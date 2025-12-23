ETV Bharat / state

ইউনেসকোর ডাকে সাড়া দিয়ে সুন্দরবনের অরণ্য-বাঘ রক্ষায় প্রচার গম্ভীরা শিল্পীদের

রায়ডাক-মাতলা ঘেরা জঙ্গলে সচেতনতা প্রচার মালদার শিল্পীদের ৷ গোসাবার পাখিরালয়ের পাখিরালা মঞ্চে গম্ভীরা গান মঞ্চস্থ করেছেন ফতেপুর গম্ভীরা দলের শিল্পীরা ৷

সুন্দরবনের অরণ্য-বাঘ রক্ষায় প্রচার মালদার গম্ভীরা শিল্পীদের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 23, 2025 at 3:28 PM IST

3 Min Read
মালদা, 23 ডিসেম্বর: ইউনেসকোর ডাকে সাড়া দিয়ে সুন্দরবনের বাঘ বাঁচানোর কাজে নেমে পড়লেন মালদার গম্ভীরা শিল্পীরা ৷ সুন্দরী গাছ, ম্যানগ্রোভ অরণ্য এবং অবশ্যই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে রক্ষা করতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সেখানে মালদার সুপ্রাচীন লোকসংস্কৃতিকে হাতিয়ার করেছে ইউনেসকো ৷ এর জন্য গর্বিত গম্ভীরা শিল্পীরা, গর্বিত জেলাবাসী ৷

একটা সময় ছিল যখন মালদার গম্ভীরা গান পৌঁছে গিয়েছিল বিশ্বের দরবারে ৷ কিন্তু বিজ্ঞানের ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে প্রাচীন এই লোকসংস্কৃতির সুদিন হারিয়ে যেতে শুরু করে প্রায় দু’দশক আগে থেকেই ৷ একে রক্ষা করতে সেই সময় সরকারের তেমন সদিচ্ছাও দেখা যায়নি বলে অভিযোগ ওঠে ৷ তবে শিল্পীদের একাংশ জেলার এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন ৷ অথচ সেই সময় ছৌ-নাচ কিংবা অন্যান্য লোকসংস্কৃতিগুলি সরকারি সহায়তায় এগিয়ে যাচ্ছিল ৷

গোসাবার পাখিরালয়ের পাখিরালা মঞ্চে গম্ভীরা শিল্পীরা (নিজস্ব চিত্র)

পরবর্তীতে অবশ্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কিছুটা হলেও গম্ভীরার হাল বদলাতে শুরু করে ৷ আর এবার ইউনেসকোর মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনও মালদার গম্ভীরাকে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছে ৷ সুন্দরবনের অরণ্য ও দক্ষিণ রায়দের বাঁচিয়ে রাখতে মালদার ফতেপুর গম্ভীরা দল পাড়ি দিয়েছে রায়ডাক-মাতলা ঘেরা জঙ্গলে ৷ কলকাতা সোসাইটি ফর কালচারাল হেরিটেজের সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যেই গোসাবার পাখিরালয়ের পাখিরালা মঞ্চে গম্ভীরা গান মঞ্চস্থ করেছেন ফতেপুর গম্ভীরা দলের শিল্পীরা ৷

ফতেপুর গম্ভীরা দলের কর্ণধার বাবলু মণ্ডল জানান, “মালদায় আমরা মাদক কিংবা জাল টাকা, বাল্যবিবাহ কিংবা এইডস নিয়ে সাধারণ মানুষকে গম্ভীরা গানের মাধ্যমে সচেতন করে থাকি ৷ এবার আমরা মালদার লোকশিল্প, গম্ভীরা গান নিয়ে পৌঁছে গিয়েছি সুন্দরবনে ৷ ইউনেসকোর ডাকে ফতেপুর গম্ভীরা দল সুন্দরবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে এই এলাকার মানুষকে সচেতন করতে এসেছে ৷ আমরা মানুষের সামনে গম্ভীরার মাধ্যমে সেই সমস্যাগুলিই তুলে ধরব ৷ মানুষের ভালোবাসার কারণেই আজ ফতেপুর গম্ভীরা দলকে ইউনেসকোর মতো একটি সংগঠন ডাক দিয়েছে ৷ এটা আমাদের মতো গম্ভীরা শিল্পীদের কাছে বড় গর্বের ৷ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ অরণ্য এই সুন্দরবন ৷ এই অরণ্যকে বাঁচানোর দায়িত্ব মালদার গম্ভীরা শিল্পীদের কাঁধে তুলে দিয়েছে ইউনেসকো ৷ আমরা সেই ম্যানগ্রোভ অরণ্য, সুন্দরী গাছ এবং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে বাঁচানোর দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছি ৷”

সুন্দরবনের অরণ্য-বাঘ রক্ষায় প্রচার গম্ভীরা শিল্পীদের (নিজস্ব চিত্র)

ফতেপুর গম্ভীরা দলের শিল্পী বিবেকবরণ মণ্ডল জানান, “আমাদের সুন্দরবন যাত্রা মূলত লোকসংস্কৃতি বিনিময়, পরিবেশ সচেতনতা এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির যোগসূত্র স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ৷ ইউনেসকোর তরফে এই আমন্ত্রণ শুধু আমাদের দলের জন্য নয়, গোটা মালদা জেলা ও গম্ভীরা শিল্পীদের জন্য একটা বিরাট সম্মান ৷ সুন্দরবন বাঁচাতে আমরা যে গান তৈরি করেছি সেটা হল, ও নানা হে..../হে নানা/ শুনো সুন্দরীর যাতনা/ আঁচল ধরে মারছে টান/এটাই বাস্তব ঘটনা ।/ কাটছে গাছ, মারছে বাঘ/মিছা নয়কো রটনা.../বাঁচাইতে চাইলে ফুসফুসকে/ কাটিস না ঢাল-আঁচলকে,/ দিনে দিনে যাইছে মুছে/ সুন্দরীর আঁখের কাজল বে... /...৷”

