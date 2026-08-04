6 দিন বন্ধ রাস্তার আলো ! মিলছে না পানীয় জল, শহরের বুকেই যন্ত্রণার 'বিচ্ছিন্ন দ্বীপ'
এখন গঙ্গার ঘোলা জলই ভরসা ৷ নয়তো বৃষ্টির জল ধরে রেখে তাতেই কাজে চালাতে বাধ্য হচ্ছেন জ্যোতিনগর কলোনির বাসিন্দারা । মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : August 4, 2026 at 6:35 PM IST
কলকাতা, 4 অগস্ট: চিৎপুর রেল ইয়ার্ড পেরিয়ে সোজা রাস্তা ধরে আরও এগিয়ে যেতে হবে । গঙ্গা পারে রয়েছে 30 বছরের পুরনো জ্যোতিনগর কলোনি । যেখানে বেশিরভাগ সংখ্যালঘুদের বাস ৷ অভিযোগ, সেখানে টানা 6 দিন ধরে বন্ধ রাস্তার আলো ৷ তীব্র পানীয় জলযন্ত্রণায় ভুগছেন বাসিন্দারা ৷ কলকাতার অন্যতম বৃহৎ বস্তি জ্যোতিনগর কলোনি এখন যেন এক টুকরো যন্ত্রণাময় 'বিচ্ছিন্ন দ্বীপ' । সেই দুর্দশার কথাই ইটিভি ভারতের ক্যামেরার সামনে তুলে ধরলেন সেখানকার বাসিন্দারা ৷
এই জ্যোতিনগর কলোনি পড়ে কলকাতা পুরনিগমের 6 নম্বর ওয়ার্ডে । পুরনো কলকাতা কাশীপুর । গঙ্গার ঘাটের পাশেই এই সংখ্যালঘু মানুষের বস্তি এলাকা । এখানে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার মানুষের বসবাস । কেউ ভ্যানচালক, কেউ শিশি বোতল কুড়িয়ে আনার কাজ করেন । আছে একটি মসজিদ, আছে মাদ্রাসা । এখনও কাঠের আঁচে রান্না হয় অধিকাংশ ঘরেই । স্বাভাবিক ভাবেই দারিদ্রতার মধ্যে এখানকার বাসিন্দারা কাটান প্রতিটা দিন, প্রতিটা মুহূর্ত ।
তবে আচমকা এক ঘটনায় কার্যত যন্ত্রণা বেড়েছে জীবনে । শিশু কিশোর থেকে বড়দের প্রাণের ঝুঁকিও বেড়েছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত মাসের শেষের দিকে রাস্তার আলো ও রাস্তার কলের জলের পরিষেবা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে । তার জেরে চরম সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা । গঙ্গার ধারে রাস্তায় দিনভর ছোট বড় গাড়ি যাতায়াত করে । যায় ট্রাক, লরির মতো গাড়িও । অন্ধকার হয়ে যাওয়াতে আচমকা বাড়ির ছোট্ট বাচ্চা কিংবা বড়রা বেরিয়ে পড়লে যে কোনও সময় বেঘোরে প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা তাঁদের মধ্যে কাজ করছে ।
একইভাবে টাইম কলের জলে স্নান করায় অভ্যস্ত সিংহভাগ মানুষ । কিন্তু জল বন্ধ হওয়াতে অনেকেই গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছেন । জানেন না সাঁতার । ছোট্ট ছেলে মেয়েরাও গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছে । তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে পরিবারের মধ্যে । এদিকে, পানীয় জল না-পেয়ে হেঁটে যেতে হচ্ছে বেশ খানিকটা দূরের রাস্তার কলে । সেখান স্থানীয়দের থেকে শুনতে হচ্ছে নানা কটাক্ষ । করা হচ্ছে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য । ভ্যানে করে একাধিক ঘরের লোকজন বালতি নিয়ে যাচ্ছেন জল আনতে । আবার বাড়ির মা বোন কিংবা বয়স্ক অনেকেই জল ভরে বালতি টেনে আনছেন । বৃষ্টির জল ধরে রেখে, সেই জলই বর্তমানে বিভিন্ন রোজকার কাজে লাগাতে বাধ্য হচ্ছেন বাসিন্দারা ।
স্থানীয় বাসিন্দা তসলিমা বিবি বলেন, "এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল জলের ৷ আমাদের জল বন্ধ করে দিয়েছে ৷ কে করেছে জানি না ৷ প্রথম দিন গিয়ে বলায় একটি মাত্র জলের গাড়ি পাঠিয়েছিল কলকাতা পুরনিগমের তরফ থেকে । তবে তারপর থেকে আর পাঠায়নি । বলছে টাকা দিলে তবে এখানে আসবে জলের গাড়ি । এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা হয়েছে । আমরা জল না-খেতে পেয়ে মারা যাব মনে হয় ৷"
আরেক বাসিন্দা তহমিনা বিবির কথায়, "আমাদের এখানে জলের সমস্যা রয়েছে ৷ আলো নেই ৷ জল ও আলোর লাইন কেটে দিয়েছে ৷ বাচ্চারা অন্ধকারে স্কুলে যেতে পারছে না ৷ জলের গাড়ি আসার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে ৷"
জ্যোতিনগর কলোনির বাসিন্দা পিঙ্কি বিবি বলেন, "29 তারিখ রাত সাড়ে 11টার সময় দুটো লোক এসে জলের লাইন কেটে দিয়ে গিয়েছে ৷ তারপর থেকে জল নেই ৷ বিদ্যুৎ নেই ৷ অন্ধকারে বাচ্চা রাস্তায় ঘুরছে, কখন কোনও দুর্ঘটনা হবে কেউ জানে না ৷ কে করেছে কাজটা জানি না ৷ পাশের এলাকায় জল নিতে যেতে হচ্ছে ৷ সেখানেও তারা জল নিয়ে অনেক কথা শোনাচ্ছে ৷ গঙ্গার জলও পরিষ্কার নয় ৷ আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে ৷"
আর জ্যোতিনগর কলোনিবাসীদের এহেন অবস্থায় সরব হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির কলকাতা জেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ অজিত শাসমল ৷ তিনি বলেন, "সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বস্তি এই জ্যোতিনগর কলোনি ৷ তাই শাসকদল বিজেপি পরিকল্পনামাফিক বাসিন্দাদের উপর অত্যাচার করছে । 1995 সালে কলকাতা পুরনিগমের তরফে রেজিস্টার করা বস্তি এটি । যেখান থেকে বস্তি শুরু ও শেষ, তার আগে পরে সব পরিষেবা স্বাভাবিক । কিন্তু বস্তি এলাকার পাঁচটি কল ও রাস্তার সব ক'টি আলো বন্ধ । ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি এখানকার বাসিন্দাদের । বারে বারে পুর প্রশাসন থেকে থানায় জানিয়েছি । কোনও সুরাহা হয়নি ৷ প্রয়োজনে বস্তিবাসীদের নিয়ে আমরা এবার আদালতের দ্বারস্থ হব । রাস্তায় নামতে হবে ৷"
বিজেপি নেতা দেবজিৎ সরকার এবিষয়ে বলেন, "একটা রাষ্টবাদী সরকার জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে এসেছে । মনে হয় না তারা এই ঘটনা ঘটাবে । এটা বামেরা বলছে । এই সরকারকে ম্যালাইন করার জন্য এটা বামেদের চক্রান্ত । এমন যদি ঘটে থাকে সংশ্লিষ্ট পুর প্রশাসনে অভিযোগ জানালেই তারা সমস্যার সমাধান করবে ।"
এদিকে কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "এই ধরনের ঘটনা নিয়ে আমাদের কাছে এখনও কোনও অভিযোগ আসেনি বা আমরা অবগত নই । তবে আমরা বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নেব ৷ যদি এমন সত্যি ঘটে থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব ।"