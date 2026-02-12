পর্যটন দফতরের উদ্যোগ, সরকারি রিসর্টে হবে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং

পর্যটন দফতরের উদ্যোগ, সরকারি রিসর্টে হবে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং
ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের আয়োজন করতে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের হাতে থাকা বিভিন্ন রিসর্টে সংস্কারে কাজ শুরু হয়েছে ৷ সামনের শীতের আগে কাজ শেষ করতে চায় সরকার ৷
Published : February 12, 2026 at 11:02 AM IST
কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: বড়পর্দায় বা তারকাদের বিয়ে দেখে ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের স্বপ্ন অনেক মধ্যবিত্ত বাঙালির মনেই উঁকি দেয়। কিন্তু বেসরকারি হোটেল বা রিসর্টের আকাশছোঁয়া খরচের কথা ভেবে পিছিয়ে যান অনেকেই। এবার সেই স্বপ্নপূরণে এগিয়ে এল রাজ্য সরকার।
পাহাড়ের কোলে মেঘের রাজ্যে বা সমুদ্রের ধারে—এবার সরকারি পর্যটন কেন্দ্রগুলিতেই বসতে চলেছে বিয়ের আসর। রাজ্য পর্যটন দফতর তাদের অধীনস্থ নির্বাচিত কিছু পর্যটন কেন্দ্রে ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের পরিকাঠামো গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দফতরের নোডাল সংস্থা ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড’-এর হাতে থাকা প্রায় 40টি এমন রিসর্টের ভোল বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷
সম্প্রতি ‘শেপিং দ্য ফিউচার অফ ট্যুরিজম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল’ শীর্ষক স্টেকহোল্ডারস কনফারেন্সে এই পরিকল্পনার কথা জানান রাজ্যের পর্যটন দফতরের অতিরিক্ত প্রধান সচিব বরুণ রায়। তিনি স্পষ্ট জানান, পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে বিয়ের আসর বসাতে গেলে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন আবশ্যিক। সেই লক্ষ্যে আধুনিক ব্যাঙ্কোয়েট হল, নবদম্পতির জন্য বিশেষ হানিমুন স্যুট এবং বিলাসবহুল ঘরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সামনের শীতে বিয়ের মরসুমের মধ্যেই রির্সটগুলিকে ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের জন্য প্রস্তুত করে ফেলতে চাইছে পর্যটন দফতর ৷
মূলত মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারগুলিকে লক্ষ্য করেই এই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বরুণ রায় জানান, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াংয়ের মতো পাহাড়ি এলাকা থেকে শুরু করে দিঘার সমুদ্রতট বা পুরুলিয়ার রুক্ষ প্রকৃতি—সব জায়গাতেই এই বিয়ের আসর বসানোর বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। খরচের বিষয়টি এমনভাবে নির্ধারণ করা হবে, যাতে তা সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে থাকে অর্থাৎ ‘বাজেট-ফ্রেন্ডলি’ হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত এক হোটেল ব্যবসায়ীর কথায়, বিয়ে এখন আর নিছকই একটি সামাজিক অনুষ্ঠান নয়, এটি একটি ইভেন্ট। একই ছাদের তলায় থাকা-খাওয়া এবং বিয়ের যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা গেলে সংশ্লিষ্টদের ঝক্কি অনেকটাই কমে।
এই উদ্যোগে বেসরকারি অংশীদারদেরও পাশে চেয়েছেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। তিনি জানান, রাজ্যের ভবিষ্যৎ পর্যটন নীতি নির্ধারণে শরিকদের মতামত ও কৌশলকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। পাশাপাশি তাদের সবরকম প্রশাসনিক সহায়তাও প্রদান করা হবে। এদিনের সম্মেলনে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুর অপারেটরস-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান দেবজিৎ দত্ত 2030 সালের ভিশন-কে সামনে রেখে একটি ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম প্রোমোশন বোর্ড’ গঠনের প্রস্তাব দেন। তাঁর মতে, সময়ের সঙ্গে পর্যটকদের চাহিদা বদলাচ্ছে, তাই সেই চাহিদা মেটাতে একটি নির্দিষ্ট পর্ষদ থাকা জরুরি।
বিয়ের পাশাপাশি রাজ্যে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের সম্ভাবনা নিয়েও এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম সাব-কমিটির চেয়ারম্যান জামলিং তেনজিং নোর্গে রাজ্যে দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি জানান। হাইকিং, রিভার র্যাফটিং বা প্যারাগ্লাইডিংয়ের মতো রোমাঞ্চকর খেলায় নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করাই যে প্রথম শর্ত, তা তিনি মনে করিয়ে দেন।
অতিরিক্ত মুখ্যসচিব জানান, আপাতত হাইকিং, হট এয়ার বেলুন রাইড বা ট্রেকিংয়ের মতো কম ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপ দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। তবে নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না। হিমালয়ান মাউন্টেনিং ইনস্টিটিউট এবং সল্টলেক স্টেডিয়ামে থাকা ছোট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরও উন্নত পরিকাঠামো তৈরির আশ্বাস দেন তিনি।