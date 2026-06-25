তারাতলায় বিপর্যয়: ঝড়-বৃষ্টিতে বাধা উদ্ধার অভিযানে, ঘটনাস্থলে অস্থায়ী হাসপাতাল

তারাতলায় বিপর্যয়: ঝড়-বৃষ্টিতে বাধা উদ্ধার অভিযানে, ঘটনাস্থলে অস্থায়ী হাসপাতাল
বুধবার তারাতলায় ভেঙে পড়ে একটি নির্মীয়মান গোডাউন৷ দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 11 জনের মৃত্যু হয়েছে৷ আহত অনেক শ্রমিক৷ ভিতরে এখনও অনেকে আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা৷
Published : June 25, 2026 at 3:18 PM IST
কলকাতা, 25 জুন: তারাতলার ধসে পড়া গোডাউনে উদ্ধার কাজের মাঝেই নতুন করে বাধা হয়ে দাঁড়াল প্রকৃতির রুদ্ররূপ। বৃহস্পতিবার দুপুরে আচমকাই কালো মেঘে ঢেকে যায় আকাশ। শুরু হয় প্রবল ঝোড়ো হাওয়া, বজ্রপাত এবং ভারী বৃষ্টি। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে কিছুক্ষণের জন্য থমকে যায় উদ্ধার অভিযান। দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার শুরু হয় উদ্ধার কাজ৷
উল্লেখ্য, গত 24 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া শ্রমিক ও কর্মীদের খোঁজে নিরলসভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ, কলকাতা পুলিশ এবং অন্যান্য উদ্ধারকারী সংস্থার সদস্যরা। কিন্তু হঠাৎ আবহাওয়ার অবনতি হওয়ায় উদ্ধারকর্মীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে অভিযান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়।
ঘটনাস্থলে থাকা সেনাবাহিনীর জওয়ান, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষজ্ঞ এবং উদ্ধারকারী কর্মীরা বৃষ্টির মধ্যেই প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। প্রবল বাতাসে ক্রেন, কাটার মেশিন এবং অন্যান্য ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পাশাপাশি বজ্রপাতের আশঙ্কায় বিদ্যুৎচালিত সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।
উদ্ধারকারী দলের একাধিক সদস্যের মতে, ধসে পড়া কাঠামোর একটি বড় অংশ এখনও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ঝড়-বৃষ্টির জেরে ধ্বংসস্তূপ আরও নরম ও অস্থিতিশীল হয়ে পড়তে পারে। ফলে আবহাওয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত দ্রুতগতিতে উদ্ধারকাজ চালানো সম্ভব হয়নি। বেশি আলো নেই। যদিও ঝড়-বৃষ্টি সাময়িকভাবে উদ্ধার কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, তবুও সেনাবাহিনী ও অন্যান্য উদ্ধারকারী সংস্থা ঘটনাস্থল ছেড়ে যায়নি।
এদিকে, ধসের ঘটনায় নিখোঁজদের পরিবারের সদস্যরা উদ্বেগ নিয়ে ঘটনাস্থলের আশপাশে অপেক্ষা করছেন। প্রতিটি মুহূর্তে তাঁরা উদ্ধারকর্মীদের কাছ থেকে নতুন খবরের আশায় রয়েছেন। আবহাওয়ার বাধা কাটলেই ফের পূর্ণমাত্রায় উদ্ধার অভিযান শুরু হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।
এদিকে উদ্ধার অভিযানের গতি বজায় রাখতে ঘটনাস্থলেই তৈরি করা হয় একটি অস্থায়ী মিনি হাসপাতাল। সেখানে রাখা হয় মোট দশটি বেড। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করছেন। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে জীবিত অবস্থায় যাঁদের উদ্ধার করা হচ্ছে, তাঁদের প্রথমে এই অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী পরে দ্রুত তাঁদের এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তর করা হচ্ছে উন্নত চিকিৎসার জন্য।
সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত উদ্ধারকারী দলগুলি ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে মোট 33 জনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই আহত অবস্থায় ছিলেন। তাঁদের দ্রুত চিকিৎসার আওতায় আনা হয়েছে। তবে এখনও ধ্বংসস্তূপের বিভিন্ন অংশে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। উদ্ধারকারীদের অনুমান, আরও কয়েকজন শ্রমিক বা কর্মী ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকতে পারেন। গোডাউন নির্মানকারী 'অয়ন ট্রেডার্স' সংস্থার ঠিকাদার আজগার হোসেনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে৷
উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য গোটা এলাকাকে একাধিক সেক্টরে ভাগ করা হয়। মোট সাতটি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করে বিভিন্ন সংস্থা। উদ্ধার কাজে অংশ নিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী, কলকাতা পুলিশ, কলকাতা পুলিশের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ (ডিএমজি), হোমিসাইড শাখা, ডগ স্কোয়াড, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) এবং ভারতীয় সেনার বিশেষ ডগ স্কোয়াড। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা ব্যক্তিদের অবস্থান চিহ্নিত করতে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত উদ্ধারকারী কুকুর ব্যবহার করা হয়।
ভারী কংক্রিটের স্ল্যাব, লোহার বিম এবং ভেঙে পড়া নির্মাণসামগ্রীর স্তূপ সরাতে ব্যবহার করা হচ্ছে আধুনিক উদ্ধার সরঞ্জাম। পাশাপাশি ধ্বংসস্তূপের ভিতরে ফাঁকা জায়গা বা ‘এয়ার পকেট’ খুঁজে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা, যাতে সেখানে কেউ জীবিত অবস্থায় আটকে রয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়। উদ্ধার কাজের প্রতিটি ধাপে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে, যাতে নতুন করে কোনও ধস না নামে।
ঘটনাস্থলে রয়েছেন কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, সেনাবাহিনীর অফিসার এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর শীর্ষকর্তারা। উদ্ধার অভিযানের পাশাপাশি শুরু হয়েছে ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের কাজও। প্রাথমিক তদন্তে নির্মাণে গাফিলতি ও কাঠামোগত ত্রুটির বিষয়টি উঠে এলেও, পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পরেই প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি।
এদিকে, দ্বিতীয় দিনের উদ্ধার অভিযানে এখনও আশার আলো খুঁজছেন উদ্ধারকারীরা। ধ্বংসস্তূপের নিচে যদি কোথাও কোনও প্রাণ বেঁচে থাকে, তাকে নিরাপদে বাইরে নিয়ে আসাই এখন উদ্ধারকারী বাহিনীগুলির একমাত্র লক্ষ্য। তাই সময়ের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন একাধিক সংস্থার শতাধিক সদস্য।
তারাতলার এই বিপর্যয় শুধু একটি দুর্ঘটনা নয়, নির্মাণ নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক প্রশ্নও তুলে দিয়েছে। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যেমন তদন্ত চলছে, তেমনই ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা সম্ভাব্য শেষ মানুষটিকেও উদ্ধার না করা পর্যন্ত থামছে না অভিযান।