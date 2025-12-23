ইউনেসকোর ডাকে সাড়া দিয়ে সুন্দরবনের অরণ্য-বাঘ রক্ষায় প্রচার গম্ভীরা শিল্পীদের

ইউনেসকোর ডাকে সাড়া দিয়ে সুন্দরবনের অরণ্য-বাঘ রক্ষায় প্রচার গম্ভীরা শিল্পীদের
রায়ডাক-মাতলা ঘেরা জঙ্গলে সচেতনতা প্রচার মালদার শিল্পীদের ৷ গোসাবার পাখিরালয়ের পাখিরালা মঞ্চে গম্ভীরা গান মঞ্চস্থ করেছেন ফতেপুর গম্ভীরা দলের শিল্পীরা ৷
Published : December 23, 2025 at 3:28 PM IST
মালদা, 23 ডিসেম্বর: ইউনেসকোর ডাকে সাড়া দিয়ে সুন্দরবনের বাঘ বাঁচানোর কাজে নেমে পড়লেন মালদার গম্ভীরা শিল্পীরা ৷ সুন্দরী গাছ, ম্যানগ্রোভ অরণ্য এবং অবশ্যই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে রক্ষা করতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সেখানে মালদার সুপ্রাচীন লোকসংস্কৃতিকে হাতিয়ার করেছে ইউনেসকো ৷ এর জন্য গর্বিত গম্ভীরা শিল্পীরা, গর্বিত জেলাবাসী ৷
একটা সময় ছিল যখন মালদার গম্ভীরা গান পৌঁছে গিয়েছিল বিশ্বের দরবারে ৷ কিন্তু বিজ্ঞানের ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে প্রাচীন এই লোকসংস্কৃতির সুদিন হারিয়ে যেতে শুরু করে প্রায় দু’দশক আগে থেকেই ৷ একে রক্ষা করতে সেই সময় সরকারের তেমন সদিচ্ছাও দেখা যায়নি বলে অভিযোগ ওঠে ৷ তবে শিল্পীদের একাংশ জেলার এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন ৷ অথচ সেই সময় ছৌ-নাচ কিংবা অন্যান্য লোকসংস্কৃতিগুলি সরকারি সহায়তায় এগিয়ে যাচ্ছিল ৷
পরবর্তীতে অবশ্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কিছুটা হলেও গম্ভীরার হাল বদলাতে শুরু করে ৷ আর এবার ইউনেসকোর মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনও মালদার গম্ভীরাকে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছে ৷ সুন্দরবনের অরণ্য ও দক্ষিণ রায়দের বাঁচিয়ে রাখতে মালদার ফতেপুর গম্ভীরা দল পাড়ি দিয়েছে রায়ডাক-মাতলা ঘেরা জঙ্গলে ৷ কলকাতা সোসাইটি ফর কালচারাল হেরিটেজের সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যেই গোসাবার পাখিরালয়ের পাখিরালা মঞ্চে গম্ভীরা গান মঞ্চস্থ করেছেন ফতেপুর গম্ভীরা দলের শিল্পীরা ৷
ফতেপুর গম্ভীরা দলের কর্ণধার বাবলু মণ্ডল জানান, “মালদায় আমরা মাদক কিংবা জাল টাকা, বাল্যবিবাহ কিংবা এইডস নিয়ে সাধারণ মানুষকে গম্ভীরা গানের মাধ্যমে সচেতন করে থাকি ৷ এবার আমরা মালদার লোকশিল্প, গম্ভীরা গান নিয়ে পৌঁছে গিয়েছি সুন্দরবনে ৷ ইউনেসকোর ডাকে ফতেপুর গম্ভীরা দল সুন্দরবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে এই এলাকার মানুষকে সচেতন করতে এসেছে ৷ আমরা মানুষের সামনে গম্ভীরার মাধ্যমে সেই সমস্যাগুলিই তুলে ধরব ৷ মানুষের ভালোবাসার কারণেই আজ ফতেপুর গম্ভীরা দলকে ইউনেসকোর মতো একটি সংগঠন ডাক দিয়েছে ৷ এটা আমাদের মতো গম্ভীরা শিল্পীদের কাছে বড় গর্বের ৷ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ অরণ্য এই সুন্দরবন ৷ এই অরণ্যকে বাঁচানোর দায়িত্ব মালদার গম্ভীরা শিল্পীদের কাঁধে তুলে দিয়েছে ইউনেসকো ৷ আমরা সেই ম্যানগ্রোভ অরণ্য, সুন্দরী গাছ এবং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে বাঁচানোর দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছি ৷”
ফতেপুর গম্ভীরা দলের শিল্পী বিবেকবরণ মণ্ডল জানান, “আমাদের সুন্দরবন যাত্রা মূলত লোকসংস্কৃতি বিনিময়, পরিবেশ সচেতনতা এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির যোগসূত্র স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ৷ ইউনেসকোর তরফে এই আমন্ত্রণ শুধু আমাদের দলের জন্য নয়, গোটা মালদা জেলা ও গম্ভীরা শিল্পীদের জন্য একটা বিরাট সম্মান ৷ সুন্দরবন বাঁচাতে আমরা যে গান তৈরি করেছি সেটা হল, ও নানা হে..../হে নানা/ শুনো সুন্দরীর যাতনা/ আঁচল ধরে মারছে টান/এটাই বাস্তব ঘটনা ।/ কাটছে গাছ, মারছে বাঘ/মিছা নয়কো রটনা.../বাঁচাইতে চাইলে ফুসফুসকে/ কাটিস না ঢাল-আঁচলকে,/ দিনে দিনে যাইছে মুছে/ সুন্দরীর আঁখের কাজল বে... /...৷”