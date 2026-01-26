পিনেকা’র গর্জন ও বনবিবির পালা, রেড রোডে সাধারণতন্ত্র দিবসে সমরাস্ত্র-সংস্কৃতির যুগলবন্দি
Published : January 26, 2026 at 1:50 PM IST
কলকাতা, 26 জানুয়ারি: শীতের সকালে হালকা কুয়াশার চাদর সরিয়ে যখন রেড রোডের আকাশে উড়ে এল বায়ুসেনার চেতক হেলিকপ্টার, আকাশ থেকে ঝরে পড়ল পুষ্পবৃষ্টি, ঠিক তখনই সুর মিলিয়ে বেজে উঠল জাতীয় সঙ্গীত । আর সেই সুরের মূর্ছনাতেই সেজে উঠল তিলোত্তমার রেড রোড ।
দেশের 77তম সাধারণতন্ত্র দিবসে সোমবার রেড রোড সাক্ষী থাকল এক অনন্য যুগলবন্দির । একদিকে ভারতীয় সেনার আধুনিকতম মারণাস্ত্রের গর্জন, অন্যদিকে বাংলার লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনা - সব মিলিয়ে রেড রোডের কুচকাওয়াজে এদিন উঠে এল 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'র এক জীবন্ত দলিল ।
অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং রাজ্যের উচ্চপদস্থ আমলা ও মন্ত্রীরা । হাজার হাজার সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে রাজ্যপাল জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ।
এদিনের কুচকাওয়াজের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমরাস্ত্র প্রদর্শনী । আধুনিক রণকৌশলে ভারতীয় সেনা যে কতটা শক্তিশালী, তা প্রমাণ করতে রেড রোডের পিচে চাকা গড়িয়েছে একের পর এক বিধ্বংসী অস্ত্র । সাধারণ দর্শকের নজর কেড়ে নিয়েছে মাল্টি-ব্যারেল রকেট লঞ্চার 'পিনেকা'। মাত্র 42 সেকেন্ডে 12টি রকেট ছুঁড়তে সক্ষম এই মারণাস্ত্র ।
তার সঙ্গেই ছিল 'স্মার্চ, যা মাত্র 40 সেকেন্ডে 200 রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে 90 কিলোমিটার দূরের শত্রুশিবির গুঁড়িয়ে দিতে পারে । তবে এদিনের আলোচনায় বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল এল-70 অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান । গত বছর 'অপারেশন সিঁদুর'-এ পাকিস্তানের ড্রোন মোকাবিলায় এবং আরও বড় কৌশলগত ভূমিকায় এই অস্ত্রের সাফল্য ছিল ঈর্ষণীয়, যা এদিন সাধারণের সামনে তুলে ধরা হয় ।
প্রযুক্তি ও আধুনিকতার ছোঁয়া ছিল সেনার প্রদর্শনীতে । দর্শকদের অবাক করে দিয়ে মার্চ করেছে ভারতীয় সেনার রোবোটিক কুকুর 'সঞ্জয়'। তার সঙ্গেই ছিল 'রঞ্জিত', 'রণবিজয়', 'ঐরাবত-এর মতো সাঁজোয়া গাড়ি এবং 'পঞ্চনাগ' সকট, যা ড্রোন নজরদারিতেও বিশেষ পারদর্শী । তিন বাহিনীর এই শক্তি প্রদর্শন সাধারণ মানুষের মনে এক বাড়তি নিরাপত্তার বোধ জাগিয়ে তোলে ।
কুচকাওয়াজে পা মিলিয়েছিল ভৈরব ব্যাটেলিয়ান, রাজপুতানা রাইফেলস, 17 আর্টিলারি ব্রিগেড, অসম রেজিমেন্টাল রাইফেলস এবং নৌ ও বিমানবাহিনীর মার্চ পাস্ট - কী ছিল না সেখানে । পিছিয়ে ছিল না রাজ্য পুলিশও । বিশেষ করে কলকাতা পুলিশের মহিলা 'উইনার্স' বাহিনী এবং রাজ্য মহিলা পুলিশের র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের (র্যাফ) মার্চ পাস্ট ছিল এক কথায় অনবদ্য, যা নারীশক্তির ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।
তবে কেবল বারুদ আর উর্দি নয়, রেড রোডের অনুষ্ঠানকে পূর্ণতা দিয়েছে পড়ুয়াদের কলতান এবং বাংলার মাটির সংস্কৃতি । সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস, আদর্শ হিন্দু হাইস্কুল, মিত্র ইনস্টিটিউশন, লরেটো হাউস, বরিষা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মনীষীদের ছবি হাতে এবং সুশৃঙ্খল মার্চ পাস্টের মাধ্যমে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে । তাদের এই উপস্থিতি ভবিষ্যৎ ভারতের এক আশাব্যঞ্জক ছবি তুলে ধরে ।
এর পরেই রেড রোড হয়ে ওঠে এক টুকরো বাংলা । আলিপুরদুয়ারের চা বাগানের মহিলারা যখন তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে চা-বাগান নৃত্য পরিবেশন করছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল উত্তরবঙ্গ যেন নেমে এসেছে কলকাতার রাজপথে । জঙ্গলমহলের শিল্পীদের লোকনৃত্য এবং সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা শিল্পীদের 'বনবিবির পালা' দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে । গ্রামীণ বাংলার লৌকিক দেবদেবী এবং আদিবাসী সংস্কৃতির এই উপস্থাপনা শহরের যান্ত্রিকতার মাঝে এক ফালি টাটকা বাতাস বয়ে আনে । গঙ্গাসাগর মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা একটি বিশেষ উপস্থাপনের মাধ্যমে গঙ্গাসাগরের নতুন সেতুর মডেল এবং উন্নয়নকে তুলে ধরে ।
সব মিলিয়ে, এদিনের অনুষ্ঠান ছিল নানান রঙে ভাস্বর । একদিকে কঠোর অনুশাসন ও সামরিক শক্তি, অন্যদিকে কোমল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন । বিধানসভা নির্বাচনের আবহে রাজনৈতিক উত্তাপ থাকলেও, সাধারণতন্ত্র দিবসের এই সকালে রেড রোড প্রমাণ করে দিল, ভারত মানেই বহুস্বরের এক অপূর্ব সহাবস্থান । সমরাস্ত্রের গাম্ভীর্য আর লোকনৃত্যের ছন্দে রেড রোড এদিন হয়ে উঠেছিল এক অখণ্ড ভারতের প্রতিচ্ছবি ।