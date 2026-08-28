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মামলা-মোকদ্দমায় তালাবন্দি ঋষি রাজনারায়ণ-অরবিন্দের বাড়ি ! সংরক্ষণের আবেদন পরিবারের

একদা গুপ্তসমিতির কার্যকলাপের সাক্ষী ঐতিহাসিক বাড়িটি এখন ভগ্নপ্রায় ৷ সংরক্ষণ করুক সরকার, চাইছে বিপ্লবী পরিবারদ্বয় ৷ সুনীল দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷

RAJNARAYAN BASU SRI AUROBINDO HOUSE
ভগ্নপ্রায় ঋষি রাজনারায়ণ-অরবিন্দের বাড়ি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 28, 2026 at 7:39 PM IST

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মেদিনীপুর, 28 অগস্ট: স্কুল-কলেজের মামলা চলার জেরে হারিয়ে যেতে বসেছে ঐতিহাসিক বাড়ি ৷ কয়েক বছর ধরে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ায় রাজনারায়ণ বসু ও ঋষি অরবিন্দের স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি এখন ভগ্নপ্রায় ৷ রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসতে বাড়ি সংরক্ষণ, হেরিটেজ ঘোষণা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়ার আবেদন জানাল দুই সমাজসংস্কারকের পরিবার ।

'বিপ্লবী শহর' মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত কলেজিয়েট স্কুলের পাশে রয়েছে একটি ভগ্নপ্রায় এবং আগাছাপূর্ণ বাড়ি । এই বাড়িই ঋষি রাজনারায়ণ বসুর বাসভূমি । ঋষি অরবিন্দ ঘোষের মায়ের বিয়েও হয়েছিল এই বাড়ি থেকে ৷ রাজনারায়ণ বসু সম্পর্কে ঋষি অরবিন্দের মাতামহ ৷ ইতিহাস ঘেঁটে আরও জানা যায়, ব্রিটিশ আমলে বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতির কাজকর্ম পরিচালনা-সহ স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত একাধিক বৈঠকও হত এই বাড়িতে । দেশের স্বাধীনতার পিছনে এই বাড়ির গুরুত্ব অপরিসীম ৷

রাজনারায়ণ বসু ও ঋষি অরবিন্দ ঘোষের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক বাড়ি (ইটিভি ভারত)

কিন্তু কলেজিয়েট স্কুল আর মেদিনীপুর কলেজের দ্বৈরথে এই ঐতিহাসিক বাড়ি আজ মাটিতে মিশে যাওয়ার প্রমাদ গুনছে ৷ মেদিনীপুর কলেজের দাবি, এই বাড়ি কলেজের প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার যা বিগত দিন ধরে ব্যবহার করে আসছেন অধ্যক্ষরা । অন্যদিকে, কলেজিয়েট স্কুলের দাবি, রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়ি তাদের ব্যবহারের জন্যই বরাদ্দ রয়েছে । কলেজ আর স্কুলের দ্বৈরথের জল শেষ পর্যন্ত জল গড়িয়েছে মামলা-মোকদ্দমায় । সেই কারণে আজও সিল হয়ে পড়ে রয়েছে ঋষি রাজনারায়ণ এবং অরবিন্দের স্মৃতি বিজরিত এই পূণ্যভূমি । বিগত সরকারের আমলে মামলার নিষ্পত্তি হয়নি ৷ বিষয়টি বিচারাধীন ছিল বলে তৎকালীন জেলাশাসকও কিছু করতে পারেননি ৷ এবার রাজ্যে পালাবদল হতে আশার আলো দেখছে দুই পরিবার ৷

বাড়ির ইতিহাস:

1840-41 সালে তৎকালীন মেদিনীপুর স্কুলের (পরে জেলা ও কলেজিয়েট স্কুল) নতুন পাকা ভবন ও প্রধান শিক্ষকের বাসভবন তৈরির জন্য সরকারের তরফে অনুদান দেওয়া হয় ৷ এই ঐতিহাসিক আবাসনটি বিদ্যালয় চত্বরের ভিতরেই ছিল ৷ সেখান থেকে প্রাচীরের ভিতর দিয়ে সরাসরি স্কুলে যাতায়াতের ব্যবস্থাও ছিল ৷

Bengal Renaissance intellectual Rajnarayan Basu
বাড়িটি যে যে ইতিহাসের সাক্ষী (ইটিভি ভারত)

1851 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজনারায়ণ বসু এই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ৷ এই বাসভবনেই সপরিবারে বসবাস শুরু করেন ৷

1861 সালে তাঁর বড় মেয়ে স্বর্ণলতাদেবীর (ঋষি অরবিন্দের মাতা) বিয়েও এই বাড়ি থেকেই হয়েছিল । এছাড়াও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বৈপ্লবিক কাজকর্ম করার জন্য যে গুপ্ত সমিতি গঠন করা হয়েছিল তার কাজকর্ম চলত এখান থেকেই ।

রাজনারায়ণ বসুর জীবনী:

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক ছিলেন রাজনারায়ণ বসু ৷ 1826 সালের 7 সেপ্টেম্বর তৎকালীন অবিভক্ত 24 পরগনার বোড়াল গ্রামের বসু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি । বাবা নন্দকিশোর ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের একান্ত অনুগামী । কিছুদিন রামমোহন রায়ের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবেও কাজ করেছিলেন ।

বোড়ালের বসু পরিবারে রামমোহনের যাতায়াত ও তাঁর স্কুলে কিছুদিন লেখাপড়া করায় রাজনারায়ণ কিশোর বয়সেই ভারত পথিকের আধুনিক চিন্তায় প্রভাবিত হন । কলকাতায় এসে প্রথমে হেয়ার স্কুল ও পরে হিন্দু কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়ার সময় মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি উচ্চতর বৃত্তি লাভ করেন । স্বজাত্যবোধ ও জাতীয়তাবোধ উদ্রেক করার জন্য নবগোপাল মিত্রের স্থাপিত হিন্দুমেলাতেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন রাজনারায়ণ বসু ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্য ছেলেরাও তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন । সুবক্তা হিসেবে শ্রোতাদের অনেককেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন রাজনারায়ণ । মেদিনীপুর জেলার আরেক গৌরব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্বজাত্যাভিমান ও বিধবা বিবাহের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন তিনি ।

Revolutionary-turned-philosopher Sri Aurobindo
আজও সেদিনের ইতিহাস বহন করছে এই নামফলক (ইটিভি ভারত)

1843 সালে রাজনারায়ণ প্রসন্নময়ী দেবীকে বিয়ে করেন । তবে বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে স্ত্রীর মৃত্যু হলে 1847 সালে তিনি মেদিনীপুরের অভয়চরণ দত্তের মেয়েকে বিয়ে করেন । রাজনারায়ণের বড় মেয়ে স্বর্ণলতাদেবী ছিলেন বিদূষী ও গুণবতী । গল্প ও নাটক লিখতে পারদর্শী ছিলেন । 1866 সালে অসুস্থতার কারণে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরের প্রধান শিক্ষক পদ থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন এবং মেদিনীপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে যান ।

কিন্তু অসংখ্য ছাত্র ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি যে সু-শিক্ষা ও স্বাদেশিকতার বীজ বপন করেছিলেন, মেদিনীপুর-জেলা সহ গোটা বাংলায় তার প্রভাব ছিল অমোঘ । তাঁর জ্ঞান গরিমা, ধর্মপ্রাণতা, উদ্দীপনাময় স্বদেশ প্রেম আর জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করার নিরলস প্রচেষ্টা তাঁকে ঋষি ও জাতীয়তাবাদের পিতামহ আখ্যা দিয়েছিল । শেষ জীবনে তিনি দেওঘরে বাড়ি করে সেখানেই বসবাস করতেন ৷ 1899 সালের 18 সেপ্টেম্বর তাঁর জীবনাবসান হয় ।

ঋষি অরবিন্দ ঘোষের জীবনী:

রাজনারায়ণ বসুর বড় মেয়ে স্বর্ণলতা দেবীর সন্তান ছিলেন ঋষি অরবিন্দ ৷ 1872 সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি ৷ বাবার নাম ছিল কৃষ্ণধন ঘোষ ৷ হুগলি জেলার কোন্নগরের একটি গ্রামের সম্ভ্রান্ত ঘোষ পরিবারের সন্তান ছিলেন কৃষ্ণ । এই গ্রামটি ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য নেতাদের জন্ম দিয়েছিল ।

স্থানীয় স্কুলে পঠনপঠান শেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কৃষ্ণধন ৷ এরপর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন । 19 বছর বয়সে, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র থাকাকালীন ঋষি রাজনারায়ণ বসুর বড় মেয়ে স্বর্ণলতা দেবীকে বিয়ে করেন । শ্রী অরবিন্দ ছিলেন কৃষ্ণধনের তৃতীয় সন্তান । বিনয়ভূষণ ও মনমোহন ছিলেন তাঁর দুই ভাই । অরবিন্দ শব্দের অর্থ পদ্ম । সেই সময়ে এটি একটি অপ্রচলিত নাম ছিল ৷ সেই কারণেই কৃষ্ণধন তাঁর তৃতীয় ছেলের জন্য এই নামটি বেছে নিয়েছিলেন ৷ তিনি সামান্যতম ধারণাও করতে পারেননি যে, গুপ্তবিদ্যায় অরবিন্দ মানে দিব্য চেতনা ।

Revolutionary-turned-philosopher Sri Aurobindo
এই অবশিষ্ট স্মৃতিগুলো নিয়েই সাধারণের দর্শনের জন্য মিউজিয়াম তৈরির আবেদন পরিবারের (ইটিভি ভারত)

রাজনারায়ণ বসু এবং অরবিন্দ ঘোষের পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের সদস্য রাহুল ঘোষের দাবি, "স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়ির যথাযথ মর্যাদা সরকারকে দিতে হবে । স্কুল ও কলেজের মামলা-মোকদ্দমায় ভগ্নপ্রায় হয়ে গিয়েছে এই বাড়ি ৷ আগাছায় পরিপূর্ণ ৷ এতে বাড়িতে থাকা স্মৃতিগুলি অকালে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । সরকার এবং প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি, তারা যেন দু'পক্ষকে বসিয়ে সমস্যা সমাধান ও এই বাড়ির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে । একইসঙ্গে এই বাড়িকে হেরিটেজ ঘোষণা করে আগামিদিনে যাতে পর্যটনের জন্য খুলে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে ৷ এই বাড়ি সংরক্ষিত থাকলে তা আগামী প্রজন্মের কাছে ইতিহাস হয়ে থাকবে ৷"

পরিবারের আরেক সদস্য সাগরিকা ঘোষের কথায়, "একদিকে যখন নানা আয়োজনে রাজনারায়ণ বসুর 200তম জন্মদিবস পালন করা হচ্ছে, তখন তারই বাসভবন পড়ে রয়েছে চরম অবহেলায় । আমার মনে হয় এই শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন তখনই সার্থক হবে যখন তাঁর বাসভবনটির যথাযথ সংস্কার এবং সংরক্ষণ হবে ৷ এই ভবন হেরিটেজ হিসেবে ঘোষিত হবে ৷ নতুন সরকারের কাছে আবেদন, তারা যেন এই বাসভবনটি নতুন প্রজন্মের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে তৎপর হয় ৷"

Revolutionary-turned-philosopher Sri Aurobindo
এভাবেই ঘন ঝোপ জঙ্গলে ঢেকেছে রাজনারায়ণ বসু ও ঋষি অরবিন্দ ঘোষের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক বাড়ি (ইটিভি ভারত)

মেদিনীপুর কলেজের ইতিহাস বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অপর্ণিতা ভট্টাচার্য বলেন, "স্মৃতি বিজরিত রাজনারায়ণ বসু ও অরবিন্দ ঘোষের ভবন আজ ভগ্নপ্রায় এবং আবর্জনাময় । এই বাসভবন কার দখলে থাকবে তা নিয়ে স্কুল ও কলেজের মামলা চলছে ৷ তার জেরে বাড়ি আজ সিল হয়ে পড়ে রয়েছে । কলকাতার গুপ্ত সমিতি এবং মেদিনীপুরের উত্তর সমিতির কাজকর্ম ছিল প্রায় একই ধরনের ৷ এই বাসভবনেই সেসব কাজ চলত । তাই সরকার পক্ষের মধ্যস্থতায় স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে এক জায়গায় বসিয়ে এবার ভবনকে খুলে দিতে হবে ৷ সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক এই বাড়িকে হেরিটেজ ঘোষণা করতে হবে । 180 বছরেরও বেশি আগের রাজনারায়ণ বসু এবং ঋষি অরবিন্দের ব্যবহারযোগ্য জিনিসগুলি সংরক্ষণ করে মিউজিয়াম করারও উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে ।"

Revolutionary-turned-philosopher Sri Aurobindo
দুই সমাজ সংস্কারকের স্মৃতি আগলে পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ অসিত পান্ডা বলেন, " বিষয়টি সম্পূর্ণ আদালতের বিচারাধীন ৷ তাই কোনও মন্তব্য করা সম্ভব নয় । শুধু এটুকু বলব, রাজনারায়ণ বসুর বাসভবনে দীর্ঘকাল ধরে কলেজের প্রিন্সিপালরা বাস করতেন । তাই এই ভবন প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার নামে পরিচিত । আমাদের দাবি, আমাদের হাতেই তুলে দেওয়া হোক এই ভবন ।"

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রাজনারায়ণ বসু ও অরবিন্দ ঘোষের বাড়ি
RAJNARAYAN BASU

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