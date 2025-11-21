ETV Bharat / state

এই দুই বছরের টেটে প্রশ্ন ভুলের মামলার রিপোর্ট পেশ হাইকোর্টে, নম্বর পাবেন 'সবাই'

কলকাতা, যাদবপুর ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে গঠিত কমিটির রিপোর্ট এদিন আদালতে জমা পড়েছে ।

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 6:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 21 নভেম্বর: 2017 ও 2022 সালের টেট-এ মোট 47টি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট এদিন জমা পড়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে । যে পরীক্ষার্থীরা এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককেই নম্বর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে আদালত । তবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কোন পদ্ধতিতে এই নম্বর দেবে, সেটা আগামী সোমবার জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি বসু । সোমবার এই মামলায় চূড়ান্ত নির্দেশ দেবেন তিনি ।

2017 ও 2022 সালে টেটের প্রশ্ন ভুল ছিল বলে অভিযোগ করে মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে । অভিযোগ, 2017 সালের টেটে 23টি প্রশ্ন ভুল ছিল । প্রথমে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ কমিটি গড়ে সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা । একইভাবে 2022 সালের টেটে 24টি প্রশ্ন ভুলের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রশ্ন খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন বিচারপতি মান্থা ।

কিন্তু দুটি নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ । সেই মামলার নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ তিন সদস্যের কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেয় । কলকাতা, যাদবপুর ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে কমিটি গঠন করতে বলা হয় । সেই কমিটির রিপোর্ট এদিন আদালতে জমা পড়েছে ।

আইনজীবী ফিরদৌস শামিম এদিন জানালেন, "আশা করছি, অনেক প্রার্থী নম্বর পাবেন । ফলে তাঁরা পরীক্ষায় পাশ করবেন । বিশেষজ্ঞ কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছে, সেই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সকলেই নম্বর পাবেন । তবে কতগুলো প্রশ্নের জন্য নম্বর দেওয়া হবে এবং কী পদ্ধতি মেনে চলা হবে, সে বিষয়ে সোমবার বিস্তারিত নির্দেশ দেবেন বিচারপতি ।"

উল্লেখ্য এই দুই সালের চাকরিপ্রার্থীরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, সেই প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার দাবি জানিয়েছিলেন তাঁরা । কারণ তাঁরা টেটের ফলাফল না-জানতে পারলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বলে জানান । সেই মামলাটিও বিচারপতি বসুর বেঞ্চেই বিচারাধীন রয়েছে । তবে হাইকোর্টের সোমবারের নির্দেশ চলে এলে সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে করছেন আইনজীবীরা ।

TAGGED:

TET 2017 AND 2022
WRONG QUESTIONS IN TET
কলকাতা হাইকোর্ট
টেট 2017 ও 2022
CALCUTTA HIGH COURT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.