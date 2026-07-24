জলবন্দি বাসিন্দারা, সরকারি নির্দেশিকার জেরে টাকা খরচে অপারগ পুরসভা
জলবন্দি প্রায় 50টি বাড়ি ৷ পরিস্থিতির জন্য স্থানীয় কাউন্সিলর ও পুরসভার চেয়ারম্যানকে দায়ী করছেন স্থানীয়রা ৷ তাঁরা আবার দুষছেন সরকারি নির্দেশিকাকে ৷
Published : July 24, 2026 at 5:50 PM IST
মালদা, 24 জুলাই: রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে ৷ তারপরও এলাকার পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি ৷ এমনই অভিযোগ তুলছেন পুরাতন মালদা পুরসভার 15 নম্বর ওয়ার্ডের আদর্শ পল্লির বাসিন্দারা ৷ প্রতি বছর বর্ষায় তাঁদের দীর্ঘদিন জলবন্দি হয়ে থাকতে হয় ৷ চলতি বছর মালদায় বর্ষার প্রথম ভারী বৃষ্টি হয়েছে এক সপ্তাহ আগে ৷ আর তাতেই বানভাসি দশা আদর্শ পল্লির ৷ এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে জলবন্দি প্রায় 50টি বাড়ি ৷ জমা জলে বাড়ছে দূষণও ৷
এই পরিস্থিতির জন্য স্থানীয় কাউন্সিলর ও পুরসভার চেয়ারম্যানকে দায়ী করছেন তাঁরা ৷ কাউন্সিলর চন্দনা হালদার অবশ্য নাগরিকদের এই সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন ৷ তিনি দ্রুত জল নিষ্কাশনের প্রতিশ্রুতি দিলেও চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ জানাচ্ছেন, সরকারি নির্দেশিকার জেরে তাঁরা পুরসভার ফান্ড থেকে খরচ করতে পারছেন না ৷ সবমিলিয়ে নাগরিকরা কবে এই সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না ৷
আদর্শ পল্লি আশপাশের এলাকার তুলনায় নিচু ৷ রয়েছে দুটি পুকুরও ৷ আগে এই দুটি পুকুরেই এলাকার বর্জ্য জল জমা হত ৷ কিন্তু দিন গড়ানোর সঙ্গে দুটি পুকুরেই জল ধারণ ক্ষমতা কমে গিয়েছে ৷ তারই খেসারত দিতে হচ্ছে স্থানীয় মানুষদের ৷ ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্যামলী পাল বলেন, “প্রতি বছর বৃষ্টির জল ড্রেন দিয়ে বয়ে এসে এই ওয়ার্ডে জমা হয় ৷ এবারও সাতদিন ধরে জলে ডুবে রয়েছি ৷ দু’দিন আগে কাউন্সিলর আর চেয়ারম্যানের কাছে গিয়েছিলাম ৷ তাঁরা জানিয়েছেন, জল নেমে যাবে ৷ কিন্তু এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ এখানে একটা হাইড্রেন তৈরির জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানাচ্ছি ৷ কিন্তু কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, সেটা এখানে করা হবে না ৷ অথচ একটা হাইড্রেন হলেই আমাদের এই সমস্যা আর থাকে না ৷"
ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বলেন, “এটা আমাদের ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের সমস্যা ৷ ওখানে দুটি পুকুর রয়েছে ৷ কিন্তু দুটোরই জল ধারণের ক্ষমতা শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ প্রতি বছরই এই পরিস্থিতি হয় ৷ জমা জল বের করার জন্য এতদিন আমরা পাম্পের ব্যবস্থা করতাম ৷ এবার সঠিক সময়ে পাম্প বসানোর আবেদন জানালেও চেয়ারম্যান না থাকায় সেই কাজ কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছে ৷ তবে একটি পাম্প ওখানে চলছে ৷ আরও দুটি পাম্পের প্রয়োজন ৷ এই পরিস্থিতিতে মানুষের সমস্যা হচ্ছে ৷ দুটি পুকুর থেকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ৷ সেখানে একটি হাইড্রেন নির্মাণেরও দরকার রয়েছে ৷ পুর কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি ৷ তবে আমরা খুব দ্রুত পাম্প বসিয়ে ওই দুটি পুকুরের জল বের করে দেব ৷”
চেয়ারম্যানের বক্তব্য, “শুধু 15 নম্বর নয়, এই পুরসভার যে যে ওয়ার্ডে পুকুর রয়েছে, বৃষ্টিতে সেই পুকুরগুলি ভরে যাওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় এমন সমস্যা দেখা দিয়েছে ৷ ওই ওয়ার্ডের সমস্যা, সেখানে পুকুরের সংখ্যা বেশি ৷ সেখানে আরও দুটি পাম্প বসাতে হবে ৷ এর জন্য আমাদের পাম্প ভাড়া করতে হবে ৷ আশা করছি, দ্রুত সেই কাজ হয়ে যাবে ৷ ওই ওয়ার্ডে ড্রেনের মুখও বন্ধ ছিল ৷ সেসব পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে ৷ সমস্যা হল, সরকারের নির্দেশিকার জেরে আমরা একটা অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়েছি ৷ পুরসভার ফান্ডে প্রায় 15 কোটি টাকা থাকলেও তা খরচ করতে পারছি না ৷ এই প্রতিকুলতার মধ্যেও আমাদের কাজ করতে হচ্ছে ৷”