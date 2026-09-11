বালির বস্তায় পাড় বাঁধার নামে 'প্রহসন' ! ফুঁসছে পদ্মা, ভাঙনে ভিটে হারানোর আতঙ্ক

বালির বস্তায় পাড় বাঁধার নামে 'প্রহসন' ! ফুঁসছে পদ্মা, ভাঙনে ভিটে হারানোর আতঙ্ক
Ganga erosion in Murshidabad. হাঁটু জলে তিন ব্লকের গ্রাম, ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা ! পদ্মাপারের বিস্তীর্ণ এলাকায় এখন একটাই আতঙ্ক, 'পরের বাড়িটা কার ?'
Published : September 11, 2026 at 3:53 PM IST
মুর্শিদাবাদ, 11 সেপ্টেম্বর: মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এবার ফুঁসছে পদ্মাও । ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষে নদীর জল বাড়তেই শুরু হয়েছে নতুন করে ভাঙন । কোথাও নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে চাষের জমি, কোথাও বসতভিটের মাটি ধসে পড়ছে জলের তোড়ে । লালগোলার তারানগর থেকে রঘুনাথগঞ্জের রাধাকৃষ্ণপুর, রানিনগর, জলঙ্গি, সাগরপাড়া- পদ্মাপারের বিস্তীর্ণ এলাকায় এখন একটাই আতঙ্ক, 'পরের বাড়িটা কার ?'
গত তিন দিন ধরে সীমান্তের তিন ব্লকের বহু মানুষ কার্যত জলবন্দি । কোথাও চর ছাপিয়ে জল ঢুকে পড়েছে গ্রামে । বাড়ির দাওয়া থেকে উঠোনে পা রাখলেই হাঁটু জল । জল বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সাপের উপদ্রবও । রাত নামলেই আতঙ্ক আরও বাড়ছে । একদিকে বাড়িতে জল ঢোকার ভয়, অন্যদিকে কখন নদীর পাড় ধসে বাড়িটাই পদ্মার গর্ভে চলে যায়, এই আশঙ্কায় রাত কাটাচ্ছেন বহু পরিবার ।
সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ লালগোলার তারানগর ঘিরে । গত বর্ষায় এই এলাকায় কয়েকশো বিঘা জমি গিলে প্রায় 500 মিটার এগিয়ে এসেছিল পদ্মা । নদীর এক পাড়ে ভারতীয় ভূখণ্ড ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে, অন্য দিকে বাংলাদেশের দিকে তৈরি হচ্ছে নতুন চর । ফলে, নদীর গতিপথ যেন ধীরে ধীরে ভারতের দিকে সরে আসছে । গত বছরের ভাঙনে তারানগরে বিএসএফের একটি বর্ডার আউট পোস্টও পদ্মাগর্ভে চলে যায় বলে স্থানীয়দের দাবি। বহু বাড়ি ও কৃষিজমির আর কোনও চিহ্ন নেই ।
এবারও সেই স্মৃতি ফিরে আসায় আতঙ্ক আরও তীব্র । নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভাঙন রুখতে যেভাবে বালির বস্তা ফেলে পাড় বাঁধানোর কাজ হচ্ছে, তাতে কোনও স্থায়ী সমাধান হবে না । তাঁদের বক্তব্য, পদ্মার মতো প্রবল স্রোতের সামনে বালির বস্তা দেওয়া কার্যত 'ছেলেমানুষি' । জলের তোড়ে সেই বস্তাও নদীতে তলিয়ে যাচ্ছে ।
স্থানীয়দের অভিযোগ আরও গুরুতর । তারানগরের বাসিন্দা সালিম শেখের অভিযোগ, পাড় বাঁধানোর নামে সরকারি অর্থ খরচ হলেও বাস্তবে কার্যকরী কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না । ঠিকাদারদের স্বার্থরক্ষা করতেই বালির বস্তা দিয়ে দায়সারা কাজ করা হচ্ছে ।
এলাকার আর এক বাসিন্দা সালাম শেখ বলেন, পাথর দিয়ে শক্তিশালী বাঁধ তৈরি করতে হবে । সেই পাথর লোহার জাল দিয়ে শক্ত করে বাঁধতে হবে, যাতে প্রবল স্রোত সরাসরি পাড়ে আঘাত করতে না পারে । তাঁর কথায়, কয়েক দিনের জন্য বস্তা ফেলে নদীকে ঠেকানো যাবে না । স্থায়ী এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যবস্থা না হলে প্রতি বর্ষাতেই নতুন করে ভাঙনের মুখে পড়বে গ্রাম ।
প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও । গত বছর তারানগরের ভয়াবহ ভাঙনের পরে কেন্দ্র ও রাজ্য- দুই তরফেই ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল বলে স্থানীয়দের দাবি । স্থানীয় বাসিন্দা অমর সিংহ বলেন, কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দের কথাও সামনে এসেছিল । কিন্তু এক বছর পেরিয়েও কেন ভাঙনপ্রবণ এলাকাগুলিতে স্থায়ী কাজ হল না, সেই প্রশ্নই এখন জোরালো হচ্ছে ।
এ দিকে ফরাক্কা ব্যারাজের একাধিক গেট খুলে দেওয়ার পর ভাগীরথীর পাশাপাশি পদ্মাতেও জলস্তর বৃদ্ধির প্রভাব পড়ছে বলে স্থানীয়দের দাবি । নদীতে জল ও স্রোত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ের মাটির ক্ষয়ও বাড়ছে । ফলে যে কোনও সময় আরও বড় ধস নামতে পারে বলে আশঙ্কা পদ্মাপারের মানুষের । প্রশাসন অবশ্য জানিয়েছে, পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে ৷ একই সঙ্গে বাঁধ সংস্কারের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, মানুষের অভিযোগগুলো নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখা হবে ৷ তবে এই মুহুর্তে সবার আগে নদী তীরবর্তী এলাকা থেকে মানুষকে সরানোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে ৷
রানিনগর, জলঙ্গি এবং সাগরপাড়ার বিভিন্ন এলাকাতেও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক । চর পেরিয়ে জল ঢুকে পড়ছে বসতিতে । অনেক বাড়ির উঠোন জলের তলায় । চাষের জমি নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা । দিনের পর দিন জল দাঁড়িয়ে থাকলে ফসলের ক্ষতি যেমন হবে, তেমনই বসতভিটে নিয়ে আতঙ্কও বাড়বে ।
অভিযোগ, পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠলেও ভাঙন কবলিত এলাকায় জনপ্রতিনিধিদের নিয়মিত দেখা মিলছে না । ফলে ক্ষোভ জমছে মানুষের মধ্যে । বছরের পর বছর নদীর ভাঙনে ঘর, জমি, গবাদি পশু, ফসল- সব হারিয়ে নতুন জায়গায় গিয়ে বসতি গড়েছেন বহু পরিবার । আবার সেই নতুন ঠিকানাতেও যদি পদ্মা থাবা বসায়, কোথায় যাবেন তাঁরা- উত্তর নেই ।
মুর্শিদাবাদের পদ্মাপারে তাই এখন শুধু জল বাড়ার আতঙ্ক নয়, ভবিষ্যৎ হারানোর ভয়ও বাড়ছে । নদী প্রতি বছর একটু একটু করে এগিয়ে আসছে । সঙ্গে পিছিয়ে যাচ্ছে মানুষের বসতি, চাষের জমি এবং নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা । বালির বস্তায় সেই আগ্রাসন কতটা ঠেকানো যাবে, প্রশ্ন সেটাই।