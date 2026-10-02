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মেলেনি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা, বিজেপি বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ

Annapurna Yojana: বিধায়ক মহিলাদের সমস্যার কথা শোনেন এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। কেন টাকা ঢোকেনি তা জানার চেষ্টাও করেন তিনি।

Annapurna yojana
বিজেপি বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 2, 2026 at 4:48 PM IST

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দুর্গাপুর 2 অক্টোবর: বিজেপি বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ । ফর্মফিলাপ করার দীর্ঘদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষণচন্দ্র ঘোড়ইকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন মহিলারা ।

তাঁদের অনেকের দাবি, তাঁরা পরিচারিকার কাজ করে সংসার চালান । নিয়ম মেনে ফর্ম ফিলাপ করেছিলেন বেশ কয়েকমাস আগে। আশা করেছিলেন, সরকারি সাহায্য পাবেন । কিন্তু এখনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকছে না হকের টাকা । অথচ 'যাঁদের পাওয়ার কথা নয়' তাঁদের অ্যাকাউন্টে ঢুকছে সরকারি অনুদান। এমনই অভিযোগ তুলে 'সেবা সেতু অভিযান' শিবিরে হাজির হয়ে বিধায়ককে ঘিরে ক্ষোভ উগরে দিলেন মহিলারা।

শুক্রবার সকালে দুর্গাপুরের বোকারো হস্টেল এলাকায় চলছিল সেবা সেতু ক্যাম্প । সেখানে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম নিয়ে হাজির হন বেশ কয়েকজন মহিলা । যোগ্য হওয়ার পরও তাঁদের যোজনার টাকা দেওয়া হচ্ছে না দাবি করে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে । খবর পেয়ে হাজির হন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষণ।

Annapurna yogona
অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষণচন্দ্র ঘোড়ইকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন মহিলারা (ইটিভি ভারত)

বিধায়ককে সামনে পেয়ে একের পর এক অভিযোগ তুলে ধরেন। মহিলাদের অভিযোগ, তিন-চার মাস ধরে অপেক্ষা করেও অনেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢোকেনি। মহিলাদের ক্ষোভের কথা শুনে তাঁদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন বিধায়ক । কেউ কেউ বিধায়ককে জানান, তাঁরা যাঁদের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন তাঁদের গাড়ি থেকে শুরু করে সবই আছে । তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে । কিন্তু গরিবরা এখনও ব্রাত্য ।

নিজের হাতেই অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম জমা নেন বিধায়ক। পাশাপাশি, মহিলাদের সমস্যার কথা শোনেন এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। কেন টাকা ঢোকেনি তা জানার চেষ্টাও করেন বিধায়ক ।

বিজেপি বিধায়ক বলেন, "আজ যে ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে অন্নপূর্ণা যোজনার বিষয় ছিল না। তবুও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়া মহিলারা এখানে এসেছিলেন। সরকারি প্রকল্পের টাকা না পাওয়া মহিলাদের ফর্মগুলি আমি নিয়েছি । একটা কথা আশ্বস্ত করতে পারি, দুর্গাপুজোর আগেই বহু অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে। আর যাঁদের ঢুকবে না তাঁরা ডিসেম্বর মাসে পেয়ে যাবেন।"

Annapurna yojana
সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক (ইটিভি ভারত)

বাংলায় বিজেপির বিরাট জয়ের নেপথ্যে যে কয়েকটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল বলে রাজনৈতিক মহল মনে করে তার অন্যতম এই অন্নপূর্ণা যোজনা । সঙ্কল্পপত্রে বিজেপি মহিলাদের তিন হাজার করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল । কিন্তু সরকার গঠনের পর বিভিন্ন সময় এই প্রকল্পের টাকা পাওয়া নিয়ে বিস্তর সমস্যা দেখা দিয়েছে ।

বিরোধীদের অভিযোগ, নতুন সরকার অনেকের নাম বাদ দিয়েছে । এই সমালোচনা মানতে নারাজ সরকার । বারবার পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বোঝানোর চেষ্টা করেছন যোজনার টাকা পেতে যাঁরা যোগ্য তাঁদের বঞ্চিত করবে না সরকার ।

TAGGED:

ANNAPURNA BHANDAR
BJP MLA GHERAOED
অন্নপূর্ণার টাকা না পেয়ে ক্ষোভ
বিজেপি বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ
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