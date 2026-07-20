ভোটের পর থমকে গ্রামীণ এলাকার কাজ, পঞ্চায়েতে গতি আনতে এবার সরাসরি আসরে কেন্দ্র

ভোটের পর থমকে গ্রামীণ এলাকার কাজ, পঞ্চায়েতে গতি আনতে এবার সরাসরি আসরে কেন্দ্র
গ্রামোন্নয়নের সার্বিক কাজে গতি আনতে এবার সরাসরি আসরে নামছে কেন্দ্র। রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রকল্পের জট ছাড়াতে কলকাতায় আসছেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের আধিকারিকরা।
Published : July 20, 2026 at 3:32 PM IST
কলকাতা, 20 জুলাই: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের রেশ কাটলেও পঞ্চায়েত স্তরে প্রশাসনিক কাজে এখনও স্থবিরতা অব্যাহত। জনপ্রতিনিধিদের গরহাজিরার কারণে থমকে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক কর্মসূচি। এর মধ্যে সবথেকে বেশি প্রভাব পড়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'জি রাম জি' 125 দিনের প্রকল্পের কাজে। এই প্রশাসনিক অচলাবস্থা কাটাতে এবং গ্রামোন্নয়নের সার্বিক কাজে ফের গতি আনতে এবার সরাসরি আসরে নামছে কেন্দ্র। রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রকল্পের জট ছাড়াতে খাস কলকাতায় আসছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।
আগামী মঙ্গলবার থেকে নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে শুরু হতে চলেছে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। প্রশাসনের উদ্যোগে টানা চারদিন ব্যাপী আয়োজিত এই শিবির চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই মেগা ওয়ার্কশপে অংশ নেবেন রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তা থেকে শুরু করে জেলা, ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তরের আধিকারিকরা। গ্রামোন্নয়নের নয়া রূপরেখা এবং 'জি রাম জি' প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা নিয়ে তাঁদের হাতেকলমে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, পরিকাঠামোগতভাবে মাস্টার ট্রেনার তৈরির লক্ষ্যেই এই চার দিনের কর্মযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। যে সমস্ত আধিকারিকরা নিউটাউনের এই হাই-প্রোফাইল শিবিরে কেন্দ্রীয় দলের কাছ থেকে সরাসরি প্রশিক্ষণ নেবেন, তাঁদের কাঁধেই থাকছে প্রশাসনিক স্তরের বৃহত্তর দায়িত্ব। কনভেনশন সেন্টারের পাঠ চুকিয়ে নিজেদের কর্মস্থলে ফিরে তাঁরাই ফের প্রশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। এরপর জেলা এবং মহকুমা স্তরে স্থানীয় কর্মীদের ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মূল দায়িত্ব সামলাবেন এই আধিকারিকরাই। এর ফলে কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা ও প্রকল্পের রূপরেখা খুব সহজেই একদম তৃণমূল স্তরে পৌঁছে যাবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে ঠিক কী কারণে গ্রামোন্নয়নের কাজে এমন ভাটা পড়েছে, তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। জনপ্রতিনিধিদের ধারাবাহিক অনুপস্থিতিকেই এই স্থবিরতার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। এই প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পঞ্চায়েত মন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, "বিধানসভা নির্বাচনের পর বেশিরভাগ পঞ্চায়েত সদস্য এবং প্রধানরা অফিসে আসছেন না। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের জি রাম জি প্রকল্প এগোনো সম্ভব হচ্ছে না। তাই এই প্রশিক্ষণ দিয়ে জি রাম জি-সহ গ্রামোন্নয়নের কাজ করার জন্য এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।"
প্রশাসনের শীর্ষ মহলের আশা, মঙ্গলবারের এই মেগা শিবির রাজ্যের গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে নতুন দিশা দেখাবে। আধিকারিকদের এই বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থবির হয়ে থাকা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ফের সচল হবে এবং 'জি রাম জি'-সহ অন্যান্য প্রকল্পের কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।