বারবার বঞ্চনার শিকার ! তবু পুরসভার আশায় ভর করে ভোট দেবেন চাঁচলবাসী

বারবার বঞ্চনার শিকার ! তবু পুরসভার আশায় ভর করে ভোট দেবেন চাঁচলবাসী
Published : April 11, 2026 at 7:28 PM IST
মালদা, 11 এপ্রিল: আবারও একটা নির্বাচন ৷ আবারও হাজির স্বপ্নের ফেরিওয়ালারা ৷ প্রত্যেকেই বলছেন, হবে হবে, অবশ্যই হবে ৷ কিন্তু এসব শুনতে শুনতে পেরিয়ে গিয়েছে তিন দশকের বেশি সময় ৷ মানুষ যা চেয়েছিলেন, তা পাননি ৷ আগামীতেও কবে পাবেন কিংবা আদৌ পাবেন কি না জানেন না কেউ ৷ তবু আগামী 23 এপ্রিল নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন চাঁচলবাসী ৷
বাম আমল থেকেই চাঁচলবাসীর দাবি, চাঁচলকে জেলার তৃতীয় পুরসভা ঘোষণা করা হোক ৷ এই দাবিতে স্থানীয়রা একাধিকবার বিভিন্ন জায়গায় আবেদন জানিয়েছেন, আন্দোলন পর্যন্ত করেছেন ৷ তাঁদের দাবি, জেলার দুই মহকুমার মধ্যে চাঁচল একটি ৷ এখানে মহকুমা আদালত রয়েছে, সংশোধানাগার তৈরি হচ্ছে ৷ রয়েছে মহকুমাশাসকের দফতর-সহ একাধিক সরকারি অফিস ৷
2011 সালের জনশুমারি অনুযায়ী এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে মানুষের সংখ্যা 3110 জন ৷ জনঘনত্বের দিক থেকে যা যথেষ্ট বেশি ৷ প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন কাজে চাঁচলে আসেন ৷ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নেন প্রায় ছ'টি ব্লকের অগণিত মানুষজন ৷ কিন্তু এখনও চাঁচলকে পুরসভার মর্যাদা দেওয়া হয়নি ৷ পাশের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরকে সেই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ৷ অথচ পুরসভা গঠনের যা শর্ত, বুনিয়াদপুরের থেকে অনেক বেশি থাকা সত্ত্বেও চাঁচল এখনও দুয়োরানি ৷
নব্বইয়ের দশক থেকেই চাঁচলকে পুরসভা করার দাবি উঠেছিল ৷ তারপর থেকে প্রতি ভোটে এটাই এই কেন্দ্রের প্রধান ইস্যু ৷ প্রতিটি দল নির্বাচনী প্রচারে পুরসভার তাস খেলে ৷ তৃণমূলের মন্ত্রী থাকাকালীন শুভেন্দু অধিকারী চাঁচলবাসীকে আশ্বাস দিয়ে দিয়েছিলেন, সব ফাইল তৈরি ৷ চাঁচলে পুরসভা হচ্ছেই ৷ একধাপ এগিয়ে গত বিধানসভা নির্বাচনে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলে গিয়েছিলেন, রাজ্যপালের স্বাক্ষরটুকুই বাকি ৷ চাঁচল পুরসভা গঠনে আর কোনও বাধা নেই ৷
ফিরহাদ বা শুভেন্দু চাঁচলবাসীকে আশ্বাস দিলেও মালদায় এসে প্রশাসনিক সভায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কার ভাষায় চাঁচলের বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষকে জানিয়ে দেন, "ওটা এখন হচ্ছে না ৷ যা টাকা আছে, তাতে হচ্ছে না ৷ তোমরা পুরসভার নিয়ম জানো না ৷ মিউনিসিপ্যালিটির ফান্ড এখন এত বাড়িয়ে দিয়েছে যে এখন যেসব পুরসভা রয়েছে, তারাই টাকা পাচ্ছে না ৷ তাছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি হলে কর বেড়ে যায় ৷ মানুষের সমস্যা হয় ৷ আর মিউনিসিপ্যালিটি হলে ফায়ার ব্রিগেড থেকে শুরু করে সব কিছু মেনটেইন করতে হবে ৷ ডোন্ট আরগু ৷ টাকা না পেয়ে শুধু মিউনিসিপ্যালিটি করে কী করবে?"
ছাব্বিশের নির্বাচনেও প্রতিটি দলের প্রার্থীদের কাছে মূল ইস্যু চাঁচল পুরসভা ৷ স্থানীয় বাসিন্দা জাহাঙ্গির আলমের কথায়, "চাঁচল পুরসভা গঠন নিয়ে বামেদের মতো তৃণমূলও আমাদের সঙ্গে শুধুই বঞ্চনা করে এসেছে ৷ বিশেষ করে খোদ মুখ্যমন্ত্রী চাঁচল পুরসভা নিয়ে যা বলে গিয়েছেন, আমরা এখনও সেটা মানতে পারছি না ৷ সবাই আমাদের নিয়ে ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছু করেননি ৷ এবারের ভোটেও একই বাজনা শোনা যাচ্ছে ৷ এবার কিন্তু পুরসভা নিয়ে আমাদের একজোট হওয়ার সময় এসেছে ৷"
ফুটপাথ ব্যবসায়ী সাহিদ হোসেন বলছেন, "নেতা-মন্ত্রীরা আসেন ৷ পুরসভার আশ্বাস দিয়ে যান ৷ তারপর সবাই ভুলে যান ৷ এখানে বামেদের বিধায়ক ছিল, কংগ্রেসের ছিল, তৃণমূলেরও রয়েছে ৷ কিন্তু কেউ পুরসভা গঠনে সদর্থক ভূমিকা নেননি ৷ তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী মালদায় এসে যা বলে গিয়েছিলেন, এখনও সেটা কানে বাজে ৷ আমরা যেন শুধুই গিনিপিগ ৷ বরাবর ভোট দিই ৷ এবারও দেব ৷ কিন্তু কাকে ভোট দেব এখনও ঠিক করতে পারিনি ৷"
সৌম্যশ্রী সাহার প্রশ্ন, "রাজ্যের পুরমন্ত্রী এসে বলে গিয়েছিলেন, সব নাকি ঠিক হয়ে গিয়েছে ৷ রাজ্যপাল অনুমোদন দিলেও চাঁচল পুরসভা হয়ে যাবে ৷ পরে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় বুঝতে পারি, পুরমন্ত্রীও আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন ৷ তবে আমরা বিশ্বাস করি, এলাকার বিধায়করা একজোট হয়ে বিধানসভায় সওয়াল করলে চাঁচল পুরসভা গঠিত হওয়া অসম্ভব নয় ৷ পাশের বুনিয়াদপুরে পুরসভা হলে এখানে হবে না কেন? এবার সব দলের প্রার্থীরাই পুরসভা নিয়ে আশ্বাস দিচ্ছেন ৷ জানি, ভোট মিটলে তাঁরা সব ভুলে যাবেন ৷ তবু আশায় বাঁচে চাষা ৷ সেই আশা নিয়েই আমরা ভোট দিতে যাব ৷"
এবার চাঁচলে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন আসিফ মেহবুব ৷ তিনি আগেও এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন ৷ তাঁর দাবি, "বিধায়ক থাকাকালীন চাঁচল পুরসভা গঠন নিয়ে বিধানসভায় প্রচুর গলা ফাটিয়েছি ৷ কিন্তু তৎকালীন বাম সরকার কিংবা তৃণমূল সরকার এই এলাকার দাবিকে গুরুত্বই দেয়নি ৷ চাঁচল পুরসভা এই এলাকার মানুষের আবেগ ৷ তার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে ৷ আমি ভোটে জিতলে আগামীতেও এই ইস্যুতে বিধানসভায় আওয়াজ তুলব ৷"
তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "শুধু পুরসভা নয়, এই এলাকার মানুষের মূল ছ'টি দাবি রয়েছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা নিজেদের দাবি নিয়ে আওয়াজ তুলছেন ৷ আমি নিশ্চিত, এবারের নির্বাচনেও তৃণমূল বিপুলভাবে জিতে সরকার গঠন করবে ৷ আমি জিতলে এলাকাবাসীর ছ'টি দাবিই ধাপে ধাপে পূরণ করা হবে ৷"
বিজেপি প্রার্থী রতন দাসের প্রতিক্রিয়া, "এবার রাজ্যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ৷ কিছুদিন আগে কলমবাগানের সভায় আমাদের নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলে গিয়েছেন, রাজ্যে সরকার গঠনের পর চাঁচল পুরসভা গঠন নতুন সরকারের প্রথম ও প্রধান কাজ ৷ আশা করি, এবার চাঁচলের মানুষ আমাকে নির্বাচিত করে বিধানসভায় পাঠাবেন ৷ সরকার গঠনের পর দ্রুত যাতে এই কাজ হয় আমি তার চেষ্টা করে যাব ৷"