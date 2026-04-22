গণতন্ত্রের মহোৎসবের সাক্ষী থাকতে শিলিগুড়ির ডিসিআরসি-তে 13 দেশের প্রতিনিধি
প্রতিনিধি দলে নামিবিয়া, জর্জিয়া, নেপাল, ফিলিপিন্স, সুইজারল্যান্ড এবং কেনিয়া - এই ছয়টি দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল আইডিয়া' মিলিয়ে মোট 13 জন এসেছেন ৷
Published : April 22, 2026 at 3:18 PM IST
শিলিগুড়ি, 22 এপ্রিল: ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র । এদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া কেবল একটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়, বরং এক সুবিশাল 'গণতন্ত্রের উৎসব'। সেই উৎসবের আমেজ এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও তার গোটা প্রক্রিয়া সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে বুধবার শিলিগুড়ি কলেজের ডিসিআরসি (ডিসপ্যাচ অ্যান্ড রিসিভিং সেন্টার) পরিদর্শন করলেন একদল আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ।
ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ECI) 'ইন্টারন্যাশনাল ইলেকশন ভিজিটরস প্রোগ্রাম' (IEVP)-এর অধীনে এই সফরের আয়োজন করা হয়েছে । শিলিগুড়িতে আসা এই প্রতিনিধি দলে নামিবিয়া, জর্জিয়া, নেপাল, ফিলিপিন্স, সুইজারল্যান্ড এবং কেনিয়া - এই ছয়টি দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল আইডিয়া' (International IDEA) মিলিয়ে মোট 13 জন প্রতিনিধি এদিন শিলিগুড়ি কলেজ পরিদর্শন করেন ।
ডিসিআরসি সেন্টারে ঢুকে প্রশাসনিক কর্তা ও ভোটকর্মীদের অভিজ্ঞতা শুনে নেন বিদেশি প্রতিনিধিরা । জেলার নির্বাচনী আধিকারিকরা ভোট পরিচালনার পুঙখানুপুঙখ তাঁদের সামনে তুলে ধরেন । ভোট পরিচালনার ক্ষেত্রে এত বিপুল পরিমাণ পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে সরকারি কর্মীদের অংশগ্রহণ দেখে অবাক হয়ে যান অতিথিরা । যদিও তাঁরা এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি ।
এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচন কমিশনের ডেপুটি ডিরেক্টর অপূর্ব কুমার সিং বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ তার গণতন্ত্রের উৎসবের জন্য বিশ্বখ্যাত । এরাজ্যেও নির্বাচন অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হতে চলেছে । এই উৎসবের মেজাজ এবং ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থার বিশাল কর্মযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করতেই বিদেশের প্রতিনিধিরা এখানে এসেছেন । আগামিকালও তাঁরা আসবেন ও সম্পূর্ণ ব্যবস্থা দেখবেন ।"
এদিন প্রতিনিধিদের সামনে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয় । জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁদের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে । শিলিগুড়ি কলেজের কেন্দ্রটি থেকে কীভাবে ভোটকর্মীরা নির্বাচনী সামগ্রী নিয়ে বুথে বুথে রওনা হচ্ছেন, কীভাবে এই বিশাল লজিস্টিক ব্যবস্থা পরিচালনা করা হচ্ছে, তা খুঁটিয়ে দেখেন প্রতিনিধিরা ৷
ডেপুটি ডিরেক্টর সিং আরও জানান যে, "আজই প্রতিনিধিরা মিডিয়া মনিটরিং সেন্টার এবং ওয়েবকাস্টিং মনিটরিং সেন্টার পরিদর্শন করবেন । নির্বাচনের দিন 100 শতাংশ বুথে কীভাবে ওয়েবকাস্টিং-এর মাধ্যমে নজরদারি চালানো হয়, তা হবে তাঁদের অন্যতম মূল আকর্ষণের জায়গা । আগামিকাল প্রতিনিধিরা সরাসরি বিভিন্ন পোলিং স্টেশনে গিয়ে ভোটদানের প্রক্রিয়াও প্রত্যক্ষ করবেন ।"
ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার সুশৃঙ্খল পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তির ব্যবহার দেখে বিদেশের প্রতিনিধিরা যথেষ্ট প্রভাবিত বলে কমিশন সূত্রে খবর । এই সফর বিশ্ব দরবারে ভারতীয় গণতন্ত্রের ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করবে বলেই মনে করা হচ্ছে ।
দার্জিলিং জেলার প্রতিটি বুথে একজন প্রিসাইডিং অফিসার এবং তিনজন পোলিং অফিসার হিসেবে মোট 6,524 জন স্থায়ী ভোট কর্মী । এছাড়াও রিজার্ভ এবং সেক্টর অফিসার মিলিয়ে এই সংখ্যা প্রায় 7,500 ছাড়িয়েছে । পাশাপাশি দার্জিলিং জেলার জন্য মোট 105 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বরাদ্দ করা হয়েছে (শিলিগুড়ি কমিশনারেট এলাকা-সহ)। প্রথম দফায় প্রায় 2 লক্ষ থেকে 2.5 লক্ষ সরকারি কর্মী সরাসরি ভোটগ্রহণের কাজে নিযুক্ত থাকছেন । প্রায় 2,450 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে উপস্থিত থাকছে ।