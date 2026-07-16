শিক্ষক একজন, নেই পড়ুয়া ! দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ স্কুল খোলার দাবি বাসিন্দাদের

শিক্ষক একজন, নেই পড়ুয়া ! দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ স্কুল খোলার দাবি বাসিন্দাদের
স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার দায় পূর্বতন সরকারের কাঁধে চাপিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক ৷
Published : July 16, 2026 at 4:49 PM IST
কুশমন্ডি, 16 জুলাই: স্কুলে শিক্ষক একজন ৷ স্বাভাবিকভাবেই একপ্রকার শিকেয় উঠেছিল পঠন-পাঠন ৷ কমতে শুরু করে পড়ুয়ার সংখ্যাও ৷ একে একে সব পড়ুয়া অন্য স্কুলে ভর্তি হওয়ায় তালা ঝুলেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের কালিকামরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়ভিটা নারায়ণপুর জুনিয়র হাইস্কুলে ৷ প্রায় চার-পাঁচ বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে এই শিক্ষাঙ্গণ ৷ ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা ৷ তাঁরা চান, ফের এই স্কুল চালু করা হোক ৷ স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার দায় পূর্বতন সরকারের কাঁধে চাপিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের 2025-26 সালের রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবঙ্গে শূন্য বা নামমাত্র পড়ুয়া থাকা স্কুলের সংখ্যা বেড়ে 4,133-এ পৌঁছেছে, যার মধ্যে একটি বড় অংশ হল জুনিয়র হাইস্কুল । সেই তালিকাতেই রয়েছে নারায়ণপুর জুনিয়র হাইস্কুলের নাম ৷ কুশমন্ডি ব্লকের সরকারি স্কুল বন্ধের এই ছবি নতুন কিছু নয় । গত এক বছরে এই ব্লকে বন্ধ হয়েছে একাধিক জুনিয়র হাইস্কুল । বড়ভিটা নারায়ণপুর জুনিয়র হাইস্কুলটিও দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায়, স্কুলের একমাত্র শিক্ষক রবীন খাটুয়াকে কুশমন্ডি হাইস্কুলে বদলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা শিক্ষা দফতর ।
বড়ভিটা নারায়ণপুর জুনিয়র হাইস্কুলের পরিকাঠামো কিন্তু খারাপ ছিল না ৷ দোতলা স্কুল ভবন, 5-6টি ক্লাসরুমও রয়েছে ৷ এখন অবশ্য স্কুলের বারান্দাই হয়ে উঠেছে গৃহপালিত গবাদি কিংবা সারমেয়দের আশ্রয়স্থল ৷ 2011 সাল থেকে স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা কমতে শুরু করে ৷ 2013 সালে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল হাতে গোনা ৷ কিন্তু পরবর্তীতে পড়ুয়ার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় 75 জনে । এলাকার গরিব ও দুস্থ ছাত্রছাত্রীরা পড়ার সুযোগ পায় এই জুনিয়র হাইস্কুলে । এই স্কুলের পাশেই রয়েছে বড়ভিটা প্রাথমিক বিদ্যালয় । সেই স্কুল থেকে চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ প্রচুর ছাত্রছাত্রী এই জুনিয়র হাইস্কুলে পড়াশোনা করত ৷ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার পর অন্য স্কুলে ভর্তি হত ৷
সংকট ভয়াবহ আকার নেয় করোনাকালে ৷ লকডাউনের পর থেকে আবারও কমতে শুরু করে পড়ুয়ার সংখ্যা । এলাকাবাসীর অভিযোগ, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়লেও প্রশাসনের তরফে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হয়নি । শিক্ষকের অভাবেই করোনাকালের পরের বছর থেকে হু হু করে কমতে থাকে ছাত্রছাত্রী । এই ঘটনায় এলাকার শিক্ষানুরাগী মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় । দরিদ্র পড়ুয়ারাও নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিভিন্ন হাইস্কুলে ভর্তি হতে শুরু করে ।
প্রচুর খরচ করে তৈরি হওয়া স্কুলের পরিকাঠামো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা । তাঁদের বক্তব্য, ফাঁকা স্কুল ভবন সমাজবিরোধীদের আখড়ায় পরিণত হতে পারে ৷ প্রশাসন যদি স্কুলটি খোলার ব্যাপারে তৎপর হয়, তবে এলাকার দুস্থ ছাত্রছাত্রীরা আবারও এই স্কুলে পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে ।
এলাকার বাসিন্দা গোলাম মোস্তাফা জানান, "কুশমন্ডি ব্লকের বড়ভিটা নারায়ণপুর জুনিয়র হাইস্কুল বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ । স্কুলে একজন শিক্ষক থাকলেও ছাত্রছাত্রী নেই বললেই চলে । সেই কারণে অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের অন্য স্কুলে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেয় । প্রশাসনের পক্ষে স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হলে এলাকার দুস্থ ছাত্রছাত্রীরা আবারও এই স্কুলে পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে ।"
আকলিমা খাতুন নামে এক গ্রামবাসী জানান, "ছাত্রছাত্রী না-থাকায় বড়ভিটা নারায়ণপুর জুনিয়র হাইস্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে । 4-5 বছর ধরে বন্ধ এই স্কুল । বুনিয়াদপুর-সহ কুশমন্ডির বিভিন্ন হাইস্কুলে এখানকার ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয়েছে ৷ তবে এই এলাকার মানুষজনের আর্থিক সংস্থান ভালো নয় ৷ অনেকেই নিজেদের ছেলেমেয়েকে দূরের স্কুলে পাঠাতে পারে না ৷ ওই সব ঘরের ছেলেমেয়েদের অনেকেই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে ৷"
গ্রামের আরেক বাসিন্দা আনজুয়ারা বিবির বক্তব্য, "বড়ভিটা নারায়ণপুর জুনিয়র হাইস্কুলে তো ছাত্রছাত্রীই আসে না ৷ বেশ কয়েক বছর ধরে স্কুল খুলতে দেখি না ৷ এখানকার ছেলেমেয়েরা অন্যান্য স্কুলে ভর্তি হয়েছে ৷ একসময় এই স্কুলে যথেষ্ট ছাত্রছাত্রী ছিল ৷ মিড ডে মিল খাওয়ানো হত ৷ আমি নিজেই এখানে রান্নার কাজ করতাম ৷ কিন্তু স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমরা নিজেদের পারিশ্রমিক এখনও পাইনি ৷"
এ’বিষয়ে বড়ভিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলি রেজা জানান, "মূলত শিক্ষকের অভাবে বড়ভিটা নারায়ণপুর জুনিয়র হাইস্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ একজন শিক্ষককে দিয়ে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালানো অসম্ভব বিষয় ৷ একইসঙ্গে তিনি কতগুলো ক্লাস করবেন ! শিক্ষকের অভাবে পড়ুয়াদের পড়াশোনা করতেও সমস্যা হত ৷ যে শিক্ষক স্কুলে রয়েছেন, কোনও কারণে তিনি ছুটি নিয়ে পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে যেত ৷ ফলে একদিকে শিক্ষক, অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীর অভাবে স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে । একসময় এই স্কুলে প্রায় 75 জন পড়ুয়া পড়াশোনা করত ৷ লকডাউনের পর সেই সংখ্যা নেমে আসে তিরিশে ৷ প্রশাসনের গাফিলতিতেই বিভিন্ন আপার প্রাইমারি স্কুল বন্ধ হয়েছে ।"
কুশমন্ডির বিজেপি বিধায়ক তাপসচন্দ্র রায় জানান, "তৃণমূল জামানায় শিক্ষার মান উন্নয়নের অভাবে স্কুলগুলি বন্ধ হয়েছে । তৃণমূল জামানায় শিক্ষক নিয়োগ না-হওয়া এবং দুর্নীতির জন্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্কুলে ভর্তি হতে অনীহা দেখা দিয়েছিল । আমার কাছে যেটা খবর আছে, ওই শিক্ষক সময়মতো স্কুলে আসতেন না । তিনি গঙ্গারামপুরে ভাড়া থাকেন এবং তাঁর আসল বাড়ি মেদিনীপুরে । ওই স্কুলে প্রতিদিন শিক্ষক না-আসার জন্য এলাকার অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে অন্য স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন । সেই কারণে ওই স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে । এর জন্য দায়ী গত তৃণমূল সরকার । এখন আমরা ক্ষমতায় এসেছি ৷ নতুন শিক্ষানীতি আইন অনুযায়ী নতুন সিলেবাস চালু করা এবং নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করার জন্য নতুন সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে ৷"