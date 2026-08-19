নিউ মার্কেটে অনেকগুলো প্রাণ বাঁচালেন যাঁরা ! রক্ষাকর্তাদের জবানিতে মধ্যরাতের বিভীষিকা
ইটিভি ভারতের মনোজিৎ দাস ও শামশের আলীকে সেই বিভীষিকাময় রাতের কথা শোনানোর সময় প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে ছিল চাপা উত্তেজনা ৷
Published : August 19, 2026 at 5:55 PM IST
কলকাতা, 19 অগস্ট: তখন প্রায় রাত দুটো ৷ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ফ্রি স্কুল স্ট্রিট এলাকা ৷ রাস্তায় ইতিউতি কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে ৷ পাড়ার গুটিকয় ছেলে সারাদিনের কাজের শেষে বাড়ি ফেরার আগে আড্ডা দিচ্ছেন রাস্তায় ৷ হঠাৎই তাঁদের কানে এল চিল-চিৎকার ৷ নিঝুম রাতের বুক চিরে কান ফালা ফালা করে দিল মানুষের আর্তনাদের শব্দ ৷ ভালো ভাবে কিছু বুঝে ওঠার আগেই রাস্তার ওই যুবকদের চোখে পড়ল ভয়াবহ আগুন ৷ এতটুকুও সময় নষ্ট না-করে সোজা দমকল ও পুলিশকে খবর দিলেন ওয়াহিদ, আহমেদ ও জাভেদরা ৷
এতেই তাঁরা থেমে থাকেননি ৷ যে যাঁর মতো করে ছুটে যান মির্জা গালিব স্ট্রিটের সেই হোটেলের দিকে ৷ দেখতে পান, হোটেলের ভেতর থেকে চিৎকার করছেন একদল অসহায় মানুষ ৷ প্রাণভিক্ষা চেয়ে তাঁরা সাহায্য়ের হাত এগিয়ে দেওয়ার জন্য আর্জি জানাচ্ছেন ৷ অনেকে আবার তীব্র ধোঁয়ায় দমবন্ধ পরিস্থিতি আর সহ্য করতে না-পেরে হোটেল থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বাঁচার চেষ্টা করছেন ৷ সেই দৃশ্য দেখে মাথা কাজ করছিল না প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয়দের ৷ তবু তাঁরা চুপ করে বসে থাকেননি ৷ উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন ৷ ইটিভি ভারতের কাছে সেই বিভীষিকাময় রাতের কথা শোনানোর সময়ও তাঁদের ভেতরে ছিল চাপা উত্তেজনা ৷
দমকল বাহিনী থেকে পুলিশকে খবর দেওয়া - সবটাই করেন স্থানীয় বাসিন্দা ওয়াহিদ, আহমেদ, জাভেদ, সেলিমরা । প্রত্যক্ষদর্শী মহম্মদ ওয়াহিদের কথায়, "রাত তখন প্রায় দুটো ৷ আচমকা আগুন দেখতে পাই । আমরা আতঙ্কে দৌড়তে থাকি । প্রথমে দমকলে খবর দিলাম । এরপর নিউ মার্কেট থানা ও পার্ক স্ট্রিট থানায় খবর দিই । হোটেল থেকে তখন কয়েকজনকে ঝাঁপ মারতে দেখি ৷ আমরা তাঁদের আটকাই ৷ উদ্ধার করার চেষ্টা করি ৷ যাতে অন্তত তাঁরা প্রাণে বাঁচেন । আমরা তাঁদের চিৎকার করে বলি, আতঙ্কিত না-হতে ৷ জানাই যে, দমকল বাহিনী এসেছে । তারাই বাঁচাবে ৷ আমরা এলাকার ভাই ও বন্ধুরা এটাই চেষ্টা করছিলাম যাতে কারও প্রাণ না-যায় । তবু পরে শুনলাম বেশ কিছু লোকজন মারা গিয়েছেন । শুনে খুবই খারাপ লাগছিল । এই এলাকার হোটেলগুলোতে অধিকাংশ পর্যটকই বাংলাদেশি ।"
আরেক প্রত্যক্ষদর্শী মহম্মদ আহমেদ বলেন, "যখন আগুন লেগেছিল, তখন আমরা দূরে বসেছিলাম । প্রথমে চিৎকার শুনতে পাই । তারপর দেখি সবাই জানলা ভাঙার চেষ্টা করছেন । কেউ জানলায় আটকে ঝুলছেন, তো কেউ তারে । আমরা ঝাঁপ দিতে বারণ করি । বলি, দমকল আসছে । দমকলে খবর দিয়েছিলাম আগেই । পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে দমকল এসে কাজ শুরু করে । তখনই একজন ঝাঁপ দেন । নীচের দোকানের চালে এসে পড়েন তিনি । তাঁকে আমরা তুলে ধীরে ধীরে বসাই । তাঁর হাত-পায়ে ব্যাপক আঘাত লাগে । আমরা জানি না কতজনের মৃত্যু হয়েছে ।"
প্রত্যক্ষদর্শী মহম্মদ জাভেদের কথায়, "রাতে আচমকা আগুন লাগায় চিৎকার শুরু করেন ভিতরে থাকা মানুষজন । আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি । আমরা আশপাশের সবাইকে নিয়ে আসি । যে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা কল্পনাও করতে পারিনি ৷ ওই অবস্থায় সকলের মধ্যে আতঙ্ক ও ভয় তৈরি হয় । আমরা স্থানীয়রা মিলিত ভাবে উদ্ধারকাজ শুরু করি । আসলে এখানে বাংলাদেশি পর্যটকেরা বেশি থাকে ।"
আরেক প্রত্যক্ষদর্শী সেলিম খান বলেন, "রাত প্রায় দুটো নাগাদ হোটেলের দিক থেকে হঠাৎ চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পাই । মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যাই । সেখানে গিয়ে দেখি, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আগুনের লেলিহান শিখা ।"
তিনি আরও জানান, আগুনে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারে স্থানীয়রা সবাই দ্রুত তৎপর হন । ঘটনাস্থলে থাকা প্রত্যেকেই নিজেদের মতো করে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন । তবে তাঁদের প্রচেষ্টায় ঠিক কতজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তা এই মুহূর্তে স্পষ্ট নয় ।
এদিকে, এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর মির্জা গালিব স্ট্রিটের মতো ব্যস্ত রাস্তায় দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় ৷ এর ফলে ছোট-বড় সব ধরনের ব্যবসায়ীই ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন । দোকানিরা এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন । পুলিশ এলাকাটি ঘিরে রাখায় দোকানপাট আপাতত বন্ধ রাখতে হয়েছে ।