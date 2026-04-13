এসআইআরে নাম বাদ, রাষ্ট্রপতির কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন আরামবাগের 6 জনের

আরামবাগ মহকুমা শাসকের কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানালেন 6 জন ৷ ভোটের মুখে নাটক করছে তৃণমূল, কড়া প্রতিক্রিয়া বিজেপির ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 13, 2026 at 9:00 PM IST

আরামবাগ, 13 এপ্রিল: তাঁদের কেউ ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা ৷ কারও বাবা প্রথম ভোট দেন 1962 সালে ৷ আজীবন ভোট দিয়ে এসেছেন তিনিও ৷ নাম আছে 2002 সালের ভোটার তালিকাতেও ৷ তবে এসআইআর প্রক্রিয়ার শেষে ভোটার তালিকায় নাম ওঠেনি ৷ আর তাই রাষ্ট্রপতির কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন করলেন হুগলির 6 বাসিন্দা ৷

তাঁদের স্পষ্ট কথা, সব নথি থাকার পরও যদি শুধু ভোটার তালিকায় নাম না-থাকার জন্য ডিটেনশন ক্যাম্পে গিয়ে মরতে হয় তার চেয়ে নিজের ইচ্ছেয় মরে যাওয়াই ভালো ! ঘটনায় স্বভাবতই নির্বাচন কমিশনের পাশপাশি মোদি সরকারকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল ৷ পাল্টা বিজেপির দাবি, ভোটের আগে নাটক করছে তৃণমূল ৷

আরামবাগ মহকুমা শাসকের কাছে সোমবার এই 6 জন স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন করেন। তাঁদের শরীরের বিভিন্ন অংশে ছিল সরকারি নথি সম্বলিত পোস্টার ৷ সকলেই আরামবাগ পুরসভার 6 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। এই ওয়ার্ডের 206 জনের নাম এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাতিল হয়েছে ৷

বাকি পাঁচ জনের সঙ্গে আবেদন করেছেন, গোঘাট ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা তাইবুন্নেসা বেগম। তিনি 24 বছর চাকরি করেছেন। স্বামী ছিলেন আরামবাগ গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ । তাইবুন্নেসা বলেন, "আমার বাবা-মায়ের নাম ছিল 2002 সালের তালিকায় আমার নাম কেন বাদ গেল সেটা জানি না। আমি সরকারি চাকরি করেছি ৷ এখনও পেনশন পাই ৷ সেই নথি আমাদের কাছে ৷ কমিশন কোনও নিয়ম কানুন মানছে না। আমাকে ডিলিট করল অথচ আমার কাছে কিন্তু পাসপোর্ট থেকে শুরু করে অন্য সমস্ত নথি আছে। এত কিছুর পরও আমর নাম বাদ দেওয়া নির্বাচন কমিশনের গাফিলতি। কোনও সুরাহা না পেয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে স্বেচ্ছা মৃত্যুর জন্য আবেদেন করছি।"

আরেক ভোটার নূর ইসলাম সেখ বলেন, "আমাদের পরিবার স্বাধীনতার পর থেকে ভোট দিয়ে আসছে ৷ আমার বাবা সেই 1962 সাল থেকে ভোট দিয়েছেন দীর্ঘদিন ৷ আমাদের সব নথি আছে ৷ বহুবছর ধরে ভোট দিচ্ছি ৷ তাও আমাদের নাম আসেনি ৷ এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করতে চাই, ভোটার তালিকায় নাম না-থাকার কারণে আমায় যদি ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হয় তার চেয়ে স্বেচ্ছামৃত্যু ভালো ৷

অন্যদিকে, আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত ঘোষের দাবি, তৃণমূল আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে এই ভোটের সময় রাজনীতি করতে চাইছে। এভাবে ভোটারদের মহকুমা শাসকের অফিসে নিয়ে গিয়ে নাটক করা হচ্ছে ৷ এসআইআর বিজেপির বিষয় নয় ৷ এটা নির্বাচন কমিশনের বিষয় ৷ এসআইআর প্রক্রিয়া খুব তাড়াহুড়ো করে হয়েছে ৷ সেখানে কোনও ভুলভ্রান্তি হলে তার দায় কমিশনের ৷ নাম বাদ গেলে কী কী করা যায় সেটাও সবাই জানে ৷ সেসব না-করে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানানোর কোনও কারণ নেই ৷ যিনি সত্যি সত্যি মৃত্যু চান তিনি কারও আবেদনের অপেক্ষায় থাকবেন ৷ আরামবাগ পুরসভার যে 6 নম্বর ওর্য়াড নিয়ে এত চর্চা সেখানকার তৃণমূল কাউন্সিলর স্বপন নন্দী ভোটারদের নিয়ে মহকুমা শাসকের দফতরে যান ৷ তিনি দফতরে ছিলেন না ৷ ফোনে যোগাযোগ করেন কাউন্সিলর ৷ ঠিক হয় আপাতত রিসিভিং সেকশনে আবেদন জমা থাকবে ৷ তারপর মহকুমা শাসক যা যা করতে হয় করবেন ৷

