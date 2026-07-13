সরকারি নির্দেশিকা নয়, অনুরোধ মাত্র; চিকিৎসকদের '96 ঘণ্টা কাজ' বিতর্কে আসরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

সরকারি নির্দেশিকা নয়, অনুরোধ মাত্র; চিকিৎসকদের '96 ঘণ্টা কাজ' বিতর্কে আসরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী
সরকারি হাসপাতালে ডিউটির সময়ে বেসরকারি প্র্যাকটিস না-করার অনুরোধও জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ নিজের বক্তব্যের সমর্থনে দিলেন ব্যাখ্যাও ৷
Published : July 13, 2026 at 10:15 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: সরকারি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের সপ্তাহে 96 ঘণ্টা পরিষেবা দিতে হবে ৷ এমন খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্যের চিকিৎসক মহলে তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি ৷ আছে বিতর্কও ৷ তবে, পরিস্থিতি সামাল দিতে বিষয়টি স্পষ্ট করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী চিকিৎসক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷
সোমবার সোশাল মিডিয়ায় তিনি জানান, রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর কলকাতা ও শহরতলি বাদে জেলার সরকারি হাসপাতালগুলিতে কর্মরত চিকিৎসকদের সপ্তাহে '96 ঘণ্টা' স্টেশনে (কাজের জায়গা) থাকার জন্য অনুরোধ করেছে ৷ তবে, এর অর্থ টানা 96 ঘণ্টা ডিউটি করা নয় ৷ পাশাপাশি, ডিউটির সময় ব্যক্তিগত প্র্যাকটিস না-করার অনুরোধও জানানো হয়েছে ৷
স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও স্পষ্ট করে বলেন, "এটি শুধুমাত্র একটি অনুরোধ, কোনও সরকারি নির্দেশিকা নয় ৷ এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক সরকারি আদেশ জারি করা হয়নি ৷ ফলে সপ্তাহে 96 ঘণ্টা ডিউটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে যে খবর ছড়িয়েছে, তা সঠিক নয় ৷ বিষয়টি নিয়ে কোনও চিকিৎসকের বিভ্রান্তি থাকলে, তিনি সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে পারেন ৷"
প্রসঙ্গত, গত রবিবার একটি কর্মসূচিতে যোগ দেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "শিক্ষক-চিকিৎসকরা সপ্তাহে অন্তত 96 ঘণ্টা হাসপাতালে ডিউটি দিন। সপ্তাহে 3-4 দিন যদি হাসপাতালে আপনি না-থাকেন, তাহলে রোগীদের সঙ্গে অবিচার করছেন, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অবিচার করছেন ৷ প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার অধিকার আপনার আছে ৷ কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনি নন প্র্যাকটিসিং অ্যালায়ন্স নিতে পারবেন না ৷ কিন্তু, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করলেও সেটা আপনাকে ডিউটি আওয়ার্সের বাইরে করতে হবে ৷ ডিউটি আওয়ার্সয়ের মধ্যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস খুব দৃষ্টিকটূ ৷"
উল্লেখ্য, সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের কাজের সময় এবং পরিষেবা সংক্রান্ত সম্ভাব্য নতুন নির্দেশিকা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই স্বাস্থ্য মহলে নানা জল্পনা চলছিল ৷ তারই মধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের এই ব্যাখ্যা সেই বিভ্রান্তি অনেকটাই দূর করবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তবে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে সরকারি নির্দেশ জারি না-হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে ধরতে রাজি নন প্রবীণ চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ ৷