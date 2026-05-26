স্বাস্থ্য দফতরে রদবদল, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নতুন ভাইস প্রিন্সিপাল
নয়া সরকার ক্ষমতায় আসতেই রাজ্যের একাধিক দফতরে রদবদল ৷ এবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের MSVP-র দায়িত্বে নয়া চিকিৎসক ৷
Published : May 26, 2026 at 7:07 AM IST
কলকাতা, 26 মে: স্বাস্থ্য দফতরে প্রশাসনিক রদবদল । কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নতুন এমএসভিপি তথা ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োগ করা হল বিশিষ্ট চিকিৎসক অধ্যাপক শান্তনু সেনকে ।
সোমবার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই বদলের নির্দেশ দেওয়া হয় । বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বর্তমানে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের জেনারেল সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত অধ্যাপক চিকিৎসক শান্তনু সেনকে অবিলম্বে এমএসভিপি পদে দায়িত্বভার গ্রহণের কথা বলা হয়েছে । তিনি পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকবেন । স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, এই বদলি নিয়মমাফিক ।
অন্যদিকে, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বর্তমান এমএসভিপি অধ্যাপক ডা. অঞ্জন অধিকারীকে রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক পদে বদলি করা হয়েছে । তিনিও অবিলম্বে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে ।
স্বাস্থ্য প্রশাসনের অন্দরে এই রদবদলকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে । বিশেষ করে রাজ্যের অন্যতম প্রধান সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রশাসনিক দায়িত্বে পরিবর্তন ঘিরে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে ।
রাজ্যে নয়া বিজেপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে । সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে হওয়া বৈঠকে শহরের প্রত্যেকটি সরকারি হাসপাতালে অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষরা উপস্থিত হয়েছিলেন । সেই বৈঠকেই উপস্থিত ছিলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের উপাধ্যক্ষ অঞ্জন অধিকারী । গত সরকারের সময় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক পড়ুয়াদের বিভিন্ন আন্দোলন দেখা গিয়েছিল । তখন সেই চিকিৎসক পড়ুয়াদের সঙ্গে একাধিক পর বৈঠকে ছিলেন উপাধ্যক্ষ অঞ্জন অধিকারী । যদিও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই চিকিৎসক পড়ুয়াদের ।
অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে অবিলম্বে দালাল চক্র বন্ধের জন্য একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন । তার মধ্যে অন্যতম একটি হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে শুরু করে কর্মী সকলের জন্য বিভিন্ন রঙের পরিচয় পত্র তৈরি করা হয়েছে । সোমবার থেকে সেই পরিচয়পত্র প্রস্তুতি করার কাজ শুরু হয়েছে । আগামী 31 মে-র মধ্যে সেই প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার নির্দেশ ।
চিকিৎসকদের থাকবে কালচে লাল রঙের বর্ডার দেওয়া পরিচয়পত্র । নার্সদের পরিচয় পত্র থাকবে খাকি রঙের বর্ডার দেওয়া । মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের অরেঞ্জ রঙের বর্ডার দেওয়া পরিচয়পত্র থাকবে । প্রশাসনিক কর্মীদের ক্ষেত্রে পরিচয়পত্রে কালো রংয়ের বর্ডার দেওয়া থাকবে । এছাড়াও হাসপাতালের গ্রুপ ডি কর্মী এবং অন্যান্য স্টাফদের কালচে গ্রিন বর্ডার দেওয়া আই কার্ড থাকবে । হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের কালচে লাল রঙের বর্ডার দেওয়া আই কার্ড । হাসপাতালের সাফাই কর্মীদের ব্লু রং-এর আই কার্ড ।