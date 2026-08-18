নদীর চর বিক্রি করেছে তৃণমূলের জমি মাফিয়ারা ! বিজেপি জমানায় উচ্ছেদের আতঙ্ক বাসিন্দাদের

নদীর চর বিক্রি করেছে তৃণমূলের জমি মাফিয়ারা ! বিজেপি জমানায় উচ্ছেদের আতঙ্ক বাসিন্দাদের
উচ্ছেদের আতঙ্কে থাকা মহানন্দা চরের বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে লিখিত আর্জি জানিয়েছেন ৷ তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক ৷
Published : August 18, 2026 at 6:26 PM IST
মালদা, 18 অগস্ট: দুর্নীতি ঠিক কোন পর্যায়ে পৌঁছলে নদীর চরও মোটা টাকায় বিক্রি হয়ে যায় ! সেই চরে গজিয়ে ওঠে বসতি ! মালদার দুই পুর এলাকায় ঠিক তেমনই ঘটনা ঘটেছে ৷ অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূলের আমলে সেই দলের মাফিয়ারা মোটা টাকায় মহানন্দার চর বিক্রি করে দিয়েছে ৷ রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর তারা এখন গা ঢাকা দিয়ে থাকলেও আট বিঘা চর এখনও ঘিরে রেখেছে ৷
এদিকে বিজেপি জমানায় যেভাবে চারদিকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে, তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন চরে ঘর বানিয়ে বসবাস করা মানুষজন ৷ তাঁরা চাইছেন, প্রশাসন তাঁদের টাকা উদ্ধার করে দিক ৷ তাঁরা চর ছেড়ে অন্য কোথাও জমি কিনে বসবাস করবেন ৷ এর জন্য তাঁরা ইতিমধ্যেই জেলাশাসক, পুলিশ সুপার-সহ একাধিক প্রশাসনিক কর্তাকে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন ৷ বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের তরফে সংবাদমাধ্যমকে কোনও প্রতিক্রিয়া না-দেওয়া হলেও বিজেপি বিধায়ক জানিয়েছেন, চরে বসবাসকারী মানুষদের স্বার্থে তিনি প্রশাসনের কাছে আর্জি জানাবেন ৷
মহানন্দার চরে বসবাস নিয়ে উদ্বেগ
কেউ 12 বছর, কেউ বা 14 বছর ধরে মঙ্গলবাড়ি স্কুলপাড়া এলাকায় মহানন্দার চরে বসবাস করছেন ৷ নিতান্তই গরিব মানুষ তাঁরা ৷ দিন আনি দিন খাই পরিবারের ৷ শহরে কোনওমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় ৷ কষ্টার্জিত টাকা খরচ করে পুরাতন মালদা পুর এলাকায় মহানন্দার চরের জায়গা কিনেছেন ৷ সেখানে ঘরও বেঁধেছেন ৷ অনেকে অবশ্য তারও আগে থেকে এখানে বসবাস করছেন ৷ কিন্তু ঘাসফুল জমানায় জমি মাফিয়াদের জন্য কড়ি গুনতে হয়েছে তাঁদেরও ৷
জবরদখল উচ্ছেদে নতুন রাজ্য সরকারের রাফ অ্যান্ড টাফ মনোভাব দেখে এখন বুকে কাঁপুনি শুরু হয়েছে 25-30টি পরিবারের ৷ তাঁরা জানাচ্ছেন, ইতিমধ্যেই তাঁদের কানে এসেছে, প্রশাসনের তরফে তাঁদের নদীর চর থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে ৷ তাই যদি তাঁদের উচ্ছেদ হতেই হয়, তবে প্রশাসন যেন তাঁদের জমি কেনার টাকা ফেরত দেওয়ার বন্দোবস্ত করে ৷
চরবাসীর বক্তব্য কী ?
চরের এক বাসিন্দা মৌসুমি কর্মকার বলছেন, ‘‘12-13 বছর ধরে নদীর চরে বসবাস করি ৷ স্থায়ী ঘর নেই ৷ মাথা গোঁজার মতো আস্তানাটুকু বানিয়েছি ৷ স্থানীয় লোকজনের কাছে জায়গা কিনেছিলাম ৷ 45 হাজার টাকা নিয়েছিল ৷ সেই টাকায় 16 ফুট চওড়া ও 52 ফুট লম্বা একটা জায়গা দিয়েছিল ৷ এখন শুনছি, এখান থেকে নাকি সবাইকে উঠিয়ে দেওয়া হবে ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এই কথা শুনে চিন্তা তো হবেই ৷ এখন কী করব সেটাই সমস্যা ৷ তখন সবাই চরের জায়গা কিনছিল, আমরাও কিনেছিলাম ৷ তখন জানতাম না চরে বসবাস করা বেআইনি ৷ আমরা গরিব মানুষ ৷ দু’বেলা পেট ভরে খেতেও পাই না ৷ জায়গা কেনার টাকা কোথায় পাব ? চিন্তায় আমাদের ঘুম উড়েছে ৷’’
আরেক চরবাসী পুতুল ঘোষ বলেন, ‘‘তখন তৃণমূলের দালালরা নদীর চরের জায়গা বিক্রি করছিল ৷ 1 লাখ 60 হাজার টাকা দিয়ে আমরা ওদের কাছ থেকেই জায়গা কিনেছি ৷ ওরা সবাই তৃণমূলের৷ তবে কারও নাম জানি না ৷ এখন শুনছি, এখানে বসবাস করতে দেওয়া হবে না ৷ এনিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছি ৷ এখন চাইছি, যে টাকা দিয়ে জায়গা কিনেছিলাম, সেই টাকাটা আমাদের ফেরত দেওয়া হোক ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘তার জন্য আমরা জেলাশাসক, পুলিশ সুপার-সহ অনেকের কাছে আবেদন জানিয়েছি ৷ এত ভয় নিয়ে এখানে বসবাস করা যাবে না ৷ সবাই বলছে, এখানে থাকতে দেবে না ৷ নেশা করে এসে নির্যাতন চালাবে ৷ তৃণমূলের মানুষজন তো সেই রকমই ৷ এই পরিস্থিতিতে মেয়েদের এখানে থাকাটাও ভয়ের ৷ তাই আমরা এখন শুধু টাকাটা ফেরত চাই ৷’’
স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় মণ্ডলের বক্তব্য, ‘‘এখানে বিভিন্ন জায়গার মানুষ বসবাস করেন ৷ আগে থেকেই অনেক গরিব মানুষ এখানে মাথা গোঁজার মতো আশ্রয় তৈরি করেছিলেন ৷ পরবর্তীতে তৃণমূলের কিছু জমি মাফিয়া এই মানুষগুলোর কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করে ৷ যার কাছে যেমন পেরেছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা টাকা আদায় করেছে ৷ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই মানুষজনের মনে একটা ভয় কাজ করছে ৷ তাঁরা জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, স্থানীয় বিধায়ক-সহ অনেকের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘তাঁরা চাইছেন, প্রশাসন যেন তাঁদের টাকাটা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করে ৷ সেই টাকা দিয়ে তাঁরা অন্য জায়গায় আশ্রয় বানাবেন ৷ এখানে সবার আগে মাটি মাফিয়াদের দাপট বন্ধ হওয়া প্রয়োজন ৷ নদীর জায়গা যেন কেনাবেচা না হয় ৷ আর তৃণমূল আমলে যারা দাদাগিরি করে এভাবে টাকা আদায় করেছে, তারা যেন সেই টাকা ফেরত দেয় ৷ আমরা চাই, এই মানুষগুলোকে যেন না ওঠানো হয় ৷ এবার প্রশাসন কী করবে সেটা তাদের বিষয় ৷’’
বিজেপি-তৃণমূল কী বলছে ?
এলাকার বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা বলেন, ‘‘বহু ভূমিহীন মানুষ নদীর চরে বসবাস করছেন ৷ শুনলাম, তাঁদের কাছে টাকা নিয়ে চরের জায়গা দেওয়া হয়েছে ৷ এটা ঠিক হয়নি ৷ তৃণমূল নেতাদের একটাই কাজ ছিল, যেকোনও উপায়ে টাকা আদায় করা ৷ আমি পুলিশ ও প্রশাসনকে বলব, এক্ষেত্রে দোষীদের যেন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় ৷ প্রশাসনকে এই মানুষগুলোর জন্য ভূমি ও ঘরের ব্যবস্থা করা উচিত ৷ তাঁরা যেন উপযুক্ত জমি পেয়ে বাড়ি বানাতে পারেন, তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে ৷ আমাদের সরকারের লক্ষ্য, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ৷ যারা দুর্নীতি করেছে কেউ ছাড় পাবে না ৷’’
যদিও এই ঘটনায় গরিব মানুষগুলিকে দোষারোপ করতে ছাড়েননি পুরাতন মালদার তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ ৷ তিনি বলেন, ‘‘পুরাতন মালদা পুরসভার 9 নম্বর ওয়ার্ডে মহানন্দা নদীর চর কিনে যাঁরা বাড়ি বানিয়েছেন, তাঁদের দাবি, তাঁরা টাকা দিয়ে জায়গা কিনেছেন ৷ তাঁদের জানা উচিত ছিল, ওটা সরকারি জায়গা ৷ সরকারি জায়গা কেউ কিনতে বা বিক্রি করতে পারে না ৷ তাঁরা বলছেন, তৃণমূলের নেতা এবং জমি মাফিয়াদের কাছ থেকে তাঁরা জায়গা কিনেছেন ৷ দল কাউকে সরকারি জায়গা বিক্রি করতে বলেনি ৷ এই নিয়ে যদি প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়ে থাকে, তবে প্রশাসন নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখবে ৷ তারপর আইনগত ব্যবস্থা নেবে ৷ যারা সরকারি জমি বিক্রি করেছে তারা যেমন দোষী, যারা জায়গা কিনেছে তারাও দোষী ৷”
মহানন্দের চরের বাসিন্দাদের ভবিষ্যৎ
ভবিষ্যৎ কী ? জানেন না মহানন্দার চরে বসবাসকারী এই গরিব মানুষগুলো ৷ তাঁরা শুধু জানেন, যদি জায়গা কেনার টাকা তাঁরা ফেরত না পান, তবে তাঁদের রাস্তায় বসবাস করা ছাড়া উপায় নেই ৷ এখন প্রশাসন তাঁদের আর্জিতে কতটা সাড়া দেয়, সেটা দেখার অপেক্ষাতেই দিন গুনছেন তাঁরা ৷