অভিষেকের 17 সম্পত্তি: কোথায় লঙ্ঘন নির্মাণ আইন, রিপোর্ট জমা পুর-প্রশাসকের টেবিলে

অভিষেকের 17 সম্পত্তি: কোথায় লঙ্ঘন নির্মাণ আইন, রিপোর্ট জমা পুর-প্রশাসকের টেবিলে
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেআইনি সম্পত্তি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের দিকে তাকিয়ে কেএমসি ৷ আইন মেনেই পদক্ষেপ, জানালেন পুর-প্রশাসক ৷
Published : June 12, 2026 at 7:55 PM IST
কলকাতা, 12 জুন: তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 17টি সম্পত্তির কোনটায়, কোথায় নির্মাণ আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে ? সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট বিভিন্ন বরোর তরফে কেন্দ্রীয় ভবনে পুর-প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডের টেবিলে জমা পড়েছে বলেই কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর ৷ এরপর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে 17টি সম্পত্তির কোথায় গলদ রয়েছে, তা জানানো হবে অভিষেকের আইনজীবীকে ৷
গত 18 মে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতায় থাকা 17টি সম্পত্তিতে কেএমসি-র বিল্ডিং বিভাগ নোটিশ দেয় ৷ তবে, নোটিশে নির্দিষ্ট কোনও অংশ আইন ভেঙে নির্মাণ হয়েছে কি না, তা উল্লেখ ছিল না ৷
জুন মাসের তিন তারিখ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তরফে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করা হয় পুর বিল্ডিং বিভাগের নোটিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ৷ সেখানেই আদালত জানিয়েছিল, কলকাতা কর্পোরেশনকে সাত দিনের মধ্যে অভিষেকের সম্পত্তির কোথায় কোথায় আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য আইনজীবীকে জানাতে হবে ৷
আর তার থেকে 14 দিনের মধ্যে অভিষেকের বন্দ্যোপাধ্যায় আইনজীবী আদালতের কাছে রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁদের বক্তব্য জানাবেন ৷ এরপর এই মামলার শুনানি শুরু হবে ৷ তারপরেই আদালতের কাগজ হাতে পেয়ে তৎপরতা শুরু করে কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ৷ বিভিন্ন বরো থেকে যে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, সেই সমস্ত সম্পত্তি কোথায়, কী আইন লঙ্ঘন করে তৈরি হয়েছে, সবটা জানিয়ে প্রশাসকের অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে ৷
কলকাতা কর্পোরেশনের সূত্রে খবর, অভিষেকের তরফে কেএমসি-র নোটিশের উত্তর দিয়ে কোনও তথ্য বিল্ডিং বিভাগের কাছে এখনও পর্যন্ত জমা পড়েনি ৷ যেহেতু বিষয়টি হাইকোর্টে গিয়েছে, তাই এখন আদালত কী বলে সেই দিকেই কর্পোরেশনের নজর রয়েছে ৷ সেই নির্দেশ মেনেই পদক্ষেপ করবে কেএমসি-র বিল্ডিং বিভাগ ৷ ফলে আপাতত চলতি মাসে 17টি সম্পত্তির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের পথে হাঁটতে পারবে না-বলেই আঁচ করছে আইন বিশেষজ্ঞরা ৷
এই সম্পর্কে কলকাতার পুর প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে বলেন, "টাইমটা আমরা দেখে নিচ্ছি ৷ কী কী লিগ্যাল দিক আছে, আমরা দেখে নিচ্ছি ৷" কর্পোরেশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, কোনও হঠকারী পদক্ষেপ করার পথে হাঁটতে চাইছে না কলকাতার পুর-প্রশাসন ৷ তারা আদালতের রায় অনুযায়ী অভিষেকের সম্পত্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে এই নোটিশ ইস্যুতে ৷
তবে, 400(1) ধারা বাদে বাকি ক্ষেত্রে আবারও নোটিশ ইস্যু করার বিষয়টি একদম উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ৷ অন্যদিকে, অভিষেকের সম্পত্তি কর সংক্রান্ত বিষয়েও পদক্ষেপ নিতে পারে কলকাতা পুরনিগম ৷ তবে, সবটাই ধীরে চলো নীতিতে ৷ যাতে কোথাও পুর প্রশাসনকে সমস্যার সম্মুখীন হতে না-হয় ৷ আদালতে মুখ না-পোড়ে কেএমসি কর্তৃপক্ষের ৷