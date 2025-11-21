এই দুই বছরের টেটে প্রশ্ন ভুলের মামলার রিপোর্ট পেশ হাইকোর্টে, নম্বর পাবেন 'সবাই'
কলকাতা, যাদবপুর ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে গঠিত কমিটির রিপোর্ট এদিন আদালতে জমা পড়েছে ।
কলকাতা, 21 নভেম্বর: 2017 ও 2022 সালের টেট-এ মোট 47টি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট এদিন জমা পড়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে । যে পরীক্ষার্থীরা এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককেই নম্বর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে আদালত । তবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কোন পদ্ধতিতে এই নম্বর দেবে, সেটা আগামী সোমবার জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি বসু । সোমবার এই মামলায় চূড়ান্ত নির্দেশ দেবেন তিনি ।
2017 ও 2022 সালে টেটের প্রশ্ন ভুল ছিল বলে অভিযোগ করে মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে । অভিযোগ, 2017 সালের টেটে 23টি প্রশ্ন ভুল ছিল । প্রথমে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ কমিটি গড়ে সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা । একইভাবে 2022 সালের টেটে 24টি প্রশ্ন ভুলের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রশ্ন খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন বিচারপতি মান্থা ।
কিন্তু দুটি নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ । সেই মামলার নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ তিন সদস্যের কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেয় । কলকাতা, যাদবপুর ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে কমিটি গঠন করতে বলা হয় । সেই কমিটির রিপোর্ট এদিন আদালতে জমা পড়েছে ।
আইনজীবী ফিরদৌস শামিম এদিন জানালেন, "আশা করছি, অনেক প্রার্থী নম্বর পাবেন । ফলে তাঁরা পরীক্ষায় পাশ করবেন । বিশেষজ্ঞ কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছে, সেই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সকলেই নম্বর পাবেন । তবে কতগুলো প্রশ্নের জন্য নম্বর দেওয়া হবে এবং কী পদ্ধতি মেনে চলা হবে, সে বিষয়ে সোমবার বিস্তারিত নির্দেশ দেবেন বিচারপতি ।"
উল্লেখ্য এই দুই সালের চাকরিপ্রার্থীরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, সেই প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার দাবি জানিয়েছিলেন তাঁরা । কারণ তাঁরা টেটের ফলাফল না-জানতে পারলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বলে জানান । সেই মামলাটিও বিচারপতি বসুর বেঞ্চেই বিচারাধীন রয়েছে । তবে হাইকোর্টের সোমবারের নির্দেশ চলে এলে সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে করছেন আইনজীবীরা ।