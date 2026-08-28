মামলা-মোকদ্দমায় তালাবন্দি ঋষি রাজনারায়ণ-অরবিন্দের বাড়ি ! সংরক্ষণের আবেদন পরিবারের

মামলা-মোকদ্দমায় তালাবন্দি ঋষি রাজনারায়ণ-অরবিন্দের বাড়ি ! সংরক্ষণের আবেদন পরিবারের
একদা গুপ্তসমিতির কার্যকলাপের সাক্ষী ঐতিহাসিক বাড়িটি এখন ভগ্নপ্রায় ৷ সংরক্ষণ করুক সরকার, চাইছে বিপ্লবী পরিবারদ্বয় ৷ সুনীল দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : August 28, 2026 at 7:39 PM IST
মেদিনীপুর, 28 অগস্ট: স্কুল-কলেজের মামলা চলার জেরে হারিয়ে যেতে বসেছে ঐতিহাসিক বাড়ি ৷ কয়েক বছর ধরে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ায় রাজনারায়ণ বসু ও ঋষি অরবিন্দের স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি এখন ভগ্নপ্রায় ৷ রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসতে বাড়ি সংরক্ষণ, হেরিটেজ ঘোষণা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়ার আবেদন জানাল দুই সমাজসংস্কারকের পরিবার ।
'বিপ্লবী শহর' মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত কলেজিয়েট স্কুলের পাশে রয়েছে একটি ভগ্নপ্রায় এবং আগাছাপূর্ণ বাড়ি । এই বাড়িই ঋষি রাজনারায়ণ বসুর বাসভূমি । ঋষি অরবিন্দ ঘোষের মায়ের বিয়েও হয়েছিল এই বাড়ি থেকে ৷ রাজনারায়ণ বসু সম্পর্কে ঋষি অরবিন্দের মাতামহ ৷ ইতিহাস ঘেঁটে আরও জানা যায়, ব্রিটিশ আমলে বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতির কাজকর্ম পরিচালনা-সহ স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত একাধিক বৈঠকও হত এই বাড়িতে । দেশের স্বাধীনতার পিছনে এই বাড়ির গুরুত্ব অপরিসীম ৷
কিন্তু কলেজিয়েট স্কুল আর মেদিনীপুর কলেজের দ্বৈরথে এই ঐতিহাসিক বাড়ি আজ মাটিতে মিশে যাওয়ার প্রমাদ গুনছে ৷ মেদিনীপুর কলেজের দাবি, এই বাড়ি কলেজের প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার যা বিগত দিন ধরে ব্যবহার করে আসছেন অধ্যক্ষরা । অন্যদিকে, কলেজিয়েট স্কুলের দাবি, রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়ি তাদের ব্যবহারের জন্যই বরাদ্দ রয়েছে । কলেজ আর স্কুলের দ্বৈরথের জল শেষ পর্যন্ত জল গড়িয়েছে মামলা-মোকদ্দমায় । সেই কারণে আজও সিল হয়ে পড়ে রয়েছে ঋষি রাজনারায়ণ এবং অরবিন্দের স্মৃতি বিজরিত এই পূণ্যভূমি । বিগত সরকারের আমলে মামলার নিষ্পত্তি হয়নি ৷ বিষয়টি বিচারাধীন ছিল বলে তৎকালীন জেলাশাসকও কিছু করতে পারেননি ৷ এবার রাজ্যে পালাবদল হতে আশার আলো দেখছে দুই পরিবার ৷
বাড়ির ইতিহাস:
1840-41 সালে তৎকালীন মেদিনীপুর স্কুলের (পরে জেলা ও কলেজিয়েট স্কুল) নতুন পাকা ভবন ও প্রধান শিক্ষকের বাসভবন তৈরির জন্য সরকারের তরফে অনুদান দেওয়া হয় ৷ এই ঐতিহাসিক আবাসনটি বিদ্যালয় চত্বরের ভিতরেই ছিল ৷ সেখান থেকে প্রাচীরের ভিতর দিয়ে সরাসরি স্কুলে যাতায়াতের ব্যবস্থাও ছিল ৷
1851 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজনারায়ণ বসু এই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ৷ এই বাসভবনেই সপরিবারে বসবাস শুরু করেন ৷
1861 সালে তাঁর বড় মেয়ে স্বর্ণলতাদেবীর (ঋষি অরবিন্দের মাতা) বিয়েও এই বাড়ি থেকেই হয়েছিল । এছাড়াও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বৈপ্লবিক কাজকর্ম করার জন্য যে গুপ্ত সমিতি গঠন করা হয়েছিল তার কাজকর্ম চলত এখান থেকেই ।
রাজনারায়ণ বসুর জীবনী:
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক ছিলেন রাজনারায়ণ বসু ৷ 1826 সালের 7 সেপ্টেম্বর তৎকালীন অবিভক্ত 24 পরগনার বোড়াল গ্রামের বসু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি । বাবা নন্দকিশোর ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের একান্ত অনুগামী । কিছুদিন রামমোহন রায়ের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবেও কাজ করেছিলেন ।
বোড়ালের বসু পরিবারে রামমোহনের যাতায়াত ও তাঁর স্কুলে কিছুদিন লেখাপড়া করায় রাজনারায়ণ কিশোর বয়সেই ভারত পথিকের আধুনিক চিন্তায় প্রভাবিত হন । কলকাতায় এসে প্রথমে হেয়ার স্কুল ও পরে হিন্দু কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়ার সময় মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি উচ্চতর বৃত্তি লাভ করেন । স্বজাত্যবোধ ও জাতীয়তাবোধ উদ্রেক করার জন্য নবগোপাল মিত্রের স্থাপিত হিন্দুমেলাতেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন রাজনারায়ণ বসু ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্য ছেলেরাও তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন । সুবক্তা হিসেবে শ্রোতাদের অনেককেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন রাজনারায়ণ । মেদিনীপুর জেলার আরেক গৌরব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্বজাত্যাভিমান ও বিধবা বিবাহের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন তিনি ।
1843 সালে রাজনারায়ণ প্রসন্নময়ী দেবীকে বিয়ে করেন । তবে বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে স্ত্রীর মৃত্যু হলে 1847 সালে তিনি মেদিনীপুরের অভয়চরণ দত্তের মেয়েকে বিয়ে করেন । রাজনারায়ণের বড় মেয়ে স্বর্ণলতাদেবী ছিলেন বিদূষী ও গুণবতী । গল্প ও নাটক লিখতে পারদর্শী ছিলেন । 1866 সালে অসুস্থতার কারণে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরের প্রধান শিক্ষক পদ থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন এবং মেদিনীপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে যান ।
কিন্তু অসংখ্য ছাত্র ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি যে সু-শিক্ষা ও স্বাদেশিকতার বীজ বপন করেছিলেন, মেদিনীপুর-জেলা সহ গোটা বাংলায় তার প্রভাব ছিল অমোঘ । তাঁর জ্ঞান গরিমা, ধর্মপ্রাণতা, উদ্দীপনাময় স্বদেশ প্রেম আর জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করার নিরলস প্রচেষ্টা তাঁকে ঋষি ও জাতীয়তাবাদের পিতামহ আখ্যা দিয়েছিল । শেষ জীবনে তিনি দেওঘরে বাড়ি করে সেখানেই বসবাস করতেন ৷ 1899 সালের 18 সেপ্টেম্বর তাঁর জীবনাবসান হয় ।
ঋষি অরবিন্দ ঘোষের জীবনী:
রাজনারায়ণ বসুর বড় মেয়ে স্বর্ণলতা দেবীর সন্তান ছিলেন ঋষি অরবিন্দ ৷ 1872 সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি ৷ বাবার নাম ছিল কৃষ্ণধন ঘোষ ৷ হুগলি জেলার কোন্নগরের একটি গ্রামের সম্ভ্রান্ত ঘোষ পরিবারের সন্তান ছিলেন কৃষ্ণ । এই গ্রামটি ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য নেতাদের জন্ম দিয়েছিল ।
স্থানীয় স্কুলে পঠনপঠান শেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কৃষ্ণধন ৷ এরপর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন । 19 বছর বয়সে, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র থাকাকালীন ঋষি রাজনারায়ণ বসুর বড় মেয়ে স্বর্ণলতা দেবীকে বিয়ে করেন । শ্রী অরবিন্দ ছিলেন কৃষ্ণধনের তৃতীয় সন্তান । বিনয়ভূষণ ও মনমোহন ছিলেন তাঁর দুই ভাই । অরবিন্দ শব্দের অর্থ পদ্ম । সেই সময়ে এটি একটি অপ্রচলিত নাম ছিল ৷ সেই কারণেই কৃষ্ণধন তাঁর তৃতীয় ছেলের জন্য এই নামটি বেছে নিয়েছিলেন ৷ তিনি সামান্যতম ধারণাও করতে পারেননি যে, গুপ্তবিদ্যায় অরবিন্দ মানে দিব্য চেতনা ।
রাজনারায়ণ বসু এবং অরবিন্দ ঘোষের পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের সদস্য রাহুল ঘোষের দাবি, "স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়ির যথাযথ মর্যাদা সরকারকে দিতে হবে । স্কুল ও কলেজের মামলা-মোকদ্দমায় ভগ্নপ্রায় হয়ে গিয়েছে এই বাড়ি ৷ আগাছায় পরিপূর্ণ ৷ এতে বাড়িতে থাকা স্মৃতিগুলি অকালে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । সরকার এবং প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি, তারা যেন দু'পক্ষকে বসিয়ে সমস্যা সমাধান ও এই বাড়ির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে । একইসঙ্গে এই বাড়িকে হেরিটেজ ঘোষণা করে আগামিদিনে যাতে পর্যটনের জন্য খুলে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে ৷ এই বাড়ি সংরক্ষিত থাকলে তা আগামী প্রজন্মের কাছে ইতিহাস হয়ে থাকবে ৷"
পরিবারের আরেক সদস্য সাগরিকা ঘোষের কথায়, "একদিকে যখন নানা আয়োজনে রাজনারায়ণ বসুর 200তম জন্মদিবস পালন করা হচ্ছে, তখন তারই বাসভবন পড়ে রয়েছে চরম অবহেলায় । আমার মনে হয় এই শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন তখনই সার্থক হবে যখন তাঁর বাসভবনটির যথাযথ সংস্কার এবং সংরক্ষণ হবে ৷ এই ভবন হেরিটেজ হিসেবে ঘোষিত হবে ৷ নতুন সরকারের কাছে আবেদন, তারা যেন এই বাসভবনটি নতুন প্রজন্মের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে তৎপর হয় ৷"
মেদিনীপুর কলেজের ইতিহাস বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অপর্ণিতা ভট্টাচার্য বলেন, "স্মৃতি বিজরিত রাজনারায়ণ বসু ও অরবিন্দ ঘোষের ভবন আজ ভগ্নপ্রায় এবং আবর্জনাময় । এই বাসভবন কার দখলে থাকবে তা নিয়ে স্কুল ও কলেজের মামলা চলছে ৷ তার জেরে বাড়ি আজ সিল হয়ে পড়ে রয়েছে । কলকাতার গুপ্ত সমিতি এবং মেদিনীপুরের উত্তর সমিতির কাজকর্ম ছিল প্রায় একই ধরনের ৷ এই বাসভবনেই সেসব কাজ চলত । তাই সরকার পক্ষের মধ্যস্থতায় স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে এক জায়গায় বসিয়ে এবার ভবনকে খুলে দিতে হবে ৷ সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক এই বাড়িকে হেরিটেজ ঘোষণা করতে হবে । 180 বছরেরও বেশি আগের রাজনারায়ণ বসু এবং ঋষি অরবিন্দের ব্যবহারযোগ্য জিনিসগুলি সংরক্ষণ করে মিউজিয়াম করারও উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে ।"
এই বিষয়ে মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ অসিত পান্ডা বলেন, " বিষয়টি সম্পূর্ণ আদালতের বিচারাধীন ৷ তাই কোনও মন্তব্য করা সম্ভব নয় । শুধু এটুকু বলব, রাজনারায়ণ বসুর বাসভবনে দীর্ঘকাল ধরে কলেজের প্রিন্সিপালরা বাস করতেন । তাই এই ভবন প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার নামে পরিচিত । আমাদের দাবি, আমাদের হাতেই তুলে দেওয়া হোক এই ভবন ।"