাম তোলা, মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া এবং তথ্যের ভুলভ্রান্তি সংশোধন করার কাজ চলে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের মূল কাণ্ডারী হলেন ইআরও এবং এআরও-রা, যারা মূলত বিডিও, এসডিও বা সমমর্যাদার আধিকারিক হয়ে থাকেন। একটি ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেখানে হাজার হাজার নাম যদি কোনও কারণ ছাড়াই ঝুলে থাকে, তবে তা সাধারণ নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বড় বাধা সৃষ্টি করতে পারে।
ডব্লিউবিসিএসইওএ তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে, যে সমস্ত ইআরও এবং এআরও-রা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় দিনরাত পরিশ্রম করছেন, তাদের দিকে এইভাবে আঙুল তোলা বা তাদের ঘাড়ে দোষ চাপানোর কাজ অত্যন্ত অপমানজনক। এই ধরনের মন্তব্য নিচুতলার সরকারি কর্মীদের মনোবল মারাত্মকভাবে ভেঙে দেয়। সোশাল মিডিয়ায় সরকারি আধিকারিকদের এই প্রকাশ্যে ক্ষোভপ্রকাশ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে খুব একটা সচরাচর দেখা যায় না।
একটি সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশনের মধ্যে যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন, এই ধরনের প্রকাশ্যে দোষারোপের পালা সেই সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। রাজ্যের প্রশাসনিক মহলে এখন এই টুইট যুদ্ধ ঘিরেই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।