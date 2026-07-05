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ডুয়ার্সে নদীর চর 'দখল' করে রিসর্ট শোভনদেবের প্রাক্তন ব্যক্তিগত সচিবের! ভাঙার নির্দেশ

মেটেলির গোয়ালডাঙায় সরকারি জমিতে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ । মালিক তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতার প্রাক্তন ব্যক্তিগত সচিব । ভাঙার নোটিশ ঘিরে শুরু রাজনৈতিক তরজা ।

Resort
নদীর চর দখল করে রিসর্ট নির্মাণের অভিযোগ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 5, 2026 at 6:04 PM IST

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ডুয়ার্স, 5 জুলাই: ডুয়ার্সের পর্যটন মানচিত্রে এবার বড়সড় প্রশাসনিক অভিযানের ইঙ্গিত । নদীর চরের উপর গড়ে ওঠা একটি বিলাসবহুল রিসর্ট খালি করার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন । সরকারি জমি দখল করে নির্মাণের অভিযোগে রিসর্টটির দরজায় নোটিশ টাঙিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী 10 জুলাইয়ের মধ্যে সমস্ত আসবাব ও সরঞ্জাম সরিয়ে ফেলতে হবে । 11 জুলাই প্রশাসন রিসর্টটির দখল নেবে, তার পর শুরু হবে পরবর্তী আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ ।

ঘটনাটি জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলি ব্লকের 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালডাঙা গ্রামের । অভিযোগ, নদীর মূল প্রবাহের একেবারে ধার ঘেঁষে গড়ে তোলা হয়েছে এই বিলাসবহুল রিসর্ট । স্থানীয় সূত্রের দাবি, একসময় এই জায়গার উপর দিয়েই নদী প্রবাহিত হত। বর্তমানে যে জমিতে রিসর্টটি দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটি এক নম্বর খতিয়ানের সরকারি জমি বলেই প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে ।

ডুয়ার্সে নদীর চর 'দখল' করে রিসর্ট! ভেঙে ফেলার নির্দেশ প্রশাসনের (নিজস্ব ভিডিয়ো)

রিসর্টটির মালিক নীল মালাকার। তিনি অতীতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা তথা বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি । এই বিষয়ে নীল মালাকারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, প্রায় 10 থেকে 12 বছর আগে এলাকার এক আদিবাসী পরিবারের কাছ থেকে প্রায় 1 লক্ষ 65 হাজার টাকায় জমিটি দখলে নেওয়া হয়েছিল । পরে সেই জমি মোটা টাকার বিনিময়ে নীল মালাকারের কাছে বিক্রি করা হয় । এরপরই শুরু হয় বিলাসবহুল রিসর্ট নির্মাণের কাজ ।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে । বিজেপি নেতা দীপঙ্কর ধর অভিযোগ করেন, তৃণমূল আমলে স্থানীয় নেতৃত্বের মদতেই একাধিক বেআইনি রিসর্ট গড়ে উঠেছে । তাঁর দাবি, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এলাকায় আরও বহু অবৈধ রিসর্ট রয়েছে এবং সেগুলির বিরুদ্ধেও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত । অন্যদিকে, রিসর্টের কেয়ারটেকার মালতি বর্মন দাবি করেছেন, "রিসর্টটি অবৈধ নয় । তবে প্রশাসনের নোটিশ এসেছে ।"

Resort
বিলাসবহুল রিসর্ট (নিজস্ব চিত্র)

ডুয়ার্সের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র লাটাগুড়ি-মূর্তি সংলগ্ন এলাকায় প্রশাসনের এই পদক্ষেপে রিসর্ট ও হোটেল মালিকদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে । উল্লেখ্য, প্রায় দু'বছর আগে তৎকালীন সরকারের আমলেও কয়েকটি রিসর্টের বেআইনি অংশ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল । তবে পরে সেই রিসর্টগুলিই ফের সম্প্রসারিত হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে ।

এবার নতুন সরকারের এই কড়া অবস্থানের পর প্রশ্ন উঠছে, শুধু এই একটি রিসর্টেই কি অভিযান সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি ডুয়ার্স জুড়ে সরকারি জমিতে গড়ে ওঠা সমস্ত বেআইনি রিসর্টের বিরুদ্ধেই শুরু হবে বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান ? এখন সেই দিকেই নজর পর্যটন মহল থেকে স্থানীয় বাসিন্দা- সবার ।

TAGGED:

DEMOLITION
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