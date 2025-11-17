ETV Bharat / state

এমন অশিক্ষিত কীভাবে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী হলেন, বিজেপি-মন্ত্রীকে কটাক্ষ রামমোহন গবেষকের

মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে৷

Raja Ram Mohan Roy
হুগলির খানাকুলের রাধানগর গ্রামে রামস্মৃতি মন্দির৷ (নিজস্ব ছবি)
খানাকুল (হুগলি), 17 নভেম্বর: এমন অশিক্ষিত কীভাবে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী হলেন, মধ্যপ্রদেশের বিজেপি নেতা ইন্দর সিং পারমারের উদ্দেশে এমনই কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলেন হুগলির রামমোহন গবেষক দেবাশিস শেঠ৷

তিনি বলেন, ‘‘মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর রামমোহনকে নিয়ে স্পর্শকাতর মন্তব্যে আমরা সকলেই মর্মাহত। রাজা রামমোহন দালাল! তাঁর ধর্মান্তকরণের চেষ্টা আটকে দিয়েছিলেন বীরসা মুণ্ডা। এটা সঠিক নয়। কী ভেবে বলেছেন জানি না।’’

এমন অশিক্ষিত কীভাবে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী হলেন, বিজেপি-মন্ত্রীকে কটাক্ষ রামমোহন গবেষকের (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ইন্দর সিং পারমার সম্প্রতি বীরসা মুণ্ডার স্তুতি করতে গিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে৷ তাঁকে ইংরেজদের দালাল বলে কটাক্ষ করেন৷ ইন্দর সিংয়ের দাবি, রামমোহন রায় ভুয়ো সমাজ সংস্কারক ছিলেন৷ বিজেপির এই নেতার আরও দাবি, রাজা রামমোহন ধর্মান্তকরণের চেষ্টা করেছিলেন এদেশের মানুষকে। সেটাই নাকি আটকে দিয়েছিলেন বীরসা মুণ্ডা।

এই বিষয়টি সামনে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে৷ আর কয়েকমাস পরই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন৷ তার আগে বিজেপি নেতার মুখে এমন মন্তব্য হাতিয়ার তুলে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে৷ বাংলার শাসক দল গত কয়েকমাস ধরেই বিজেপিকে বাংলা ও বাঙালি বিরোধী প্রমাণ করতে মরিয়া৷ ফলে ইন্দর সিংয়ের মন্তব্য তাঁদের কাছে পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার মতো৷

আরামবাগের সাংসদ তৃণমূলের মিতালী বাগ এই নিয়ে সরব হয়েছেন৷ তিনি বলেন, ‘‘মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর এহেন মন্তব্যের আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। যিনি সতীদাহ প্রথার বিলুপ্ত ঘটিয়ে মধ্যযুগীয় বর্বরতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তাঁকে ইংরেজদের দালাল, ভুয়ো সমাজ সংস্কারক বলে আখ্যা দিচ্ছেন মধ্যপ্রদেশের বিজেপি মন্ত্রী। এটা রাজনৈতিক অসভ্যতার লক্ষণ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘বাংলার নবজাগরণকে ছোট করা মানে দেশের নবজাগরণকে আঘাত করা। এই সত্য বিজেপির কিছু নেতাদের হজম হয় না। এর আগেও স্বামী বিবেকানন্দকে ও রবীন্দ্রনাথকে অসম্মান করেছে তারা। পাঠ্যপুস্তক থেকে মনীষীদের নাম তুলে দেওয়া, এটা অবমাননা ছাড়া আর কিছু নয়। তৃণমূলের তরফে এর প্রতিবাদ হবে।’’

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান৷ হুগলির খানাকুলের রাধানগর গ্রামে৷

ভোটমুখী বঙ্গে তাঁর এই মন্তব্য যে বিজেপিকে রাজনৈতিক ক্ষতির মুখে ফেলতে পারে, তা বিলক্ষণ টের পেয়েছেন ইন্দর সিং পারমার৷ সেই কারণেই তড়িঘড়ি ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন৷ বঙ্গ বিজেপির নেতারাও অস্বস্তি কাটাতে কখনও বলছেন, এটা ইন্দর সিংয়ের ব্যক্তিগত মন্তব্য৷ আবার কখনও তৃণমূল মন্তব্যের অপব্যাখ্যা করছে বলেও দাবি করছেন৷

পুড়শুড়ার বিধায়ক ও বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, ‘‘মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী যেটা বলেছেন, সেটা ওঁর ব্যক্তিগত মতামত। রাজা রামমোহন রায় আমাদের আদর্শ, গর্ব অহংকার। এখানেই তাঁর জন্মস্থান। ওঁকে নিয়ে আমরা গর্বিত। গোটা বিশ্বের লোক ওঁকে প্রণাম জানায়। আগামিদিনেও রামমোহন রায়ের পথেই আমরা চলব।’’

ইন্দর সিং পারমারের বক্তব্যকে তাঁরা ভুল ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে তৃণমূল, রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গে বললেন রাহুল সিনহা। তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেস এটা নিয়ে মিথ্যাচার করছে। ইন্দর সিং পারমারের বক্তব্যকে তাঁরা ভুল ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে। তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে কোনও অস্ত্র নেই৷ এখন বাঙালিদের নানাভাবে খুঁচিয়ে জাগরণ তৈরি করার চেষ্টা করছে। এই সমস্ত মিথ্যা প্রচার করে কোনোভাবেই বাঙালির মন পাওয়া তৃণমূলের পক্ষে সম্ভব নয়।’’

রাজনীতির কারবারিরা নিজেদের মতো এই নিয়ে লড়াই চালিয়ে যখন যাচ্ছেন, তখন এই নিয়ে রীতিমতো মর্মাহত রামমোহন গবেষক ও প্রেমীরা৷ সোমবার বিকেলে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রতিবাদে হুগলির খানাকুলে রামমোহনের জন্মস্থানে মাল্যদান ও প্রতিবাদ সভা করে রামমোহন মেমোরিয়াল ও কালচারাল অর্গানাইজেশন৷ তারা সেখানে এই মন্তব্যের নিন্দা করে৷ প্রতিবাদও জানায়৷

অন্যদিকে রামমোহন গবেষক দেবাশিস শেঠ ইন্দর সিং পারমারকে সরাসরি অশিক্ষিত বলেছেন৷ তাঁর প্রশ্ন, এই ব্যক্তিকে কীভাবে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী করা হল? একই সঙ্গে বীরসা মুণ্ডা ও রামমোহন নিয়ে ইন্দর সিং যা বলেছেন, তা নিয়ে দেবাশিস শেঠের বক্তব্য, ‘‘ইতিহাস বলে 1833 সালে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়েছে। বীরসা মুণ্ডার জন্ম হয়েছে 1875 সালে। এইটুকু ধারণা যাঁর নেই, এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তিনি আছেন কী করে?’’

হুগলির খানাকুলের রাধানগর গ্রামে রামস্মৃতি মন্দির৷

তিনি আরও বলেন, ‘‘রামমোহন রায় সম্বন্ধে সকলেরই জানা৷ তবুও মনে করিয়ে দিতে চাই, তাঁর জন্মের সময় কুসংস্কার ও জাতিভেদ প্রথা দেশকে গ্রাস করেছিল। রামমোহন রায় সেই সময় আধুনিকতার আলো দেখিয়েছেন। পাশ্চাত্যের রেনেসাঁর আলো দেখিয়েছেন। সেই সময়ের আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা, সাহিত্যচর্চার পথ দেখিয়েছিলেন তিনি।’’

দেবাশিস শেঠ আরও বক্তব্য, ‘‘ভারতের স্বাধীনতা আনতে ব্রিটিশ জাতির সঙ্গে লড়াই করতে উন্নত শিক্ষার প্রয়োজন। ইংরেজি শিক্ষারও প্রয়োজন ছিল। রামমোহনকে আটকানোর জন্য সেই সময় আমাদের দেশের কিছু মূর্খ মানুষ তাঁকে ব্রিটিশদের পক্ষপাতী বলে অপব্যাখ্যা করেছিলেন। কেন তিনি ইংরেজি শিক্ষা ও ব্রিটিশদের সংস্কৃতি এদেশে আনতে চাইছেন, প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু সেটাও অনেক দিন আগের কথা।’’

গবেষকের প্রশ্ন, ‘‘রামমোহনের জন্মের আড়াইশো বছর পরও এই প্রশ্ন উঠছে কেন? সারা ভারতবর্ষ-সহ সারা বিশ্বে নবজাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে রামমোহনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তার হাত দিয়ে আধুনিকতার মুখ দেখেছে ভারতবর্ষ। আর তাতেই এই ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য আমাদের মর্মাহত করেছে।’’

