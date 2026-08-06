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সরকারি অফিসে ঘুষ চাইলেই জানান, দুর্নীতি রুখতে হেল্পলাইন-ইমেল আইডি চালু রাজ্যের

সাধারণ মানুষের অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ করার জন্য নতুন ওয়েবসাইট চালু করেছে। ফোনে অভিযোগ জানাতে না চাইলে ইমেলের মাধ্যমেও বিস্তারিত জানানো যাবে বলে জানা গিয়েছে।

bribes in government offices
দুর্নীতি রুখতে হেল্পলাইন ও ইমেল আইডি চালু রাজ্যের (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 3:13 PM IST

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কলকাতা, 6 অগস্ট: সরকারি দফতরে কাজের বিনিময়ে ঘুষ চাওয়া হচ্ছে, বা চোখের সামনেই ঘটছে কোনও সরকারি দুর্নীতি ? এমন ঘটনা ঘটলে আর চুপ করে থাকার প্রয়োজন নেই। এবার সরাসরি অভিযোগ জানানো যাবে রাজ্য সরকারের কাছে। প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনতে এবং দুর্নীতি সমূলে উপড়ে ফেলতে কড়া পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকারের ডিরেক্টরেট অফ অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চ (এসিবি) বা দুর্নীতি দমন শাখা। সাধারণ মানুষের অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ করার জন্য তারা একটি নতুন ওয়েবসাইট চালু করেছে। পাশাপাশি প্রকাশ করা হয়েছে একটি হেল্পলাইন নম্বর এবং ইমেল আইডিও।

দুর্নীতি দমন শাখার তরফে জানানো হয়েছে, কোনও সরকারি আধিকারিক বা কর্মী যদি সাধারণ মানুষের কাছে ঘুষ দাবি করেন, অথবা ঘুষ দিতে বাধ্য করেন, তবে তা আর বরদাস্ত করা হবে না। সরকারি স্তরে কোথাও কোনও অনিয়ম বা দুর্নীতির খবর থাকলে তা অবিলম্বে প্রশাসনকে জানানোর আহ্বান করা হয়েছে। অভিযোগ জানানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট ফোন নম্বর প্রকাশ করেছে এসিবি। হেল্পলাইন নম্বরটি হল 9836233891। ফোনে অভিযোগ জানাতে না চাইলে ইমেলের মাধ্যমেও বিস্তারিত জানানো যাবে বলে জানা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে acb-wb@nic.in এই ঠিকানায় মেইল করতে হবে সাধারণ মানুষকে।

অনেকের মনেই প্রশ্ন থাকতে পারে, প্রভাবশালী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালে পরে হেনস্থার শিকার হতে হবে না তো ? এই বিষয়ে প্রশাসন সম্পূর্ণ আশ্বস্ত করেছে। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, অভিযোগকারীর নাম ও পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। তাই নির্ভয়ে অভিযোগ জানানো যাবে। প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট আইন অনুযায়ী দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। সরকারি ব্যবস্থায় সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে এসিবি।

রাজ্যে নয়া সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দুর্নীতি দমনে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক কন্ট্রোল রুম এবং চারটি টোল-ফ্রি নম্বর চালু করেছে। এবার দুর্নীতি দমন শাখাও ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এই দুর্নীতি দমন শাখাকে আরও শক্তিশালী ও সক্রিয় করতে সম্প্রতি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে রাজ্য। গত 3 অগস্ট এই শাখায় নতুন করে তিন জন আইপিএস অফিসারকে নিয়োগ করা হয়েছে।

পাশাপাশি বিভিন্ন পদমর্যাদার আরও 16 জন পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীকেও এই বিশেষ শাখায় যুক্ত করা হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, বিভিন্ন জেলা থেকে আসা দুর্নীতির অভিযোগগুলি দ্রুত খতিয়ে দেখার জন্যই এই পদক্ষেপ। সরকারি কাজের নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কেউ যাতে বেআইনিভাবে টাকা নিতে না পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই দুর্নীতি দমন শাখাকে নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমেই একটি কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য।

TAGGED:

GOV LAUNCH HELPLINE NUMBER EMAIL ID
দুর্নীতি রুখতে হেল্পলাইন
GOVERNMENT OFFICES BRIBES
সরকারি কাজের বিনিময়ে ঘুষ
BRIBES IN GOVERNMENT OFFICES

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