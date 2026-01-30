নাজিরাবাদ অগ্নিকাণ্ডে মৃত বেড়ে 25, গ্রেফতার ওয়াও মোমোর দুই কর্তা

নাজিরাবাদ অগ্নিকাণ্ডে মৃত বেড়ে 25, গ্রেফতার ওয়াও মোমোর দুই কর্তা
ধৃতদের নাম মনোরঞ্জন সিট এবং রাজা চক্রবর্তী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁরাওই মোমো সংস্থার ম্যানেজার ও ডেপুটি ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন।
Published : January 30, 2026 at 11:38 AM IST
আনন্দপুর, 30 জানুয়ারি: নাজিরাবাদ এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মালিকের পর এবার ওয়াও মোমো'র অন্য দুই কর্তাকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওই দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃতদের নাম মনোরঞ্জন সিট এবং রাজা চক্রবর্তী ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁরা মোমো সংস্থার ম্যানেজার ও ডেপুটি ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন । অন্যদিকে, এখনও পর্যন্ত ওই গুদামে আগুনে ঝলসে 25 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ তল্লাশি অভিযান এখনও জারি রয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর ৷
এর আগে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ডেকরেটার্স সংস্থার মালিক গঙ্গাধর দাসকে গ্রেফতার করে বুধবার বারুইপুর আদালতে তোলা হয় ৷ সেখানে বিচারক তাঁকে আটদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷ এই ঘটনার একদিন পরেই গ্রেফতার সংস্থার ম্যানেজার ও ডেপুটি ম্যানেজার ৷ অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্য কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত আরও জোরদার করেছে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল । এরই মধ্যে এই ঘটনায় নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে পাল্টা বিবৃতি দিয়েছে জনপ্রিয় খাদ্য সংস্থা 'ওয়াও মোমো'।
সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, আগুনের উৎস তাদের গুদাম নয়, বরং পাশের একটি গুদামঘর । অভিযোগ, ডেকরেটার্সের সেই গুদাম ঘরে রাতে অসতর্কভাবে রান্না করা হচ্ছিল ৷ আর সেখান থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে তাদের ওয়্যারহাউসে ।
বিবৃতিতে সংস্থা আরও জানিয়েছে, আনন্দপুরে ভাড়াবাড়িতে থাকা তাদের ওয়্যারহাউসে আগুন লাগে পাশের ডেকরেটরের গুদাম থেকেই । ঘটনার সময় ওয়্যারহাউসে একজন নিরাপত্তাকর্মী এবং দু'জন সাধারণ কর্মী উপস্থিত ছিলেন । ধোঁয়া ও বিধ্বংসী আগুনের জেরে তিনজনেরই মর্মান্তিক মৃত্যু হয় । মৃত কর্মীদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে ওয়াও মোমো জানিয়েছে, প্রত্যেক পরিবারকে 10 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে । পাশাপাশি পরিবারগুলিকে আজীবন মাসিক বেতনের সমপরিমাণ সহায়তা এবং মৃত কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষার সম্পূর্ণ খরচ বহন করার কথাও ঘোষণা করেছে সংস্থা ।
অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার পুলিশ অগ্নিকাণ্ডের স্থান থেকে আংশিকভাবে দগ্ধ এবং কঙ্কালের অবশিষ্টাংশ-সহ আরও পাঁচটি দেহের অংশ উদ্ধার করেছে বলে খবর ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে 16টি দেহাংশ ডিএনএ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে । পুলিশের দাবি, 27 জনের নিখোঁজ থাকার অভিযোগ রয়েছে ৷ এদের মধ্যে 21 জন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার । বারুইপুর জেলা পুলিশ সুপার শুভেন্দ্র কুমার বলেন, "আমরা আরও পাঁচটি দেহের অংশ উদ্ধার করেছি । এখনও পর্যন্ত আংশিকভাবে দগ্ধ এবং কঙ্কালের দেহাবশেষ-সহ বেশকিছু দেহের অংশ উদ্ধার করা হয়েছে ।"
তবে এখনও সঠিক মৃতের সংখ্যা বলতে পারেনি পুলিশ ৷ কারণ হিসাবে তাদের ব্যাখ্যা, যা উদ্ধার করা হয়েছে তা শরীরের অঙ্গ ৷ যা এক বা একাধিক ব্যক্তির হতে পারে । ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্টের পরই নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন এক পুলিশ আধিকারিক । অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও নিহতদের পরিবার পিছু 10 লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান ঘোষণা করা হয়েছে । সরকারি বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, নিহতদের পরিবারের দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা ও প্রাপ্য সব সরকারি সুবিধা নিশ্চিত করা হবে ।