ভাঙল নিরাপত্তার ‘কারাবাসের’ শিকল, নবান্নের সচিবালয় সরতেই হাঁফ ছাড়ল শিবপুরবাসী

ভাঙল নিরাপত্তার ‘কারাবাসের’ শিকল, নবান্নের সচিবালয় সরতেই হাঁফ ছাড়ল শিবপুরবাসী
নিজের বাড়ির বাইরে দাঁড়ানোর অধিকার হারিয়েছিলেন নবান্নের আশেপাশের বাড়ির বাসিন্দাদের ৷ সেই পরাধীনতা কাটছে দেখে খুশি শিবপুরবাসী ৷
Published : May 9, 2026 at 9:20 PM IST
হাওড়া, 9 মে: এক দশকের উপর দমবন্ধ দশার ইতি ৷ নীল-সাদা প্রাসাদের ছায়া সরতেই শিবপুরের অলিগলিতে মুক্তির হাওয়া ৷ রাজ্যের প্রশাসনিক দফতর অর্থাৎ, মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় আবার মহাকরণের লালবাড়িতে ফেরার খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাওড়ার এই জনপদে উৎসবের আমেজ ৷ নবান্নের নাম শুনলেই যে এলাকার মানুষের কপালে ভাঁজ পড়ত, সেখানেই এখন একটাই সুর— 'অবশেষে আপদ বিদায় নিল' !
শিবপুরবাসীর কাছে নবান্ন মানেই ছিল লোহার বেড়াজাল ৷ গলির মুখে ব্যারিকেড, মোড়ে-মোড়ে পুলিশের পাহারা ৷ অফিস ফেরত কর্মী, স্কুলের ব্যাগ কাঁধে শিশু, বাজার হাতে চলা গৃহবধূ— সবার পথেই কাঁটা ছিল নবান্ন ৷ 'ভিভিআইপি' তকমার দাম চুকিয়েছে গোটা মহল্লা ৷ এবার সেই তকমা ঝেড়ে ফেলে পুরনো মেজাজে ফিরছে শিবপুর। চায়ের দোকানে দাঁড়ানো এক প্রবীণের কথায় ধরা পড়ল সেই স্বস্তি ৷ তিনি বলেন, "এত দিনে রেহাই মিলল ৷ ঘর থেকে বেরোতে হলে, আর কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না ৷"
ক্ষমতার ভরকেন্দ্র কলকাতা থেকে হাওড়ায় টেনে আনার যে পরীক্ষা চলেছিল, তার আসল দাম দিয়েছে শিবপুরের সাধারণ মানুষ ৷ নবান্নের জাঁকজমক যখন কাগজের প্রথম পাতায়, তখন গলির ভিতর অ্যাম্বুল্যান্স আটকে গিয়ে কাতরাত রোগী ৷ সাইরেনের শব্দে চাপা পড়ত আর্তনাদ ৷ তাই মহাকরণে ফেরা মানে শিবপুরবাসীর কাছে শুধু ঠিকানা বদল নয়, একটু শান্তিতে বাঁচার অধিকার ফিরে পাওয়া ৷
সুব্রত কুমারের চার পুরুষের ঠিকানা এই শিবপুর ৷ তাঁর চোখে নবান্ন-পর্ব এক দুঃস্বপ্ন ৷ তিনি বলছেন, "1991 সালে যখন এলাকা শান্তি অঞ্চল ছিল, তখনও এমন দিন দেখিনি ৷" সুব্রত কুমারের কথায়, "নবান্ন আসার পর মন্ত্রী, আমলা, তৃণমূলের লোকজনের নিরাপত্তার জন্য কড়া বন্দোবস্ত হল ৷ আমাদের কী লাভ হল ? উলটে জীবন দুর্বিষহ হয়ে গেছিল ৷"
সবচেয়ে বেশি ভুগেছে ছোটরা ৷ স্কুলে যাওয়া-আসা ছিল একটা লড়াই ৷ স্থানীয়রা বলছেন, "একটা ঘটনা ঘটল, তখনই সেতু বন্ধ ৷ সকাল সাতটা থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত বাচ্চা নিয়ে পথে নামা বারণ ৷ পুলিশ বলে নিরাপত্তা ৷ গোটা রাজ্যে কী আর কোথাও বিপদ হয় না ? আমাদের কথা কে শুনবে !"
অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার নামে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ব্যক্তিগত পরিসরও ৷ সৌমিক কুমার বলছেন, "নিজের বাড়ির ছাদে উঠতে পারতাম না ৷ পনেরোটি বাড়ির মানুষের ছাদে ওঠা নিষেধ ছিল ৷ কেন ? রাস্তায় বড় কর্তারা দাঁড়াবেন ৷ নিজের ঘরেই আমরা বন্দি ছিলাম ৷ পঞ্চাশ মিটার পথ পেরোতে ঘুরতে হতো এক কিলোমিটার ৷ রাত দশটার পর সাইকেল-রিকশা বন্ধ, এগারোটার পর বাইক নিষেধ ৷ নিজের গ্যারেজের সামনে গাড়ি রাখলেও পুলিশ এসে সরিয়ে দিত ৷ আগে এলাকায় টুকটাক ঝামেলা থাকলেও এত দমবন্ধ লাগত না ৷"
এবার সেই পর্ব শেষ ৷ লোহার ব্যারিকেড উঠছে, ফিরছে স্বাভাবিক ছন্দ ৷ স্কুলপড়ুয়ারা নিশ্চিন্তে পথে চলাচল করবে ৷ শীতকালে ছাদে উঠবে রোদ পোহাতে ৷ গ্যারেজের সামনে দাঁড়াবে নিজেদের গাড়ি ৷ দোকানদার খুলে বসবে ঝাঁপ, রিকশা চলবে আপন গতিতে ৷ এলাকার মানুষ বলছে, "বাঁচলাম ৷"
শনিবার সকালে শিবপুর বাজারে দাঁড়িয়ে এক গৃহবধূর মুখে হাসি ৷ তিনি বললেন, "ছেলেকে নিয়ে স্কুলে যেতে আর যুদ্ধ করতে হবে না ৷" পাশে দাঁড়ানো টোটোচালকের সংযোজন, "রাত দশটার পরেও ভাড়া নিতে পারব ৷ পেট চলবে ৷" হাওড়া থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় সরায় শিবপুর ফিরে পাচ্ছে তার চেনা চেহারা ৷ গলিতে ফিরবে বাচ্চাদের কোলাহল, ফিরবে পাড়ার মোড়ের মাথায় আড্ডা, সন্ধেয় শাঁখের আওয়াজ ৷ অ্যাম্বুল্যান্স আটকাবে না-আর লাল-নীল বাতির মিছিলে ৷
এই বদল শুধু ঠিকানার নয়, জীবনের ৷ এক দশক ধরে নিরাপত্তার নামে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল প্রশাসন আর জনতার মধ্যে, সেই দেওয়াল ভাঙল অবশেষে ৷ শিবপুর আজ মুক্ত ৷ ব্যারিকেডের শিকল ছিঁড়ে এলাকাবাসী ফিরে পেল নিজের পাড়া, নিজের অধিকার, নিজের স্বাভাবিক জীবন ৷ নবান্ন গেল, শান্তি এল— এই সহজ সত্যটাই এখন ঘুরছে শিবপুরের বাতাসে ৷